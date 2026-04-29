Bỏ nhà đi biệt tích

Hơn 1 tháng qua, chị Nguyễn Thị Oanh (SN 1973, phường Vinh Phú, Nghệ An) sống trong lo lắng, buồn bã khi con trai là Lê Anh Quân (SN 2008) bất ngờ rời nhà từ ngày 8/3 đến nay vẫn chưa có tin tức.

Quân là con út trong gia đình. Em chịu nhiều thiệt thòi do mắc chứng thiểu năng trí tuệ bẩm sinh, khiến nhận thức chậm hơn so với bạn bè cùng trang lứa.

Dù vậy, sức khỏe Quân rất tốt. Em có thể đi xe máy, sử dụng thành thạo điện thoại thông minh. Trước khi bất ngờ bỏ nhà đi biệt tích, Quân đang học lớp 11 tại trường học gần nhà.

Hình ảnh Quân trước khi bỏ nhà đi

Khi còn ở nhà, em đặc biệt thích đi ô tô, thường đón xe đi đây đó rồi quay trở về nhà. Vài ngày trước khi bỏ nhà đi, Quân mua vé xe giường nằm từ phường Vinh Phú đi Huế rồi quay trở về địa phương.

Về đến Vinh Phú, Quân tiếp tục mua vé xe đi Thanh Hóa rồi lại bắt xe trở về nhà. Hôm sau, khi Quân mua vé xe đi Đà Nẵng thì chị Oanh phát hiện, ngăn cản.

Vì phải đi làm, chị Oanh không thể quản lý, chăm sóc con trai toàn thời gian. Sợ Quân lại tự ý mua vé xe đi xa, chị gửi con về quê xã Tân Kỳ (Nghệ An) cho người thân chăm sóc. Tuy nhiên, đến ngày 8/3/2026, Quân bất ngờ bỏ đi biệt tích.

Chị Oanh chia sẻ: “Bố Quân đã mất, chị gái Quân đang học ở TPHCM nên ở nhà chỉ còn hai mẹ con. Mối quan hệ giữa hai mẹ con rất tốt.

Thế nhưng hôm cháu trở về sau khi liên tục đi về giữa Vinh Phú - Huế, Thanh Hóa, tôi rất giận và có đánh cháu vài roi. Có lẽ thêm việc tôi đưa cháu về quê nên cháu buồn, sợ không được đi xe ô tô nữa nên bỏ nhà đi”.

Mòn mỏi kiếm tìm

Phát hiện con trai bỏ nhà đi, gia đình chị Oanh tổ chức tìm kiếm tại xã Tân Kỳ, khu vực lân cận và thành phố Vinh cũ, tỉnh Nghệ An. Chị và người thân đến các bến xe khách ở TP Vinh cũ, TP Hà Nội, TP Đà Nẵng… tìm kiếm.

Tại đây, chị và người thân đưa hình ảnh Quân cho người dân, tài xế xe khách để hỏi thăm. Gia đình cũng trình báo, nhờ cơ quan chức năng hỗ trợ tìm kiếm.

Quân có sở thích đi xe ô tô nên thường đến các bến xe

Sau đó, chị Oanh đăng tải thông tin lên mạng xã hội, nhờ các hội, nhóm thiện nguyện hỗ trợ tìm con. Sau khi chia sẻ thông tin, chị nhận được nhiều phản hồi.

Một số người nhắn tin, gọi điện cho biết, thấy Quân hoặc người giống Quân… Tuy nhiên khi đến xác minh, chị Oanh nhận ra những người này không phải con trai mình.

Theo chị Oanh, trước đây Quân cũng nhiều lần bỏ nhà đi. Tuy nhiên sau khoảng 1-2 ngày, Quân sẽ chủ động liên lạc cho mẹ hoặc bạn thân. Lần này, Quân đi mà không mang theo điện thoại và cũng không liên lạc với bất kỳ ai.

Chị chia sẻ: “Quân đi được 1 ngày, hàng xóm ở quê có gặp cháu trên đường. Nhưng đoạn đường này không có camera an ninh nên tôi và cơ quan chức năng không xác định được cháu đi về hướng nào.

Bốn ngày sau, một người bạn của tôi gặp Quân đang đi ở gần nhà tôi. Chị ấy không biết Quân bỏ nhà đi nên không chú ý. Mấy hôm sau, thấy tin tôi tìm con, chị mới cho biết đã gặp Quân. Khi đến địa điểm đó để tìm, Quân không còn ở đó nữa.

Khi đi cháu mặc quần ngắn màu ghi, áo phông màu đen. Hôm có người gặp, Quân mặc áo ngoài màu tối, áo trong màu trắng.

Cháu cao 1,8m, nặng 93kg, khuôn mặt dài, tóc cắt ngắn, môi hơi xệ. Vì thiểu năng trí tuệ nên quan sát sẽ thấy cháu khờ dại, chậm chạp hơn người bình thường. Cháu rất thích đi ô tô nên thường đến các bến xe.

Dù không biết cộng trừ số tiền đang có nhưng Quân vẫn biết sử dụng tiền ở mức cơ bản như biết mua thức ăn, biết lấy lại tiền thừa…

Những ngày qua, tôi sống trong lo lắng, buồn bã vì không biết con đang ở đâu, sức khỏe thế nào. Dù đã rất cố gắng, làm nhiều cách nhưng đến nay gia đình vẫn chưa có tin tức về cháu. Tôi rất mong được cộng đồng hỗ trợ, giúp gia đình tìm được cháu”.

Đại diện cán bộ Công an phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An xác nhận, gia đình chị Oanh có đến đơn vị thông tin việc con trai bỏ nhà đi mất tích. “Con trai chị Oanh không mất tích tại địa bàn phường. Tuy nhiên sau khi nhận thông tin, đơn vị đã hỗ trợ gia đình tổ chức tìm kiếm. Đến nay, đơn vị cũng như gia đình chị Oanh vẫn chưa có thông tin về người mất tích. Việc tìm kiếm vẫn đang được tiếp tục”.

Độc giả có tin tức về em Lê Anh Quân (SN 2008) vui lòng gọi về đường dây nóng Báo VietNamNet số điện thoại 0923.457.788. Độc giả cũng có thể để lại bình luận phía cuối bài hoặc liên lạc với chị Nguyễn Thị Oanh (phường Vinh Phú, Nghệ An) qua số điện thoại: 0913.554.768.

Ảnh: Gia đình cung cấp