Ít ai biết rằng điểm check-in nổi tiếng này bắt nguồn từ một tai nạn hàng hải xảy ra cách đây gần 4 năm. Theo Xinde Marine News, Blueways là tàu chở hàng mang cờ Panama, gặp nạn ngoài khơi vùng biển Uy Hải ngày 19/9/2022.

Con tàu Blueways nằm trên biển Uy Hải, Trung Quốc. Ảnh: Shandong Official

Sau khi 25 thuyền viên được lực lượng cứu hộ đưa vào bờ an toàn, nhiều người cho rằng Blueways sẽ sớm được kéo đi hoặc trục vớt. Tuy nhiên, đã nhiều năm trôi qua, con tàu vẫn nằm im lìm ngoài khơi.

Người dân địa phương truyền tai nhau, nguyên nhân có thể xuất phát từ việc chi phí cứu hộ và khắc phục hậu quả quá lớn so với giá trị khai thác còn lại của nó. Không ngờ, chính sự hiện diện "bất thường" này lại vô tình tạo nên sức hút đặc biệt cho vùng biển.

Nhiều du khách Trung Quốc chia sẻ, điều gây bất ngờ nhất khi đến Blueways là kích thước khổng lồ của con tàu. Với chiều dài khoảng 190m và rộng hơn 30m, nhìn từ xa, Blueways hiện lên như một "gã khổng lồ" bị thời gian bỏ quên giữa đại dương.

Khi bình minh hoặc hoàng hôn buông xuống, ánh nắng nhuộm vàng mặt nước khiến con tàu mang vẻ đẹp có phần cô độc, gợi cảm giác như bối cảnh trong một bộ phim điện ảnh hậu tận thế.

Con tàu mắc cạn Blueways trở thành điểm check-in hấp dẫn ở vùng biển Uy Hải, Trung Quốc. Ảnh: Shandong Official

Những bức ảnh chụp Blueways nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều du khách tìm đến Uy Hải chỉ để tận mắt ngắm nhìn con tàu và ghi lại những khung hình độc đáo. Từ một địa điểm vốn không có trong các cẩm nang du lịch truyền thống, nơi đây dần trở thành điểm đến được nhiều người yêu nhiếp ảnh và khám phá săn đón.

Không chỉ gây chú ý với du khách trong nước, Blueways hiện cũng xuất hiện trong hành trình khám phá của nhiều du khách Việt Nam khi đến Uy Hải.

Mới đây, chị Nguyễn Thu Hương (Hà Nội) đã có dịp ghé thăm địa điểm này trong chuyến du lịch Sơn Đông. Chị cho hay, Việt Nam có chuyến bay thẳng đến Uy Hải khá thuận tiện, mất khoảng 3,5 giờ. Từ sân bay, du khách cần di chuyển thêm gần 2 giờ để tới được khu vực có con tàu mắc cạn.

"Blueways nằm ở khu vực khá xa trung tâm, giống như đi từ nội thành ra vùng ngoại thành vậy", chị Hương nói.

Chị Thu Hương check-in cùng tàu Blueways đẹp như phim. Ảnh: NVCC

Theo nữ du khách, thời điểm chị ghé thăm, Uy Hải có thời tiết khá dễ chịu với nhiệt độ từ 25-27 độ C. Thành phố mang đặc trưng của vùng biển nên không khí mát mẻ, trong lành. Các điểm tham quan nổi tiếng thường cách nhau khoảng 5-10km, đi lại bằng taxi hoặc xe công nghệ.

Ẩm thực địa phương cũng để lại nhiều ấn tượng. Khác với hình dung của nhiều người về món ăn Trung Quốc cay và nóng, đồ ăn ở Uy Hải có hương vị thanh hơn, ít cay và sử dụng nhiều hải sản tươi sống.

Tuy nhiên, điều khiến chị Hương nhớ nhất vẫn là khoảnh khắc lần đầu nhìn thấy Blueways ngoài đời thực.

"Tôi đã phải thốt lên ngạc nhiên khi tận mắt nhìn thấy con tàu giữa biển. Dù mắc cạn khá xa bờ nhưng trông nó vẫn rất đồ sộ. Kích thước của tàu lớn hơn rất nhiều so với những du thuyền tôi từng thấy ở Việt Nam", chị kể.

Con tàu nằm giữa biển trời cùng đàn hải âu bay lượn khiến khung cảnh trở nên ấn tượng. Ảnh: NVCC

Chị Hương cảm nhận, hình ảnh con tàu khổng lồ nằm lặng lẽ giữa biển tạo nên cảm giác vừa choáng ngợp vừa có phần cô đơn. Vào những ngày trời trong, thân tàu sẫm màu nổi bật giữa làn sóng trắng xoá, bầu trời xám xanh cùng đàn hải âu bay lượn xung quanh tạo nên khung cảnh tương phản mạnh mẽ.

Gần 4 năm sau một tai nạn hàng hải không ai mong muốn, con tàu đã có một hành trình khác thường, trở thành biểu tượng check-in mới của vùng biển Uy Hải. Không giống những điểm tham quan được đầu tư bài bản, Blueways gần như không có các công trình phục vụ du lịch đi kèm. Điều hấp dẫn du khách chính là câu chuyện phía sau cùng vẻ đẹp đặc biệt mà thời gian vô tình tạo nên.