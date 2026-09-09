Ngày 9/9, Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức "Match Day" - sự kiện để các thí sinh đăng ký lựa chọn chuyên ngành đào tạo bác sĩ nội trú năm 2026. Tại đây, gần 780 thí sinh đạt điểm sàn sẽ có cơ hội hô tên chọn chuyên ngành. Do mỗi chuyên ngành có chỉ tiêu giới hạn, thí sinh có điểm cao sẽ được chọn trước.

Từ 15 bác sĩ nội trú đến mở rộng quy mô đào tạo

Tại Match Day 2026, GS.TS Nguyễn Hữu Tú cho biết khi ông học bác sĩ nội trú khóa 17, trường chỉ có 15 bác sĩ nội trú. Năm 2016, Trường Đại học Y Hà Nội quyết định mở rộng quy mô đào tạo bác sĩ nội trú do nhu cầu xã hội tăng cao. Theo ông, thời điểm đó, nhiều bệnh viện, thậm chí bệnh viện Trung ương, chưa từng có bác sĩ nội trú về công tác.

Ngoài ra, xu thế trên thế giới thời điểm ấy cũng là mở rộng quy mô đào tạo bác sĩ nội trú. Nhà trường đã báo cáo Bộ Y tế và được chấp thuận để tăng quy mô đào tạo. Đây là nhu cầu cấp thiết của xã hội, đồng thời là trách nhiệm của Trường Đại học Y Hà Nội đối với hệ thống y tế.

Tuy nhiên, theo GS Tú, việc tăng quy mô cũng đặt ra áp lực lớn đối với đội ngũ giảng viên. Trong suốt 10 năm qua, các thầy cô phải nỗ lực để vừa bảo đảm chất lượng đào tạo, vừa giữ được thương hiệu và uy tín của chương trình bác sĩ nội trú.

GS.TS Nguyễn Hữu Tú, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội phát biểu tại Match Day 2026.

GS.TS Nguyễn Hữu Tú cho biết các quy định mới đang mở ra khả năng xây dựng lộ trình đào tạo liên tục từ bác sĩ y khoa lên bác sĩ chuyên khoa. Do đó, mô hình đào tạo bác sĩ nội trú trong thời gian tới có thể được xem xét để phù hợp với bối cảnh mới. Nếu vẫn giữ mục tiêu đào tạo tinh hoa như trước đây, quy mô bác sĩ nội trú có thể sẽ thu hẹp.

Vì sao Đại học Y Hà Nội tổ chức Match Day?

Trước những ý kiến trái chiều về cách đăng ký chuyên ngành tại Match Day, GS.TS Nguyễn Hữu Tú cho hay trong hơn 50 năm đào tạo bác sĩ nội trú, Trường Đại học Y Hà Nội đã trải qua nhiều lần thay đổi cách thức lựa chọn chuyên ngành.

Ở giai đoạn đầu, chỉ thủ khoa được tự chọn chuyên ngành, những người còn lại do nhà trường phân công.

Sau đó, nhà trường chuyển sang cho thí sinh đăng ký chuyên ngành ngay từ đầu, trước khi biết kết quả thi.

Cách làm này bộc lộ bất cập khi những thí sinh học tốt có thể cùng đăng ký vào một chuyên ngành, dẫn đến có người không trúng tuyển bác sĩ nội trú, trong khi một số ngành khác lại không tuyển đủ người.

Nhà trường từng có thời kỳ tổ chức phỏng vấn để đánh giá mức độ yêu thích và hiểu biết của thí sinh về chuyên ngành. Hai khóa được tuyển theo hình thức này, nhưng sau đó cũng phải dừng.

Khi quy mô đào tạo bác sĩ nội trú tăng lên, nhà trường phải tìm một phương thức mới để việc đăng ký chuyên ngành bảo đảm các yêu cầu khách quan, công bằng, minh bạch và công khai. Từ đó, “Match Day” được lựa chọn.

Theo cơ chế này, thí sinh có điểm cao được chọn trước. Khi một chuyên ngành đủ chỉ tiêu, hệ thống sẽ khóa lựa chọn đó.

“Tất cả chỉ tiêu lấp đầy từ trên xuống dưới, công khai, khách quan, không ai can thiệp được”, ông Tú nói.

Theo Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội, đó là lý do nhà trường tổ chức Match Day và đến thời điểm hiện tại, đây vẫn là cách tốt nhất để đáp ứng yêu cầu quan trọng của một kỳ tuyển sinh.

GS.TS Nguyễn Hữu Tú cho biết nhà trường cũng ghi nhận những ý kiến trái chiều về Match Day và sẽ tiếp tục nghiên cứu để hoàn thiện cách thức đào tạo, tuyển chọn bác sĩ nội trú.

Trong tương lai, nếu quy mô đào tạo nội trú được thu hẹp, phương thức thi và cách đăng ký chuyên ngành cũng có thể thay đổi. Nhà trường sẽ tổ chức các cuộc họp chuyên đề để bàn kỹ về vấn đề này, hướng tới hình thức tuyển chọn phù hợp nhất.

“Nhà trường luôn đề cao chất lượng, thực chất”, ông khẳng định.

Ba năm tạo nên sự khác biệt

Khi chia sẻ với các tân bác sĩ nội trú, GS.TS Nguyễn Hữu Tú nói rằng đôi khi không phải người chọn nghề, mà chính nghề nghiệp sẽ chọn người. Từ câu chuyện của nhiều thế hệ đi trước, ông nhấn mạnh dù bắt đầu ở vị trí nào, mỗi người đều có thể thành công nếu yêu nghề, nỗ lực và bền bỉ với con đường đã chọn.

“Sự yêu thích của người chọn trước chưa chắc đã là giá trị đối với người chọn sau. Vì vậy, thay vì chạy theo lựa chọn của người khác, mỗi bác sĩ trẻ cần tin tưởng vào khả năng của bản thân và chủ động gây dựng giá trị trên hành trình riêng”, ông nói.

Theo ông, việc đỗ nội trú với thứ hạng cao ngày hôm nay không quyết định sự xuất sắc của một bác sĩ nội trú trong tương lai.

“Ba năm nữa là một câu chuyện rất khác. Các em có ba năm để khẳng định mình. Ba năm sẽ tạo nên sự khác biệt”, ông nói.

Tuy nhiên, ngay cả khi tốt nghiệp nội trú với thành tích xuất sắc, ông cho hay các bác sĩ vẫn phải tiếp tục học tập, rèn luyện, nỗ lực trong ít nhất 10-20 năm tiếp theo.

“Mong các em hãy giữ vững bản lĩnh, tinh thần học tập, không dừng lại ở bất kỳ điểm nào, để xứng đáng với niềm tự hào khi trở thành bác sĩ nội trú của Trường Đại học Y Hà Nội”, GS.TS Tú chia sẻ.