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Tỉnh Quảng Ngãi hiện có diện tích hơn 14.800km2, đứng thứ 5 cả nước, dân số gần 2,2 triệu người. Đây là địa phương duy nhất trong 34 tỉnh, thành của Việt Nam giáp cả Lào và Campuchia. Ngoài ra, tỉnh này còn tiếp giáp với thành phố Đà Nẵng và tỉnh Gia Lai.