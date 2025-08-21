Ngày 19/8, N.K.N. (22 tuổi, quê Hà Nội, tạm trú tại phường Đức Nhuận, TPHCM) rời nhà trọ trên đường Hồng Hà, phường Tân Sơn Hòa, quận Tân Bình, sau đó mất liên lạc với gia đình. Ngay trong tối cùng ngày, người nhà liên tục nhận được các cuộc gọi uy hiếp, yêu cầu chuyển tiền, nên đã trình báo cơ quan công an.

Nhận định đây có thể là một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua hình thức “bắt cóc online”, Đội Hình sự Đặc nhiệm (Phòng Cảnh sát hình sự – Công an TPHCM) phối hợp với Công an phường Tân Sơn Hòa nhanh chóng vào cuộc điều tra.

Công an giải cứu an toàn nạn nhân N.K.N. Ảnh: CACC

Qua trích xuất hình ảnh từ camera an ninh, công an xác định N. đã đặt xe công nghệ đến một khách sạn trên đường Bạch Đằng. Sau khi nhận phòng, N. tiếp tục di chuyển bằng ô tô đến khu vực Quốc lộ 22, rồi đi xe ôm tới một số quán cà phê ven đường. Sau đó, N. thuê phòng nghỉ tại địa bàn tỉnh Tây Ninh (cũ).

Lưu trú tại đây khoảng 4 tiếng, N. tiếp tục bắt xe đến địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ). Trong suốt quá trình này, gia đình N. nhiều lần bị các đối tượng lừa đảo gọi điện yêu cầu chuyển tiền và đã chuyển gần 3 tỉ đồng vào tài khoản do nhóm này chỉ định.

Lần theo dấu vết di chuyển, lực lượng trinh sát đã xác định vị trí và giải cứu an toàn cho N. tại khu vực phường Long Hương, TP Vũng Tàu (cũ).

Cơ quan công an đang mở rộng điều tra vụ việc, đồng thời khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn giả danh bắt cóc nhằm đe dọa, chiếm đoạt tài sản.