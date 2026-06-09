Nghệ An:

Mạng xã hội vừa qua xôn xao trước thông tin một bé trai 10 tuổi tại Nghệ An trên người chằng chịt vết bầm tím, nghi bị bạo hành. Nạn nhân trong vụ việc được xác định là cháu N.T.U. (10 tuổi, trú tại xã Quỳnh Anh).

Trên người cháu U. có nhiều vết bầm tím. Ảnh: T.A

Theo bà B.T.L. (50 tuổi, trú xã Nghĩa Hưng - bà ngoại của cháu U.), năm 2015, con gái bà là chị T.T.T.A. (28 tuổi) kết hôn với anh Đ. Đến năm 2018, hai người ly hôn, chị A. là người trực tiếp nuôi dưỡng cháu U.

Năm 2025, anh Đ. nộp đơn và được tòa án quyết định giao quyền nuôi con. Thời gian này, chị A. đi làm việc ở nước ngoài, cháu U. về sống cùng bố và mẹ kế.

Ngày 8/6, bà L. đến thăm và tình cờ gặp cháu U. ngoài đường. Nghe cháu than bị đau, bà vén áo kiểm tra thì bàng hoàng phát hiện trên cơ thể cháu chằng chịt các vết bầm tím. Khi được hỏi, cháu nói do cha đánh.

"Cháu U. thường xuyên đi lang thang, xin ăn nhà hàng xóm", bà L. kể.

Cũng theo bà L., ngay sau đó bà đã đưa cháu U. đến bệnh viện điều trị, đồng thời trình báo sự việc với chính quyền địa phương, cơ quan công an. Chiều cùng ngày, Công an xã đã làm việc với 2 bà cháu.

Lãnh đạo UBND xã Quỳnh Anh xác nhận đã nhận được trình báo về vụ việc trên và cho biết ngay khi nắm bắt thông tin đã giao công an xã vào cuộc xác minh, làm rõ.