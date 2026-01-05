Thiên đường máu thuộc thể loại tâm lý, tình cảm, hành động, là phim Việt đầu tiên về nạn lừa đảo người Việt ra nước ngoài dựa trên nhiều sự kiện có thật. Thiên đường máu được đánh giá có cốt truyện mới lạ, hấp dẫn, mang tính thời sự cùng các tình tiết cảm động, ly kỳ. Dàn diễn viên trong phim gồm: Quang Tuấn, Quách Ngọc Ngoan, Thanh Hương... Chính vì vậy, ngay khi ra rạp hôm 30/12, Thiên đường máu đã nhanh chóng hút khán giả và vươn lên vị trí dẫn đầu phòng vé trong dịp nghỉ lễ.

Hình ảnh gây sốc trong "Thiên đường máu".

Tính tới 7h ngày 5/1, Thiên đường máu đã cán mốc 60 tỷ đồng. Riêng 3 ngày cuối tuần qua, phim thu 31,4 tỷ đồng và vượt Avatar 3 (28,6 tỷ đồng) để vươn lên vị trí dẫn đầu phòng vé, theo thống kê của Box Office Vietnam. Đây có thể coi là bất ngờ ngoài phòng vé dịp nghỉ lễ này. Đáng chú ý, Thiên đường máu xếp trên bom tấn Avatar 3 cả về tiêu chí suất chiếu cũng như lượng vé bán ra.

Tuy vậy, sau 2 tuần làm mưa làm gió phòng vé Việt, bom tấn của đạo diễn James Cameron đã bỏ túi trên 250 tỷ đồng ở phòng vé Việt, trở thành một trong những phim Hollywood có doanh thu cao nhất lịch sử rạp Việt.

"Ai thương ai mến" của Thu Trang không đạt doanh thu như kỳ vọng.

Trong khi đó, phim Việt Ai thương ai mến bị bỏ lại phía sau khi không cạnh tranh nổi với Thiên đường máu lẫn Avatar 3 dù được quảng bá rầm rộ. Tính tới 7h ngày 5/1, phim chỉ thu về hơn 16,7 tỷ đồng và được coi là bước lùi ở phòng vé của Thu Trang so với Nụ hôn bạc tỷ ra mắt dịp Tết 2025 với doanh thu ấn tượng 211 tỷ đồng. Doanh thu của Ai thương ai mến chỉ bằng 1/3 Thiên đường máu cuối tuần qua.

Vị trí thứ 4 và 5 phòng vé thuộc về 2 phim hoạt hình Hollywood là Zootopia: Phi vụ động trời 2 (8,1 tỷ đồng) và Tom & Jerry: Chiếc la bàn kỳ bí (4,7 tỷ đồng). Tuần tới dự báo không có nhiều biến động ngoài phòng vé khi Thiên đường máu tiếp tục hút khán giả nhờ hiệu ứng truyền miệng mạnh mẽ về chất lượng bộ phim.

Trailer phim "Thiên đường máu"