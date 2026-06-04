Người tạo nên “sân khấu” đặc biệt ở bãi biển Mỹ Khê những ngày qua là anh Trương Vũ Phương (51 tuổi, trú Đà Nẵng), một tài xế xe tải có niềm đam mê đặc biệt với bộ môn đi thăng bằng trên dây (slackline).

Trên sợi dây rộng chỉ khoảng 2,5cm, anh Phương dang rộng hai tay giữ thăng bằng, thực hiện nhiều động tác khó khiến người xem thích thú. Mỗi lần anh hoàn thành một cú xoay người hay bật nhảy trên dây, những tràng vỗ tay lại vang lên từ đám đông đứng quanh theo dõi.

Anh Phương cho biết, cơ duyên đến với bộ môn này bắt đầu từ giữa năm 2025. Trong một lần tập thể dục ven biển, anh tình cờ gặp một người bạn đến từ Pháp đang luyện tập đi trên dây. Sự tò mò khiến anh dừng lại quan sát, trò chuyện rồi quyết định thử sức.

“Lần đầu bước lên dây, tôi ngã liên tục, gần như không thể đi nổi. Nhưng cảm giác rất lạ và cuốn hút nên tôi quyết định tìm hiểu để tập luyện”, anh Phương nhớ lại.

Anh Phương biểu diễn đi trên dây ở bãi biển Mỹ Khê

Từ một đoạn dây dài khoảng 5m được căng sau nhà, người đàn ông 51 tuổi kiên trì tập mỗi ngày. Sau hơn 1 tháng, anh mới có thể bước những bước đầu tiên. Càng tập, niềm đam mê càng lớn, thôi thúc anh mang bộ môn này ra không gian rộng hơn ở bãi biển Mỹ Khê.

Theo anh Phương, slackline không chỉ đòi hỏi thể lực mà còn yêu cầu khả năng tập trung và kiểm soát cơ thể rất cao. Những kỹ thuật như bật nhảy hay xoay người 360 độ trên dây là thử thách khó nhất.

“Có hôm tôi tập hàng chục lần mới thành công được 1-2 lần. Trên mặt đất đã khó, trên dây thì độ khó tăng lên rất nhiều”, anh chia sẻ.

Sau hơn 1 năm theo đuổi, anh không còn chỉ đi qua lại trên dây mà đã thực hiện được nhiều kỹ thuật khó như nhảy đổi hướng, xoay người hay chuyển từ dây này sang dây khác.

Du khách xem anh Phương thực hiện các động tác và thử trải nghiệm

Dù việc té ngã diễn ra thường xuyên, anh cho biết, các chấn thương không đáng kể do chủ yếu tập luyện trên cát mềm. Điều mang lại niềm vui lớn nhất không phải là những kỹ thuật khó, mà là cảm giác chinh phục được giới hạn của chính mình.

“Tôi tập vì đam mê chứ không phải để biểu diễn hay kiếm tiền. Điều vui nhất là được gặp gỡ mọi người. Ai tò mò muốn thử, tôi đều sẵn sàng hướng dẫn”, anh Phương nói.

Chị Thu Hà được anh Phương hướng dẫn các động tác đi trên dây

Theo nhiều du khách, điều đặc biệt của bộ môn này không chỉ nằm ở những động tác giữ thăng bằng trên sợi dây nhỏ, mà còn ở bầu không khí thân thiện mà anh Phương tạo ra.

Chị Nguyễn Thu Hà, du khách đến từ Hà Nội, cho biết ban đầu chị tưởng anh Phương là vận động viên biểu diễn chuyên nghiệp.

“Nhìn từ xa tôi nghĩ đây là tiết mục phục vụ khách du lịch. Khi biết anh ấy chỉ tự học và tập luyện vì đam mê, tôi thực sự bất ngờ. Bộ môn này nhìn có vẻ đơn giản nhưng khi thử mới thấy rất khó. Chỉ đứng trên dây vài giây cũng đã mất thăng bằng”, chị Hà chia sẻ.

Chị Aaliyah (áo xám) lần đầu trải nghiệm đi trên dây

Lần đầu trải nghiệm dưới sự hướng dẫn của anh Phương, chị Aaliyah, du khách đến từ Anh, tỏ ra thích thú khi được thử một hoạt động mới ngay trên bãi biển.

“Tôi chưa từng thử bộ môn này trước đây. Ban đầu khá khó vì phải giữ thăng bằng và tập trung cao độ, nhưng càng thử càng thấy thú vị.

Đây là một trải nghiệm rất đặc biệt trong chuyến đi Đà Nẵng của tôi. Không chỉ được vận động, tôi còn có cơ hội gặp gỡ, trò chuyện và kết nối với những người bạn mới”, chị nói.