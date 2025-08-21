Ngày 21/8, trang Facebook chính thức của Công an TP Hà Nội đã đăng tải thông tin về việc gia đình trình báo nam sinh Đ.P.T (SN 2007, trú tại phường Tương Mai, Hà Nội) mất liên lạc từ trưa 18/8 đến nay.

Gia đình cho biết T. rời khỏi nhà từ trưa 18/8, mặc áo xanh dài tay, quần đen và đi xe đạp. Từ thời điểm đó đến nay, em chưa trở về.

Chia sẻ với PV VietNamNet, chiều 21/8, bà Nguyễn Thị Thanh V. (SN 1982, mẹ của T.) cho biết: “Con vừa hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT với kết quả khá cao. Gia đình không ngờ lại xảy ra chuyện đau lòng thế này”.

Điều khiến gia đình thêm phần lo lắng là tình tiết bất thường trước khi T. mất tích. Theo lời bà V., chiều 20/8, T. có ăn phở tại một quán đối diện sân bay Nội Bài. Sau đó, em đạp xe về nhà nhưng không trở lại như dự kiến.

“Từ hôm đó, cả gia đình như ngồi trên đống lửa. Điện thoại của con không liên lạc được. Chúng tôi lo sợ có chuyện chẳng lành xảy ra”, bà V. nghẹn giọng.

Bà cũng khẳng định T. là cậu bé hiền lành, ngoan ngoãn, chưa từng xảy ra mâu thuẫn với gia đình. “Bố mẹ không hề mắng mỏ hay trách móc gì con. Cháu chỉ ở nhà học hành, chưa từng bỏ đi bao giờ. Chúng tôi thực sự không hiểu chuyện gì đã xảy ra”.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, gia đình đã trình báo cơ quan chức năng, đồng thời kêu gọi cộng đồng mạng chia sẻ thông tin để hỗ trợ tìm kiếm.