Mất liên lạc

Ngồi trước hiên nhà, chị Nguyễn Thị Thanh Thúy (50 tuổi, xã An Phú, tỉnh Quảng Ngãi) không giấu được vẻ lo lắng. Chốc chốc, chị lại mở điện thoại, ngóng chờ tin tức về cậu con trai đã mất liên lạc nhiều ngày.

Con trai chị, Nguyễn Công Lợi (SN 2010), rời khỏi nhà từ ngày 9/6 và đến nay vẫn bặt vô âm tín. Trưa hôm đó, sau khi đi làm về, chị Thúy vẫn ăn cơm như thường lệ mà không biết con đã rời nhà.

Đến chiều tối không thấy Lợi trở về, chị mới tất tả đi tìm. Lúc này, người con út cho biết trước khi đi, Lợi dặn sẽ đến nhà một người thân ở khu vực cầu Sông Vệ (xã Đình Cương, Quảng Ngãi) để làm việc.

Hình ảnh Lợi trước khi rời khỏi nhà rồi mất liên lạc

Khoảng 9-10h sáng hôm sau, chị Thúy nhiều lần gọi cho Lợi nhưng không ai nghe máy. Những ngày sau đó, chị tiếp tục liên lạc nhưng vẫn không được.

Trong lúc gia đình lo lắng, một người con khác của chị cho biết trước khi rời nhà, Lợi nói sẽ đến làm việc tại nhà một người cháu gọi chị Thúy bằng dì. Tin lời các con, chị nghĩ Lợi đang ở cùng người thân nên phần nào yên tâm.

Chị Thúy kể: "Sau đó, bạn bè của Lợi đến nhà tìm. Tôi nói các cháu rằng Lợi đang đi làm với người thân ở khu vực cầu Sông Vệ, đồng thời nhờ liên lạc giúp.

Các cháu tìm đủ cách, thậm chí đến tận nơi nhưng vẫn không gặp Lợi nên đăng thông tin tìm bạn lên mạng xã hội. Thấy vậy, tôi gọi cho người cháu mà Lợi nói sẽ đến làm việc thì được xác nhận, cháu chưa từng gặp hay thấy Lợi đến xin việc.

Đến lúc đó, tôi mới biết con trai đã nói dối. Hỏi lại người con ở nhà, cháu cho biết trước khi rời đi, Lợi nói sẽ vào TPHCM tìm việc và dặn em không được kể với bố mẹ, chỉ nói là đến nhà người thân làm việc.

Phát hiện sự việc, vợ chồng chị Thúy lập tức liên hệ với người thân đang sinh sống tại TPHCM hỏi thăm tin tức về con trai. Qua điện thoại, người thân của chị Thúy xác nhận không được Lợi liên hệ và cũng không biết việc Lợi vào TPHCM.

Tất tả kiếm tìm

Sau nhiều lần gọi điện không được, gia đình chị Thúy đăng nhập vào tài khoản mạng xã hội của Lợi để tìm manh mối. Tại đây, họ phát hiện cuộc trò chuyện giữa Lợi và một người lạ.

Theo nội dung tin nhắn, hai người hẹn gặp nhau tại số 87 đường số 2, khu vực Phú Lâm, quận 6 (TPHCM cũ). Gia đình lập tức tìm đến địa chỉ này nhưng không có tung tích của Lợi.

Lo lắng cho sự an toàn của con, chị Thúy vừa nhờ người thân tại TPHCM tỏa đi tìm kiếm, vừa trình báo cơ quan công an địa phương để được hỗ trợ.

Chị Thúy u buồn, lo lắng khi đến nay vẫn chưa thể liên lạc với con trai

Đại diện Công an xã An Phú cho biết đã tiếp nhận trình báo của gia đình về việc em Nguyễn Công Lợi mất liên lạc từ ngày 9/6. Sau đó, đơn vị phát thông báo tìm người, trong đó cho biết khi rời khỏi nhà, Lợi mặc quần thun dài và áo khoác màu cam.

Những ngày qua, chị Thúy sống trong tâm trạng thấp thỏm. Theo chị, trước đây Lợi chưa từng đi xa một mình, sức khỏe cũng không tốt, thường xuyên bị bệnh vặt mỗi khi thời tiết thay đổi.

Trước khi rời nhà, Lợi vừa học xong lớp 9 nhưng không đủ điểm vào lớp 10 công lập. Theo gia đình, em không có biểu hiện chán nản hay bất mãn, cũng chưa từng bày tỏ ý định bỏ nhà đi làm.

Lợi cũng không có bạn bè ở xa. Em chỉ chơi với các bạn cùng tuổi ở quanh xóm và bạn học cùng trường.

Chị Thúy bộc bạch: “Lợi là con thứ ba của tôi. Ở nhà, cháu được chúng tôi yêu thương nên không có chuyện bị cha mẹ la mắng, ngược đãi mà bỏ nhà đi.

Có thể cháu xem thông tin trên mạng xã hội, thấy nội dung tìm việc làm rồi giấu gia đình liên hệ, tự đi làm và mất liên lạc. Những ngày qua, chúng tôi nỗ lực tìm kiếm thông tin về con nhưng chưa có kết quả. Tôi rất mong được cộng đồng hỗ trợ, giúp gia đình tìm kiếm con trai.

Thông qua báo chí, tôi muốn nhắn gửi cho con rằng: 'Con đang làm việc, sống ở đâu thì hãy liên lạc với gia đình để bố mẹ biết, an tâm. Cả nhà đang rất lo lắng, mong nhận được tin từ con'".

Độc giả có tin tức về mẹ của em Nguyễn Công Lợi (SN 2010, thôn Kim Thạch, xã An Phú, tỉnh Quảng Ngãi) vui lòng gọi về đường dây nóng Báo VietNamNet số điện thoại 0923.457.788. Độc giả cũng có thể để lại bình luận phía cuối bài hoặc liên lạc với bà Nguyễn Thị Thanh Thúy (50 tuổi, xã An Phú, tỉnh Quảng Ngãi) qua số điện thoại: 0853380739