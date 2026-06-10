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Ngày 10/6, đại diện UBND xã Châu Pha cho biết lực lượng chức năng đã giăng dây, đặt rào chắn tại hai đầu cây cầu sắt bị sập mố ở tổ 2, ấp Tân Lễ A để cảnh báo nguy hiểm và ngăn người dân qua lại.

Cây cầu dài khoảng 12m, rộng gần 2m, bắc qua suối Châu Pha, là công trình giao thông quan trọng phục vụ việc đi lại của người dân và học sinh trong khu vực.

Lực lượng chức năng địa phương giăng dây cảnh báo nguy hiểm và phong tỏa hai đầu cầu. Ảnh: Quang Hưng

Ghi nhận tại hiện trường, phần mố cầu phía đầu đường dẫn bị sạt lở, sụp xuống tạo khoảng hở lớn, rộng khoảng 1m. Mặt cầu bị mất điểm tựa, nằm lơ lửng trên khoảng trống, tiềm ẩn nguy cơ sập hoàn toàn nếu có người hoặc phương tiện lưu thông qua.

Phần mố cầu bị sụp lún, tạo khoảng hở lớn. Ảnh: Quang Hưng

Ông Nguyễn Hữu Phước (55 tuổi, sống cạnh cầu) cho biết cây cầu đã được đưa vào sử dụng hơn 10 năm, là tuyến kết nối chính phục vụ sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp của người dân địa phương.

Khoảng 5h ngày 10/6, một người dân phát hiện đầu cầu có dấu hiệu sụt lún nghiêm trọng và báo cho ông Phước. Sau khi kiểm tra, ông cùng một số người dân đã đặt vật cản ở hai đầu cầu để ngăn người và phương tiện đi qua, đồng thời báo chính quyền địa phương xử lý.

Ông Nguyễn Hữu Phước chỉ vị trí mố cầu bị sập. Ảnh: Quang Hưng

Theo ông Phước, cây cầu đã xuống cấp nhiều năm nay. Nguyên nhân mố cầu bị sập có thể do dòng nước chảy xiết gây xói lở. Hiện người dân vẫn có thể đi theo tuyến đường khác, nhưng phải vòng hơn 1km, gây bất tiện cho sinh hoạt và sản xuất.

“Chúng tôi mong cơ quan chức năng sớm có phương án sửa chữa hoặc xây mới cây cầu để bảo đảm an toàn giao thông và thuận tiện cho người dân”, ông Phước nói.

Sau sự cố, UBND xã Châu Pha đã khuyến cáo người dân không tụ tập, qua lại khu vực cầu và chủ động lựa chọn lộ trình thay thế. Phụ huynh cũng được đề nghị nhắc nhở con em không đến gần khu vực xảy ra sự cố.