Chịu nhiều thiệt thòi

Ngồi bần thần trong căn nhà quây tạm bằng tôn, chốc chốc, anh Phan Văn Mười (40 tuổi, xã Bình Hòa, An Giang) lại ho một tràng dài. Bên cạnh anh là người mẹ già năm nay đã 79 tuổi - bà Lê Thị Nhờ - cũng đang khóc nức nở.

Anh Mười thương nhớ con Phan Thị Ngọc Yến (SN 2012) bất ngờ bỏ nhà đi trong đêm mùng 4 Tết (20/2/2026 dương lịch), đến nay chưa liên lạc được.

Hình ảnh Yến trước khi bỏ nhà đi không rõ tung tích. Ảnh: Gia đình cung cấp

Anh Mười cho biết, từ nhỏ, bé Yến đã chịu nhiều thiệt thòi. Bé 3 tuổi, vợ chồng anh Mười chia tay. Từ đó, bé gái sống với bố và bà nội lớn tuổi mang bệnh, thiếu tình yêu thương, sự chăm sóc của mẹ.

Gia cảnh khó khăn, anh Mười thường xuyên xa nhà, đến các tỉnh Đồng Nai, TPHCM mưu sinh. Hằng tháng, anh gửi tiền về nuôi con gái và mẹ già ở quê.

Tại quê nhà, Yến học hết lớp 5 thì nghỉ hẳn, ở nhà chăm sóc bà nội. Bà Nhờ sau này bị tai biến dẫn đến liệt nửa thân dưới. Ở nhà, bà gần như chỉ nằm, ngồi một chỗ, mọi sinh hoạt cá nhân đều nhờ cháu nội chăm sóc, hỗ trợ.

Hằng ngày, Yến chỉ quanh quẩn trong nhà nấu cơm, tắm rửa, giặt quần áo giúp bà nội. Lâu lâu, được nghỉ lễ, Tết, anh Mười mới về quê, đoàn tụ cùng con gái và mẹ.

“Đi làm xa, tôi vẫn thường xuyên liên lạc về nhà để nắm tình hình hai bà cháu. Ở nhà, Yến rất ngoan, chịu khó thay tôi chăm sóc bà nội.

Bé cũng chủ yếu quanh quẩn trong nhà, không đi làm thêm, cũng không quậy phá, tụ tập bạn bè. Tình cảm giữa hai bà cháu, hai cha con rất tốt, không có mâu thuẫn”, anh Mười chia sẻ.

Anh Mười nhờ người đăng tải hình ảnh bé Yến lên mạng xã hội với hy vọng tìm được tung tích con gái. Ảnh: Gia đình cung cấp

Tết Nguyên đán vừa qua, anh Mười về nhà đón Tết cùng con gái, mẹ già. Gia đình 3 người trải qua 3 ngày Tết vui vẻ, đầm ấm.

Ngày mùng 4 Tết, anh Mười tạm biệt con gái và mẹ trở lại TPHCM làm việc. Rạng sáng ngày mùng 5 Tết, anh Mười bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại của mẹ.

Qua điện thoại, bà Nhờ khóc nấc, giọng run run cho biết Yến đã bỏ nhà đi không rõ lý do. Bà đã làm mọi cách nhưng không liên lạc được.

Mờ mắt kiếm tìm

Nhận tin, anh Mười lo lắng tột độ, lập tức đón xe trở về quê tìm con. Tại quê nhà, anh tìm cách liên lạc với con qua số điện thoại, mạng xã hội… nhưng đều không có kết quả.

Vì không nhìn thấy lúc bé Yến bỏ nhà đi, cả bà Nhờ và anh Mười đều không biết khi đi con ăn mặc ra sao, đi về hướng nào, đi cùng ai… Anh chỉ đoán khi đi bé mang theo một vài bộ quần áo cùng chiếc điện thoại di động của mình.

Bà Nhờ thương nhớ cháu, mong muốn cộng đồng hỗ trợ gia đình tìm cháu quay về. Ảnh: Gia đình cung cấp

Những ngày qua, sau khi trình báo cơ quan chức năng, anh Mười di chuyển, tìm kiếm con khắp nơi. Anh đi qua nhiều địa điểm mà theo anh dự đoán, con gái có thể đến.

Dọc đường, anh dừng lại hỏi thăm, đưa hình ảnh con gái cho người dân nhờ hỗ trợ tìm kiếm. Thế nhưng dù đã hỏi han từng ngõ ngách, từng con đường, anh vẫn không nhận được thông tin về con.

Sau khi mở rộng địa bàn tìm kiếm đến nhiều xã khác và bị ốm do lao lực, anh Mười đành tạm dừng, trở về nhà chăm sóc bà Nhờ đang khóc đến mờ mắt.

Anh Mười thông tin: “Tôi tìm hiểu thông tin qua các bạn của con thì biết, con quen biết một bạn trai và tôi nghi ngờ con có thể đi theo người này.

Tuy nhiên, không ai biết người này ở đâu. Tôi cũng không tìm được hình ảnh, tên tuổi của cậu ấy. Vì vậy, ngoài trình báo cơ quan công an địa phương, tôi nhờ cộng đồng mạng đăng tải, lan tỏa thông tin để hỗ trợ tìm con”.

Từ ngày cháu nội bỏ nhà đi, bà Nhờ ngày nào cũng khóc đến mờ hai mắt. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Sau khi cháu gái bỏ nhà đi không rõ lý do, bà Nhờ ngày đêm lo lắng, buồn lòng. Bà khóc đến nỗi đôi mắt hiện mờ đục, người gầy sọp vì nhiều đêm không ngủ.

Chứng kiến cảnh mẹ già đau bệnh buồn thương đến mỏi mòn vì cháu nội mất tích, anh Mười càng thêm xót xa, đau khổ. Anh tha thiết mong cộng đồng hỗ trợ gia đình tìm thông tin con gái.

“Yến ơi, cha và bà nội thương nhớ con rất nhiều. Nếu đọc được thông tin này, con hãy trở về với cha và bà nội con nhé”, anh Mười nhắn gửi.

Độc giả có tin tức về cháu Phan Thị Ngọc Yến (SN 2012) vui lòng gọi về đường dây nóng Báo VietNamNet số điện thoại 0923457788. Độc giả cũng có thể để lại bình luận phía cuối bài hoặc liên lạc với gia đình anh Phan Văn Mười (xã Bình Hòa, An Giang) qua số điện thoại: 0966078177.