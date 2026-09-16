1. Nước nào đông dân thứ hai Đông Nam Á?
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Indonesia
0%
- Philippines0%
- Việt Nam0%
- Thái Lan0%Chính xác
Philippines là quốc gia đông dân thứ hai ở Đông Nam Á, với hơn 117 triệu người, theo số liệu do Worldometers đưa ra dựa trên ước tính mới nhất của Liên Hợp Quốc.
Xét trong khu vực Đông Nam Á, dân số Philippines chỉ đứng sau Indonesia với hơn 288 triệu người và xếp trên Việt Nam với hơn 102 triệu người.
Xét trên thế giới, nước này đứng thứ 14 về mức đông dân số.
2. Quốc gia này gồm bao nhiêu đảo?
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Khoảng 5.600
0%
- Khoảng 6.6000%
- Khoảng 7.6000%
- Khoảng 8.6000%Chính xác
Philippines là nước duy nhất ở Đông Nam Á không có biên giới đất liền với bất kỳ quốc gia nào khác. Đây vốn là một quốc đảo, bao gồm hơn 7.600 đảo lớn nhỏ, trong đó khoảng 2.000 đảo có người định cư. Luzon nằm ở phía Bắc, là hòn đảo lớn nhất và đông dân nhất Philippines.
3. Đây là quốc gia nhập khẩu gạo lớn nhất thế giới, đúng hay sai?
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Đúng
0%
- Sai0%Chính xác
Philippines là nước nhập khẩu gạo lớn nhất thế giới hiện nay. Trong năm 2026, lượng gạo nhập khẩu dự kiến sẽ đạt mức cao kỷ lục với 5,5 triệu tấn. Việt Nam vẫn đóng vai trò là nguồn cung chính, bên cạnh Campuchia, Thái Lan và Pakistan.
Ngoài Philippines, các quốc gia như Indonesia, Trung Quốc, Ghana… cũng là những nước có nhu cầu nhập khẩu gạo nhiều trên thế giới.
4. Quốc gia này có bao nhiêu ngôn ngữ?
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25
0%
- 500%
- 750%
- 1750%Chính xác
Philippines là nước đa dạng dân tộc, ngôn ngữ. Một số nghiên cứu cho thấy nước này có tổng cộng 175 ngôn ngữ, trong đó có 171 ngôn ngữ đang được sử dụng. Tuy nhiên, chỉ có khoảng 12 ngôn ngữ phổ biến. Theo Hiến pháp của Philippines năm 1987, tiếng Filipino và tiếng Anh đều được công nhận là ngôn ngữ chính thức.
5. Quốc gia này dự trữ vàng nhiều thứ mấy ở Đông Nam Á?
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1
0%
- 20%
- 30%
- 40%Chính xác
Thái Lan là quốc gia có dự trữ vàng lớn nhất Đông Nam Á, theo Hội đồng Vàng thế giới (WGC) với khoảng 235 tấn. Xếp sau đó là Singapore (khoảng 193 tấn) và Philippines đứng thứ 3 (khoảng 133 tấn).
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Xem thêm về:
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trắc nghiệm địa lý
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