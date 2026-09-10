Chiều 9/9, Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức Match Day 2026 - ngày đăng ký chuyên ngành đào tạo bác sĩ nội trú khóa 51 (2026-2029). Mỗi thí sinh chỉ có 30 giây để đưa ra lựa chọn chuyên ngành cho chặng đường đào tạo tiếp theo.

Năm nay, Sản phụ khoa tiếp tục cho thấy sức hút khi nhiều bác sĩ nội trú có điểm cao bao gồm Thủ khoa Nguyễn Đức Anh Quân đều chọn ngành này.

Từ chuyên ngành bị xem là “chỉ biết đỡ đẻ”

Trao đổi với PV VietNamNet, Giáo sư Nguyễn Viết Tiến, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế cho rằng hiện nay cách nhìn về Sản phụ khoa đã thay đổi rất nhiều so với trước đây.

“Trước đây, người ta thường quan niệm bác sĩ sản chỉ biết đỡ đẻ công việc mà hộ lý cũng có thể làm được. Thậm chí có thời điểm còn tồn tại suy nghĩ rằng học giỏi thì nên đi Ngoại, đi Nhi, còn Sản phụ khoa là lựa chọn ít đòi hỏi hơn”, ông nói.

Tuy nhiên, thực tế hiện nay hoàn toàn khác. Sản phụ khoa là lĩnh vực rộng, kết hợp nhiều chuyên ngành và đòi hỏi bác sĩ phải có kiến thức sâu cũng như khả năng thực hành tốt.

Thủ khoa bác sĩ nội trú Nguyễn Đức Anh Quân chọn chuyên ngành Sản phụ khoa. Ảnh chụp màn hình.

Ngay trong lĩnh vực chẩn đoán trước sinh, bác sĩ có thể tham gia chẩn đoán hình ảnh thai nhi, phát hiện các bất thường, dị dạng và thậm chí thực hiện những can thiệp ngay khi thai còn trong bụng mẹ.

Ở lĩnh vực hỗ trợ sinh sản, bác sĩ có thể đi sâu vào thụ tinh trong ống nghiệm, phôi học, di truyền. Sản phụ khoa cũng liên quan đến điều trị ung thư phụ khoa như ung thư tử cung, buồng trứng, cổ tử cung và ung thư vú.

Bên cạnh đó, những kỹ thuật điều trị hiện đại trong điều trị một số bệnh lý phụ khoa cũng mở thêm hướng phát triển cho các bác sĩ theo chuyên ngành này.

Theo Giáo sư Tiến, đây là ngành đòi hỏi sự kết hợp giữa tư duy, kỹ năng thực hành và kiến thức sâu về nội tiết, miễn dịch, di truyền cũng như cơ chế bệnh sinh.

"Chính vì vậy, việc những người đỗ đầu, đỗ cao lựa chọn Sản phụ khoa cũng có lý do của các em ý”, GS Tiến nhận định.

Ngành mang lại nhiều “niềm vui” cho bác sĩ

PGS.TS Hồ Sỹ Hùng, phụ trách đào tạo sau đại học Bộ môn Phụ sản, Trường Đại học Y Hà Nội, cho rằng lựa chọn chuyên ngành của các bác sĩ trẻ phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có nhu cầu xã hội, sở thích cá nhân và cơ hội phát triển nghề nghiệp.

Theo ông, một trong những điểm đặc biệt của Sản phụ khoa là bác sĩ thường được chứng kiến những khoảnh khắc mang lại niềm vui rất lớn cho người bệnh và gia đình.

“Mỗi lần đón một em bé ra đời là một cảm xúc rất lớn, không chỉ với gia đình mà cả với bác sĩ”, PGS Hùng nói.

Tuy nhiên, Sản phụ khoa không chỉ xoay quanh chuyện sinh nở. Chuyên ngành này đồng hành với phụ nữ trong nhiều giai đoạn của cuộc đời, từ tuổi dậy thì, thời kỳ sinh sản đến tuổi già, với nhiều nhóm bệnh lý và nhu cầu chăm sóc khác nhau.

PGS Hùng cho rằng chính sự đa dạng đó cũng tạo ra nhiều cơ hội để các bác sĩ trẻ phát huy kiến thức và kỹ năng sau khi hoàn thành chương trình đào tạo.

6/10 bác sĩ đầu tiên lựa chọn Sản Phụ khoa là chuyên ngành nội trú - một dấu ấn đặc biệt tại Matching Day 2026. Ảnh: BVPSTW.

Việc Sản phụ khoa trở thành lựa chọn được nhiều bác sĩ nội trú ưu tiên cũng đặt ra câu hỏi về chỉ tiêu đào tạo.

Theo PGS Hùng, số lượng bác sĩ nội trú ở mỗi chuyên ngành không được quyết định đơn thuần dựa trên số người đăng ký mà phải tính toán từ nhu cầu nhân lực và năng lực đào tạo.

Mỗi bộ môn phải dự kiến khả năng đào tạo, từ đó đề xuất chỉ tiêu phù hợp với nhu cầu xã hội và đội ngũ giảng viên, cơ sở thực hành. Với Sản phụ khoa của Trường Đại học Y Hà Nội, số lượng đào tạo hằng năm khoảng 10 bác sĩ nội trú.

Ông cũng cho biết đào tạo bác sĩ nội trú là quá trình khắt khe. Học viên không chỉ cần có thành tích tốt khi thi tuyển mà còn phải duy trì kết quả học tập trong suốt quá trình đào tạo. Có những môn, nếu điểm dưới 7, học viên có thể bị loại khỏi chương trình.

Do đó, điểm số trong Match Day không chỉ quyết định cơ hội lựa chọn chuyên ngành mà còn phản ánh phần nào sự cạnh tranh rất lớn ngay từ đầu của quá trình đào tạo bác sĩ chuyên khoa sâu.