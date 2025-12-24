Trung Quốc vừa đưa vào hoạt động một “trường học” đặc biệt dành cho robot hình người, nhằm chuẩn bị cho chúng khả năng đảm nhiệm nhiều công việc khác nhau, từ dây chuyền sản xuất trong nhà máy đến làm việc nhà và dịch vụ công cộng. Cơ sở này có tên Trung tâm Huấn luyện dữ liệu Robot hình người Bắc Kinh giai đoạn II, đặt tại quận Thạch Cảnh Sơn (Bắc Kinh), được thiết kế mô phỏng sát các môi trường đời thực.

Một huấn luyện viên con người đang đào tạo robot làm việc. Ảnh: Quận Thạch Cảnh Sơn

Trung tâm gồm hai tầng, tái hiện cả dây chuyền sản xuất lẫn không gian sinh hoạt gia đình. Tại đây, các robot hình người được huấn luyện thực hiện nhiều hoạt động quen thuộc như phân loại cuộn vật liệu, bốc xếp bưu kiện, nấu ăn hay sắp xếp phòng ngủ. Mỗi khu vực huấn luyện, gọi là “cell”, thường xuyên được sắp xếp lại để nhanh chóng thích ứng với các kịch bản vận hành khác nhau.

Trọng tâm đào tạo của trung tâm xoay quanh Kuafu, mẫu robot hình người cao khoảng 1,66m, lấy tên từ một nhân vật khổng lồ trong thần thoại Trung Quốc. Kuafu do công ty Leju Robotics (Thâm Quyến) phát triển.

Theo ông Zhu Kai, Giám đốc trung tâm, mỗi robot đều được hai huấn luyện viên con người kèm cặp. “Cũng như trẻ em cần luyện tập nhiều lần để biết đi, robot phải được huấn luyện lặp đi lặp lại trong nhiều kịch bản khác nhau để hình thành kỹ năng”, ông Zhu nói. Ông cho biết đào tạo dữ liệu đang là nút thắt lớn nhất của ngành robot hình người, bởi thiếu dữ liệu chuẩn hóa, sát thực tế khiến robot khó triển khai kỹ năng trong các môi trường mới.

Robot được huấn luyện nhiều lần trong các kịch bản khác nhau để thành thục kỹ năng. Ảnh: Quận Thạch Cảnh Sơn

Trung tâm được kỳ vọng tạo ra hàng triệu bộ dữ liệu chất lượng cao mỗi năm và kết nối với các cơ sở huấn luyện tương tự tại Tô Châu, Tế Nam, Hợp Phì và Trịnh Châu. Quá trình huấn luyện đòi hỏi độ chính xác cao và rất tốn thời gian. Trong một mô hình nhà thông minh, hai huấn luyện viên phải phối hợp để dạy robot kỹ năng đóng gói, luân phiên vai trò sau mỗi vài giờ để đảm bảo tính nhất quán và độ chính xác.

Đeo thiết bị thực tế ảo (VR) và sử dụng bộ điều khiển cầm tay, một người hướng dẫn robot đặt bọc bong bóng vào hộp và lắp điều khiển từ xa, trong khi người còn lại theo dõi và ghi lại dữ liệu từ thiết bị đầu cuối máy tính.

Robot tại trung tâm có thể chọn “chuyên ngành” trong bốn lĩnh vực lớn gồm sản xuất công nghiệp, nhà thông minh, dịch vụ chăm sóc người cao tuổi và các kịch bản tích hợp 5G, sau đó chia nhỏ thành 16 chuyên ngành cụ thể. Đến nay, các robot đã học được hơn 20 kỹ năng vận hành như bốc xếp vật liệu, kiểm tra, giao nhận, với tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ được báo cáo vượt 95%.

Một huấn luyện viên tên Shi Xuanyu cho biết: “Huấn luyện đòi hỏi sự tỉ mỉ đến từng chi tiết”. Anh lấy ví dụ, để dạy robot đặt một chiếc chảo lên bếp có thể cần tới khoảng 1.250 lần lặp lại. Trung tâm hiện có 110 nhân viên, phần lớn thuộc thế hệ 0x. Họ thường mất 7-8 ngày để hướng dẫn một robot trong một kịch bản cụ thể.

Theo ông Zhu, nhiều robot sau khi "tốt nghiệp" đã được triển khai trong thực tế. Một số bốc xếp vật liệu tại các nhà máy của Tập đoàn FAW Trung Quốc, số khác làm nhân viên giao nhận cho Tập đoàn Đầu tư Shenzhen Capital hoặc hỗ trợ kiểm tra lưới điện tại Công ty Lưới điện miền Nam Trung Quốc.

