Tại Match Day khóa 51 của Trường Đại học Y Hà Nội ngày 9/9, khi số thứ tự 45 vang lên, bác sĩ trẻ Trần Hữu Trung bước lên lựa chọn mà người cha đã gắn bó 20 năm: Hồi sức cấp cứu. Bác sĩ Trung là con trai của TS.BS Trần Hữu Thông, Phó Giám đốc Trung tâm Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội). Năm 1998, bác sĩ Thông cũng theo học nội trú Hồi sức cấp cứu Trường Đại học Y Hà Nội.

"Xúc động nhất là con lựa chọn bước vào nghề bằng sự tự nguyện"

Chia sẻ với PV VietNamNet, bác sĩ Thông cho biết ông rất vui, xúc động và tự hào khi nghe con trai lựa chọn Hồi sức cấp cứu. Tuy nhiên, niềm vui ấy đi cùng một chút lo lắng, bởi hơn 20 năm gắn bó với nghề, ông hiểu đây là con đường nhiều áp lực, hy sinh và không dễ dàng.

Điều nằm ngoài dự đoán của gia đình là đoạn clip ghi lại khoảnh khắc Trung lựa chọn chuyên ngành nhanh chóng nhận được sự quan tâm trên mạng xã hội.

“Đây là điều chúng tôi không nghĩ tới. Với người làm công việc cấp cứu hơn 20 năm như tôi, việc Trung chọn Hồi sức cấp cứu thực ra không quá bất ngờ”, ông Thông nói.

Giây phút bác sĩ trẻ Trần Hữu Trung chọn chuyên ngành. Ảnh: HMU.

Từ nhỏ, Trung đã phần nào chứng kiến nhịp sống của gia đình gắn với những ca trực, những cuộc gọi khẩn cấp và những thời điểm cha anh phải đặt trách nhiệm với người bệnh lên trước công việc riêng.

Điều khiến bác sĩ Thông xúc động nhất là con hiểu những vất vả ấy nhưng vẫn lựa chọn bước vào nghề bằng sự tự nguyện và niềm đam mê của chính mình.

Trước khi quyết định chuyên ngành, Trung từng trao đổi với gia đình. Nhưng vợ chồng bác sĩ Thông không muốn con lựa chọn nghề nghiệp chỉ vì cha đang làm trong lĩnh vực này.

Ông nói thẳng với con về những mặt khắc nghiệt của Hồi sức cấp cứu như cường độ làm việc cao, những ca trực kéo dài, áp lực phải đưa ra quyết định trong thời gian rất ngắn và việc thường xuyên đối diện với ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết.

“Tôi muốn con hiểu đầy đủ trước khi lựa chọn, chứ không chọn nghề chỉ vì cha đang làm trong lĩnh vực này”, ông nói.

Tuy nhiên, sau tất cả những trao đổi ấy, Trung vẫn chọn Hồi sức cấp cứu. Với bác sĩ Thông, quyết định này không chỉ đơn thuần con theo chuyên ngành giống cha mà đang bước trên con đường phù hợp với khát vọng và lý tưởng nghề nghiệp của chính mình.

Vợ chồng bác sĩ Thông chưa bao giờ yêu cầu con phải học y hay tiếp nối nghề của cha. Điều họ muốn truyền cho con không phải một lựa chọn nghề nghiệp cụ thể mà là cách sống có trách nhiệm, biết yêu thương con người và nghiêm túc với công việc.

Hơn 20 năm gắn bó hồi sức cấp cứu, người cha dặn 3 điều thấm thía

Theo bác sĩ Thông, chuyên môn thôi chưa đủ. Người làm cấp cứu còn cần bản lĩnh, sức bền và khả năng chịu áp lực.

Trong cấp cứu, bác sĩ không phải lúc nào cũng có đầy đủ thời gian và thông tin. Họ phải biết vấn đề nào đang đe dọa tính mạng, ưu tiên xử trí và đồng thời dự liệu những diễn biến tiếp theo.

Hồi sức cấp cứu cũng không phải công việc của một cá nhân. Mỗi ca bệnh nặng đều đòi hỏi sự phối hợp của bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên và nhiều chuyên khoa. Vì thế, người thầy thuốc không chỉ cần chuyên môn mà còn phải biết làm việc cùng đồng đội, khiêm tốn và không ngừng học hỏi.

Bác sĩ Thông (áo trắng) cùng con trai và các chuyên gia về hồi sức cấp cứu của Trường Đại học Y Hà Nội. Ảnh: HBH.

Kiến thức y khoa liên tục thay đổi, trong khi mỗi người bệnh lại là một tình huống khác nhau. Vì vậy, theo bác sĩ Thông, người làm nghề cần giữ được 3 điều: Một cái đầu tỉnh táo, một trái tim nhân hậu và một tinh thần không ngừng học hỏi.

Người cha mong con học tập nghiêm túc, rèn luyện bản lĩnh, không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn và trân trọng sự hướng dẫn của thầy cô, thế hệ đi trước cũng như sự đồng hành của đồng nghiệp. Nhưng hơn tất cả, ông mong con hiểu một điều: càng trưởng thành trong nghề y càng phải khiêm tốn.

“Phía sau mỗi quyết định chuyên môn là sức khỏe, tính mạng và niềm tin của người bệnh”, ông nói.

Bác sĩ Thông cũng không mong con trở thành bản sao của mình, phải sống dưới cái bóng nghề nghiệp của cha.

Ông chỉ mong con xây dựng con đường riêng bằng năng lực, nhân cách và sự cống hiến. Trước ngày người con bước vào những năm tháng nội trú, ông gửi một lời dặn: “Con có thể tự hào về lựa chọn của mình nhưng hãy luôn nhớ rằng chiếc áo blouse trắng không chỉ là niềm vinh dự mà còn là một lời cam kết. Hãy bước đi bằng tri thức, đứng vững bằng bản lĩnh và ở lại thật lâu với nghề bằng lòng nhân ái”.