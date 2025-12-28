Thống kê của Bloomberg cho thấy, tổng tài sản của 10 nhà sáng lập và lãnh đạo các tập đoàn công nghệ lớn nhất Mỹ đã tăng từ 1.900 tỷ USD lên gần 2.500 tỷ USD tính đến đêm Giáng sinh 2025. Đà tăng mạnh này diễn ra trong bối cảnh thị trường chứng khoán Mỹ liên tục lập đỉnh nhờ kỳ vọng vào tiềm năng của AI.

Elon Musk, người giàu nhất thế giới, tiếp tục là một trong những nhân vật hưởng lợi lớn nhất từ “cơn sốt vàng AI”. Tài sản ròng của ông tăng gần 50% so với cùng kỳ, lên khoảng 645 tỷ USD. Musk, ông chủ xAI và Tesla, đã trở thành người đầu tiên trong lịch sử có tài sản vượt 500 tỷ USD vào tháng 10. Giới phân tích nhận định ông có thể trở thành tỷ phú nghìn tỷ USD đầu tiên nếu Tesla đạt được các mục tiêu kinh doanh đã đề ra.

Thay đổi trong tài sản của 10 người giầu nhất giới công nghệ Mỹ trong một năm. Ảnh: The Guardian

Trong bảng xếp hạng những người giàu nhất thế giới, Musk hiện đứng trên hai nhà sáng lập Google và Amazon. Larry Page của Google được ước tính sở hữu khối tài sản 270 tỷ USD, trong khi nhà sáng lập Amazon Jeff Bezos đạt khoảng 255 tỷ USD.

Sự gia tăng nhanh chóng của cải trong tay một nhóm siêu giàu tiếp tục làm dấy lên tranh luận về bất bình đẳng và các đề xuất đánh thuế tài sản hiệu quả hơn.

Một cái tên đáng chú ý khác là Jensen Huang, CEO hãng chip Nvidia. Giá trị tài sản cá nhân của ông tăng thêm 41,8 tỷ USD, lên khoảng 159 tỷ USD, đưa ông vào top 10 tỷ phú công nghệ Mỹ theo chỉ số Bloomberg Billionaires Index. Trong năm qua, Huang đã bán gần 1 tỷ USD cổ phiếu Nvidia, tận dụng đà tăng mạnh của giá cổ phiếu.

Nvidia - nhà cung cấp chip then chốt cho các hệ thống AI - đã trở thành công ty đầu tiên trên thế giới đạt giá trị vốn hóa 5.000 tỷ USD vào tháng 10, vượt cả quy mô kinh tế của nhiều quốc gia lớn. Các dòng chip tiên tiến của hãng đóng vai trò trung tâm trong việc phát triển năng lực xử lý cho AI thế hệ mới.

Tài sản của hai đồng sáng lập Google là Larry Page và Sergey Brin lần lượt tăng khoảng 102 tỷ USD và 92 tỷ USD, nhờ niềm tin của nhà đầu tư vào chiến lược AI của tập đoàn, bao gồm việc tự phát triển chip xử lý riêng (TPU).

Tuy nhiên, đà tăng nóng của thị trường cũng làm dấy lên lo ngại. Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) cảnh báo nguy cơ “điều chỉnh mạnh” nếu kỳ vọng của nhà đầu tư vào AI không trở thành hiện thực. Theo BoE, định giá cổ phiếu, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ AI, đang ở mức cao và dễ tổn thương trước các thay đổi về tâm lý thị trường.

Bên cạnh giới công nghệ, một số tỷ phú ở các lĩnh vực khác cũng ghi nhận mức tăng tài sản đáng kể. Bernard Arnault, Chủ tịch tập đoàn hàng xa xỉ LVMH, tăng thêm 28,5 tỷ USD tài sản trong năm qua nhờ nhu cầu tiêu dùng cao cấp, đặc biệt tại Bắc Mỹ. Trong khi đó, tỷ phú Tây Ban Nha Amancio Ortega - cổ đông lớn nhất của Inditex (chủ sở hữu Zara) - tăng thêm 34,3 tỷ USD, đưa tổng tài sản lên 136 tỷ USD, nhờ cổ tức kỷ lục từ tập đoàn bán lẻ này.

(Theo The Guardian)