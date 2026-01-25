Sau hơn 1 thập kỷ gắn bó, cặp đôi nghệ sĩ Thu Trang và Tiến Luật luôn được ngưỡng mộ bởi hình ảnh tổ ấm giản dị, gần gũi.

Tổ ấm của vợ chồng Thu Trang - Tiến Luật.

Cặp đôi có 1 cậu con trai duy nhất là Andy, năm nay 13 tuổi. Cậu bé được chú ý từ nhỏ nhờ vẻ ngoài điển trai, tính cách lém lỉnh. Andy thường xuất hiện cùng bố mẹ trong các bộ ảnh hay sự kiện giải trí.

Andy có nền tảng ngoại ngữ tốt nhờ được học từ nhỏ. Nhờ thế, cậu thạo 3 thứ tiếng, biết chơi nhiều môn thể thao và có khả năng tiếp thu nhanh.

Andy lém lỉnh, điển trai từ nhỏ.

Theo diễn viên Thu Trang, điều quan trọng nhất là tạo môi trường và cơ hội để con được tiếp xúc, trải nghiệm trong tâm thế vui vẻ.

“Con học vì thích, vì thấy phù hợp với khả năng và sở thích của mình. Andy may mắn hơn cha mẹ vì có môi trường tốt hơn nên cũng luôn cố gắng”, cô chia sẻ.

Con trai của vợ chồng Thu Trang thông thạo ngoại ngữ, thành tích học tập tốt.

Trong loạt ảnh vừa chia sẻ, con trai của Thu Trang và Tiến Luật khiến nhiều người bất ngờ vì chiều cao vượt trội, gương mặt điển trai, phong cách điềm đạm.

Andy hiện cao 1,78m dù mới 13 tuổi rưỡi. Ở giai đoạn dậy thì, Andy không chỉ thay đổi nhiều về vóc dáng mà còn có những chuyển biến rõ rệt trong tính cách.

Thu Trang cho biết con trai có phần trầm hơn so với trước, thích ở một mình. Tuy nhiên, điều khiến vợ chồng cô yên tâm là Andy vẫn ngoan, nghe lời cha mẹ.

“Con không còn hoạt bát, nói nhiều như hồi nhỏ nhưng vẫn là một cậu bé tình cảm và hiểu chuyện”, nữ diễn viên chia sẻ.

Đồng hành cùng con trong giai đoạn này, Thu Trang và Tiến Luật chọn cách làm bạn, trò chuyện gần gũi thay vì áp đặt hay kiểm soát con.

Khi chở con đi ăn, vợ chồng nghệ sĩ thường nói đủ đề tài, từ học tập, cuộc sống đến những câu chuyện không liên quan trực tiếp đến Andy. Con nghe rồi tự đưa ra nhận xét, rút kinh nghiệm cho mình.

Andy cao vượt trội ở tuổi dậy thì.

Với cô, đó là cách giúp con tiếp nhận mọi thứ tự nhiên, không áp lực nhưng vẫn hình thành suy nghĩ và quan điểm sống.

Nói về điều tự hào nhất ở con trai, Thu Trang không nhắc đến thành tích học tập hay năng khiếu nổi bật mà là nhân cách. Với cô, Andy là một chàng trai tình cảm và tử tế trong suy nghĩ - điều mà vợ chồng diễn viên luôn đặt lên hàng đầu khi nuôi dạy con.

Đây cũng là lý do cả 2 không đặt nặng việc con phải nối nghiệp nghệ thuật. “Tôi không áp đặt con phải theo nghề gì. Miễn con sống vui với đam mê và hạnh phúc với nghề con chọn là được”, nữ diễn viên nói.

Thu Trang - Tiến Luật hạnh phúc vì con trai sống tình cảm, trưởng thành.

Vài năm trước, Thu Trang - Tiến Luật từng có kế hoạch sinh thêm con. Hiện nữ diễn viên cho biết vợ chồng cô cảm thấy tổ ấm đã đủ đầy và rộn ràng hơn với những niềm vui nhỏ mỗi ngày.

Cả hai muốn dành trọn thời gian cho gia đình, tận hưởng những khoảnh khắc bên con thay vì đặt thêm kế hoạch xa hơn.

Clip Andy dự tiệc kỷ niệm 14 năm ngày cưới của cha mẹ

Ảnh, clip: NVCC, Meow Entertainment