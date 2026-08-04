MS 2026.206

Nỗi đau dồn dập của người phụ nữ trẻ

Cuộc đời của chị Phạm Thị Quỳnh (thôn Xuân Dương, xã Xuân Trường) trải qua nhiều biến cố. Sau đổ vỡ hôn nhân, người phụ nữ trẻ một mình nuôi hai con nhỏ, trong đó con gái thứ hai mắc bệnh tim bẩm sinh và teo não phải điều trị suốt nhiều năm.

Năm 2012, chị Quỳnh lập gia đình. Một năm sau, con trai đầu lòng là bé Đặng Hoàng Gia chào đời. Khi mới 3 tháng tuổi, bé mắc sởi. Do virus đã gây tổn thương nặng ở phổi, bé bị suy hô hấp và không qua khỏi.

Năm 2015, chị Quỳnh sinh con gái là Đặng Diệu Linh. Khi con được 3 tháng tuổi, chị bàng hoàng nhận tin con bị tim bẩm sinh giai đoạn IV. Cũng từ đó, cuộc sống của chị Quỳnh gần như gắn với những chuyến xe từ Ninh Bình ra Hà Nội.

Linh được điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Do thể trạng quá yếu nên cuối năm 2015, Linh mới được các bác sĩ tiến hành phẫu thuật thay van tim. Nhưng những tháng ngày túc trực bên phòng hồi sức, chưa kịp thở phào thì chị Quỳnh lại nhận thêm tin con mắc chứng teo não.... Từ đó, Linh bước vào hành trình phục hồi chức năng kéo dài nhiều năm.

Dù đã hơn 10 tuổi nhưng việc đi lại và vận động của Linh gặp nhiều khó khăn

Năm 2020, sau khi sinh con gái thứ ba là bé Đặng Phương Thảo, cuộc sống khó khăn khiến vợ chồng chị Quỳnh phát sinh nhiều mâu thuẫn. Chị đưa hai con gái về nương tựa bố mẹ đẻ và một mình chăm sóc các con từ đó đến nay.

Trong thời gian cùng con ở Hà Nội điều trị, hằng ngày, chị đưa con từ phòng trọ đến bệnh viện tập phục hồi chức năng, chi phí mỗi lần tập là 200 nghìn đồng, chưa kể tiền thuê trọ khoảng 4,5 triệu đồng mỗi tháng. Để có tiền chữa bệnh cho con, chị Quỳnh nhận làm thêm nhiều công việc, ai thuê gì làm nấy.

“Bao nhiêu năm đưa con đi tập phục hồi chức năng nhưng tình trạng của con chỉ cải thiện được phần nào. Con vẫn nhận thức được mọi việc nhưng không thể nói, chỉ giao tiếp với tôi bằng hành động”, chị Quỳnh chia sẻ.

Khó khăn chồng chất khi mẹ mắc ung thư gan

Năm 2024, Linh tiếp tục trải qua ca phẫu thuật thay van động mạch phổi và thay van tim tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Tuy nhiên, đầu tháng 7/2026, kết quả tái khám cho thấy van tim của Linh bị hở nặng, có nguy cơ phải thay van lần thứ ba.

Ròng rã suốt 9 năm trời, chị Quỳnh đưa con đi bệnh viện chữa bệnh tim và teo não

Theo chị Quỳnh, bác sĩ cho biết, hiện sức khỏe của Linh chưa đủ điều kiện để phẫu thuật. Vì vậy, Linh vẫn đang điều trị tại khoa Phục hồi chức năng để chờ can thiệp khi thể trạng ổn định hơn.

Năm 2013, để chữa bệnh cho đứa con đầu, chị Linh xin mẹ đẻ cho thế chấp mảnh đất của gia đình để vay ngân hàng 200 triệu đồng nhưng cuối cùng vẫn không giữ được con. Khoản nợ này đến nay chưa trả hết, còn khoảng 80 triệu đồng. Ngoài ra, gia đình còn vay hơn 100 triệu đồng từ người thân để điều trị cho Linh.

Ba mẹ con chị Quỳnh hiện sống nhờ nhà bố mẹ đẻ. Bố mẹ chị là bà Lê Thị Sen (SN 1969) và ông Phạm Văn Cường (SN 1952), chủ yếu làm nông nên kinh tế không dư dả. Ông bà có 7 người con, trong đó 2 con trai hiện đi làm thuê xa nhà, còn các con gái đã lập gia đình riêng nhưng cuộc sống cũng khó khăn nên chỉ hỗ trợ được phần nào.

Hai năm trước, bà Sen phát hiện mắc xơ gan, nay bệnh đã chuyển sang ung thư gan. Để có tiền chữa bệnh cho mẹ, gia đình chị Quỳnh tiếp tục vay mượn hơn 200 triệu đồng. Đến nay, gia đình đã không còn khả năng xoay xở chi phí điều trị.

Nợ ngân hàng từ nhiều năm trước chưa trả hết, khoản vay mượn để chữa bệnh cho con và mẹ ngày càng chồng chất. Trong khi con gái vẫn cần điều trị, mẹ già lại mang trọng bệnh, mọi gánh nặng dồn lên vai người mẹ trẻ đơn thân.

Con gái và mẹ đều mắc bệnh hiểm nghèo khiến gia đình chị Quỳnh lâm vào cảnh khó khăn, nợ nần

Ông Phạm Văn Đăng, Trưởng thôn Xuân Dương, cho biết, gia đình chị Phạm Thị Quỳnh thuộc diện đặc biệt khó khăn. Con gái chị Quỳnh là cháu Đặng Diệu Linh mắc bệnh tim bẩm sinh, phải điều trị thường xuyên tại bệnh viện, trong khi bà Sen mới phát hiện mắc ung thư gan.

Mỗi lần nhìn con gái tập tễnh từng bước, chị Quỳnh không dám nghĩ đến ngày phải đưa con lên bàn mổ lần thứ ba khi trong tay không còn tiền. Món nợ ngân hàng, nợ họ hàng, tiền viện phí của mẹ, tiền tập phục hồi chức năng cho con mỗi ngày… trở thành gánh nặng lớn đè lên đôi vai gầy của chị Quỳnh vốn phải chống chọi với bao khó khăn.

Lúc này, gia đình chị Quỳnh rất cần sự hỗ trợ của cộng đồng để có điều kiện chữa bệnh cho con gái và mẹ già.

Bạn đọc giúp gia đình chị Phạm Thị Quỳnh có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 110628136866, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.206 (chị Phạm Thị Quỳnh) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến chị Phạm Thị Quỳnh theo địa chỉ: thôn Xuân Dương, xã Xuân Trường, tỉnh Ninh Bình. Số điện thoại: 0962259935.

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