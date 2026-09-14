1. Tỉnh duy nhất nào nước ta giáp cả Lào và Campuchia?
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Gia Lai
0%
- Lâm Đồng0%
- Đắk Lắk0%
- Quảng Ngãi0%Chính xác
Tỉnh Quảng Ngãi hiện có diện tích hơn 14.800km2, đứng thứ 5 cả nước, dân số gần 2,2 triệu người. Đây là địa phương duy nhất trong 34 tỉnh, thành của Việt Nam giáp cả Lào và Campuchia. Ngoài ra, tỉnh này còn tiếp giáp với thành phố Đà Nẵng và tỉnh Gia Lai.
2. Nơi nào ở địa phương này “một con gà gáy ba nước cùng nghe”?
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A Pa Chải
0%
- Măng Đen0%
- Bờ Y0%
- Mũi Đôi0%Chính xác
Xã Bờ Y, tỉnh Quảng Ngãi, nằm ở ngã ba biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia, còn được gọi là Ngã ba Đông Dương. Tại đây, Cửa khẩu quốc tế Bờ Y giữ vai trò trọng yếu trong giao thương khu vực Tam giác phát triển. Vì thế, khu vực này được người dân ví như nơi “một con gà gáy, ba nước cùng nghe”, mang lại nhiều cơ hội cho thương mại và hợp tác xuyên biên giới.
3. Tỉnh này có giáp biển không?
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Có
0%
- Không0%Chính xác
Quảng Ngãi có đường bờ biển dài khoảng 129km với vùng lãnh hải rộng lớn 11.000 km2 và 6 cửa biển vốn giàu nguồn lực hải sản với nhiều bãi biển đẹp. Quảng Ngãi nằm trong vùng kinh tế trọng điểm miền Nam Trung Bộ, được Chính phủ chọn khu vực Dung Quất để xây dựng nhà máy lọc dầu đầu tiên của Việt Nam.
4. Tỉnh này có mấy đặc khu?
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1
0%
- 20%
- 30%
- 40%Chính xác
Sau sắp xếp đơn vị hành chính, huyện Lý Sơn trở thành đặc khu Lý Sơn, cũng là đặc khu duy nhất thuộc Quảng Ngãi. Tháng 5/2026, UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành đề án phát triển đặc khu này với mục tiêu đến năm 2030 trở thành trung tâm du lịch biển đảo vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, đón 400.000 lượt khách, trong đó 10.000 lượt khách quốc tế.
5. Đỉnh núi nào cao nhất tỉnh này?
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Chư Yang Sin
0%
- Ngọc Linh0%
- LangBiang0%
- Hòn Giao0%Chính xác
Ngọc Linh là đỉnh núi cao nhất trên dãy Trường Sơn với 2.598m, thuộc địa phận xã Măng Ri, tỉnh Quảng Ngãi.
Đặc biệt, vùng núi Ngọc Linh nổi tiếng với các loại dược liệu quý như nhân sâm, hà thủ ô và quế, trong đó sâm Ngọc Linh là loại nhân sâm hiếm, “quốc bảo” của Việt Nam.
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