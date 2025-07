Năm 2024, giới đầu tư Việt Nam chứng kiến sự nổi lên của xu hướng đầu tư mới: bạc thỏi và sản phẩm bạc trang sức, sưu tầm. Dù là loại tài sản quen thuộc, bạc trở nên nổi bật khi giá quốc tế tăng mạnh và giao dịch trong nước sôi động hơn hẳn các năm trước.

Trong năm 2024, giá bạc quốc tế tăng ấn tượng từ dưới 22 USD/ounce lên 29 USD/ounce vào cuối năm, tương đương tăng khoảng 32%, vượt mức tăng gần 26% của vàng và khoảng 13% của VN-Index trong cùng kỳ.

Tuy nhiên, cú bứt phá trong năm 2024 dường như chưa phải là kỷ lục khi so sánh với đợt tăng từ đầu năm 2025 tới nay. Tính tới cuối phiên giao dịch 11/7, giá bạc trên thị trường quốc tế đạt gần 38,4 USD/ounce, tương đương mức tăng 3,65% chỉ trong một phiên cuối tuần, qua đó đưa giá bạc từ đầu năm tới nay tăng 32,4%, vượt mức tăng trong cả năm 2024.

Trong nước, giá bạc thỏi tăng mạnh lên trên 40,1 triệu đồng/kg, cao hơn khoảng 8 triệu đồng so với đầu năm.

Tính đến đầu giờ sáng 12/7, một đơn vị kinh doanh lớn niêm yết giá bạc ở mức 1,505 triệu đồng cho thỏi 10 chỉ (tức 37,5 gram), tương đương khoảng 40,1 triệu đồng/kg. Trong khi đó, giá bạc thế giới ở mức hơn 38 USD/ounce, quy đổi ra khoảng 1,2 triệu đồng cho thỏi 10 chỉ.

Bạc thỏi 999 1kg tương đương khoảng 266,7 chỉ.

Giá bạc tăng mạnh. Ảnh: CoverFox

Giá mỗi lượng bạc đã tăng mạnh từ mức trên 1 triệu đồng hồi cuối năm 2024, nhưng cả kg bạc vẫn chỉ khoảng 40 triệu đồng - thấp hơn nhiều so với giá vàng miếng SJC (121,5 triệu đồng/lượng), mang đến tâm lý cảm thấy dễ giao dịch mua bán. Việc mua tích trữ hàng tháng cũng thuận lợi.

Giá bạc thế giới tăng mạnh do dòng tiền tìm đến các kênh đầu tư vật chất an toàn và do vàng đã tăng quá mạnh trong bối cảnh thế giới đầy những bất ổn thương mại và địa chính trị.

Bên cạnh loạt thuế cao mà ông Trump công bố trong tuần 7-11/7, gửi tới 23 nước, với Brazil chịu mức cao nhất với 50%, giới đầu tư còn lo ngại căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Nga và Biển Đỏ dậy sóng do lực lượng Houthi tấn công một số tàu thuyền đi qua khu vực.

Biển Đỏ (Red Sea) là một trong những con đường giao thương hàng hải quan trọng nhất thế giới, đặc biệt là trong hoạt động vận chuyển dầu mỏ, khí đốt, và hàng hóa giữa châu Á, châu Âu và châu Phi. Đây là tuyến hàng hải ngắn nhất giữa châu Âu và châu Á, so với việc phải đi vòng qua mũi Hảo Vọng của châu Phi.

Giá vàng đã tăng rất mạnh trong năm 2024 và tăng khoảng 25% kể từ đầu năm 2025, nhưng vài tuần qua chùng lại do đã lên vùng cao lịch sử và hoạt động chốt lời. Bạc được xem là một lựa chọn.

Tiềm ẩn nhiều rủi ro

Cũng là kim loại quý và được sử dụng phổ biến trong nhiều ngành công nghiệp, bạc được giới đầu tư trên thế giới rất quan tâm và đầu tư từ lâu. Bạc là kim loại quý được sử dụng rộng rãi trong điện tử (làm vi mạch, tiếp điểm), y tế (kháng khuẩn, thiết bị y tế), năng lượng mặt trời (pin mặt trời), nhiếp ảnh, trang sức và tiền tệ.

Nhưng ở Việt Nam, mặt hàng kim loại này gần đây mới trở nên phổ biến hơn. Tỷ suất sinh lời của bạc cũng khá ấn tượng theo những diễn biến giá thời gian gần đây.

Giá bạc tăng vọt từ đầu năm 2025. Nguồn: TE

Tuy nhiên, có nhiều rủi ro tiềm ẩn đối với kênh đầu tư này. Trước hết, đó sự biến động giá rất mạnh của loại tài sản này.

Trong quá khứ, giá bạc từng có đợt tăng nóng, từ mức 4 USD/ounce vào khoảng năm 1977 lên mức 35 USD/ounce vào năm 1980. Hai năm sau đó, bạc lại rớt trở về mức 5,5 USD/ounce. Năm 1992, bạc về mức 3,3 USD và tới đầu năm 2006 vẫn triền miên ở mức dưới 10 USD/ounce.

Bạc lên đỉnh cao lịch sử gần 50 USD/ounce hồi năm 2011, rồi lại sụt xuống dưới ngưỡng 14 USD vào năm 2015, trước khi lên mức khoảng 40 USD như hiện tại.

Có thể thấy, giá bạc biến động lên xuống thất thường hơn nhiều so với vàng. Với vị thế của loại tài sản tích trữ hàng đầu trên thế giới, giá vàng biến động theo một chiều đi lên trong nửa thế kỷ qua, từ mức khoảng 50 USD hồi năm 1970 dần lên mức 3.350 USD/ounce như hiện tại.

Mỗi lần điều chỉnh giảm đều không nhiều, thông thường chỉ khoảng 5-7%, cao đột biến lắm cũng chỉ 2-3 lần trong 50 năm qua và cũng ở mức chỉ khoảng 30%.

Trong khi giá bạc tăng giảm mạnh theo nhu cầu sử dụng loại mặt hàng kim loại này trong ngành công nghiệp, theo sức cầu của các nền kinh tế lớn trên thế giới, trong đó có Trung Quốc. Mức độ giảm có thể lên tới 70-80%/đợt.

Bên cạnh đó, đầu tư bạc còn có rủi ro về thanh khoản. Trên thế giới, hoạt động đầu tư mua bán vàng thường được thực hiện trên sàn, thông qua tài khoản. Nhưng tại Việt Nam, mua bán bạc chủ yếu là các sản phẩm trang sức, sưu tầm. Gần đây mới xuất hiện bạc thỏi cho nhu cầu đầu tư, tích trữ.

Hơn nữa, thị trường có ít doanh nghiệp mua bán mặt hàng này. Thanh khoản không cao và đây cũng là lý do xuất hiện các hội nhóm trên các mạng xã hội để mua bán, trao đổi. Một điều cũng khiến nhiều người lo lắng là chất lượng bạc khó kiểm soát. Bạc cũng có nhược điểm là bảo quản khó hơn do dễ bị oxy hóa.

Trong bối cảnh dòng tiền trên thế giới cũng tìm nơi ẩn náu, bạc là một lựa chọn. Ở Việt Nam cũng vậy. Tuy nhiên, khi thị trường tài chính ổn định, các loại tài sản gồm vàng, chứng khoán và bất động sản cũng đều có thể giảm. Bạc có thể còn giảm nhanh hơn do các điểm yếu trên. Nếu kinh tế thế giới trì trệ, sức cầu trong các ngành công nghiệp thấp có thể khiến bạc giảm mạnh.