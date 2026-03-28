Bỏ nhà đi sau khi bị đánh

Nghe chuông điện thoại reo, chị Nguyễn Thị Kim Quang (SN 1972, phường Thanh Miếu, tỉnh Phú Thọ) bắt máy, giọng run run. Không kịp để người gọi mở lời, chị nức nở rồi vồn vã hỏi có phải đã có thông tin về cậu con trai đang mất tích của mình hay không.

Con trai của chị Quang, tên Nguyễn Ngọc Bảo Nam (SN 2009) bất ngờ bỏ nhà đi từ ngày 3/9/2025 đến nay chưa có thông tin. Nam là con út của chị Quang. Em chịu nhiều thiệt thòi khi thiểu năng trí tuệ từ nhỏ.

Bảo Nam trong thời gian còn ở nhà

Khi Nam lên 1 tuổi, cha mẹ em ly hôn. Từ đó, Nam cùng chị gái sống với mẹ, lớn lên trong sự thiếu vắng tình thương của cha.

Những lúc tỉnh táo, Nam vẫn có thể trò chuyện, vui đùa cùng mẹ. Khi ấy, chị Quang tranh thủ dạy con các kỹ năng sinh hoạt cơ bản như nấu cơm, giặt quần áo… Đồng thời, chị cũng thường xuyên đưa con đến Bệnh viện Tâm thần Phú Thọ để điều trị.

Dù vậy, tình trạng của Nam không ổn định, khi tỉnh táo, khi phát bệnh. Mỗi lần lên cơn, em gần như mất nhận thức, hành vi chỉ như một đứa trẻ lên 3.

Ở nhà, Nam thường đòi mẹ ăn quà vặt. Em cũng thường xuyên trốn mẹ ra đền, chùa chơi. Sợ con bệnh tật, tinh thần không tỉnh táo, ra ngoài nhiều sẽ gặp chuyện, chị Quang thường xuyên cấm đoán.

Nhưng càng cấm, Nam càng chống đối. Em nhiều lần trốn mẹ, chạy ra ngoài chơi. Đầu tháng 9/2025, Nam lại trốn mẹ ra ngôi đền gần nhà chơi. Tại đây, Nam lấy 400.000 đồng tiền của đền.

Nam bị người trông đền phát hiện, lấy lại tiền. Biết chuyện, chị Quang nổi giận nên đánh con.

Chị Quang in ảnh, thông tin Nam vào các tờ rơi để tìm kiếm con

Chị không ngờ, lần đánh con ấy lại khiến mình hối hận tột cùng. Ngày 3/9, trong lúc chị Quang vắng nhà, Nam bất ngờ bỏ đi rồi mất tích.

Trở về nhà, không thấy con trai, chị Quang hốt hoảng tìm kiếm khắp nơi nhưng không có tung tích. Xác định con trai mất tích, chị Quang trình báo cơ quan chức năng, nhờ người đăng tin tìm kiếm trên mạng xã hội, báo đài rồi tất tả đi tìm.

Hối hận khôn cùng

Những ngày qua, chị Quang sống trong ân hận, lặn lội khắp nơi tìm con. Chị in ảnh, làm tờ rơi, gắn bảng lên xe máy rồi rong ruổi trên nhiều tuyến đường.

Theo chị, khoảng 10h ngày 3/9/2025, Nam rời nhà, mặc áo cộc tay và quần ngắn màu đen, đội mũ lưỡi trai xanh, không mang theo giấy tờ hay tài sản.

Trước khi mất tích, Nam cao khoảng 1m70, nặng 50kg, dáng cao gầy, da trắng, tóc đen, mặt thon dài, mũi cao thẳng, môi mỏng.

Ngoài phát tờ rơi, chị Quang còn gắn bảng tìm con lên xe trong lúc rong ruổi trên các tuyến đường

Trong hành trình tìm con, chị Quang vừa hỏi thăm tung tích vừa phát tờ rơi đã chuẩn bị sẵn. Từ phường Việt Trì (tỉnh Phú Thọ), chị chạy xe máy qua Lào Cai, Tuyên Quang, Sơn La… tìm con, nhưng vẫn bặt vô âm tín.

Chị trở về Phú Thọ rồi chuẩn bị xuống Hà Nội tiếp tục tìm kiếm. Dọc đường, ngoài hỏi người dân, chị còn ghé các trung tâm bảo trợ xã hội để dò hỏi và gửi lại tờ rơi.

Chị cho biết trước đây Nam cũng nhiều lần bỏ nhà đi, nhưng chỉ quanh quẩn gần nhà, ngủ ở lều, nhà hoang, nhà văn hóa, đền, chùa… Thường em tự trở về, nếu không, chị lại đi tìm và nhờ cộng đồng hỗ trợ.

Chị Quang cho biết mình rất ân hận và mong muốn cộng đồng hỗ trợ, giúp tìm kiếm con trai

Lần này, Nam đã bỏ đi nhiều tháng không tin tức, khiến chị Quang vô cùng lo lắng, đau khổ. Qua báo chí, chị gửi lời xin lỗi và nỗi hối hận đến con trai.

Chị nghẹn ngào: “Mẹ xin lỗi con. Mẹ thương con lắm. Mẹ đã tìm con khắp nơi, tiền bạc cạn kiệt, sức lực cũng không còn. Con thương mẹ, hãy trở về với mẹ”.

Công an phường Thanh Miếu xác nhận đơn vị tiếp nhận tin trình báo của chị Nguyễn Thị Kim Quang về việc con trai Nguyễn Ngọc Bảo Nam (sinh ngày 14/1/2009) đi khỏi nhà từ ngày 3/9/2025 đến nay không có tin tức. Gia đình đã tìm kiếm bằng mọi cách nhưng chưa có kết quả.

Cơ quan công an cũng phát thông báo tìm người. Theo đó, ai có thông tin về Nguyễn Ngọc Bảo Nam, xin liên hệ Công an phường Thanh Miếu theo số 0961.667.666.

Độc giả có tin tức về em Nguyễn Ngọc Bảo Nam (sinh ngày 14/01/2009), vui lòng gọi về đường dây nóng Báo VietNamNet số điện thoại 0923457788. Độc giả cũng có thể để lại bình luận phía cuối bài hoặc liên lạc với gia đình chị Nguyễn Thị Kim Quang (SN 1972, phường Thanh Miếu, tỉnh Phú Thọ) qua số điện thoại: 0961076397.

Ảnh: Nhân vật cung cấp