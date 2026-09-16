Chính xác

Philippines là quốc gia đông dân thứ hai ở Đông Nam Á, với hơn 117 triệu người, theo số liệu do Worldometers đưa ra dựa trên ước tính mới nhất của Liên Hợp Quốc.

Xét trong khu vực Đông Nam Á, dân số Philippines chỉ đứng sau Indonesia với hơn 288 triệu người và xếp trên Việt Nam với hơn 102 triệu người.

Xét trên thế giới, nước này đứng thứ 14 về mức đông dân số.