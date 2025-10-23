MS 2025.286

Cha mẹ em nghèo khó, lại không biết chữ và không nói được tiếng Kinh, chỉ biết ngồi khóc nghẹn trong bệnh viện vì không biết làm thế nào để cứu con.

Em Sùng Mí Sính (SN 2007) bị tai nạn giao thông

Đến hôm nay, gia đình Sính vẫn chưa hết bàng hoàng khi hay tin Sính gặp tai nạn nghiêm trọng. Vì không biết nói tiếng Kinh nên mọi việc đều trông cậy cả vào anh rể Sính là anh Sùng Mí Gió.

Anh Gió chia sẻ, gia đình vợ anh là hộ nghèo ở thôn Sảng Pả 1, xã Đường Thượng, một xã vùng cao biên giới của tỉnh Tuyên Quang. Hiện nay, bố mẹ Sính đang gồng gánh nuôi 6 người con. Hai chị gái lớn của Sính đã lấy chồng, Sính là con thứ 5, vì hoàn cảnh nên em đành nghỉ học sớm để đi làm thuê phụ giúp gia đình.

Mới đây, em vừa xin được công việc tại khu công nghiệp Bắc Ninh. Đi làm chưa được bao lâu thì vào đêm 5/10, khi Sính đang trên đường từ Tuyên Quang trở lại Bắc Ninh, không may, Sính gặp tai nạn ở khu vực xã Bắc Quang (Tuyên Quang) khiến em bị đa chấn thương nặng vùng hàm mặt: gãy xương hàm trên, hàm dưới, xương gò má và hai xương cẳng tay trái.

Bố mẹ nghèo khó không lo đủ tiền cho con trai phẫu thuật.

Sính được chuyển cấp cứu đến Bệnh viện Việt Đức. Tại đây, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật hàm mặt cho Sính. Đến ngày 10/10, Sính tiếp tục trải qua ca phẫu thuật nối xương cẳng tay.

Mặc dù đã qua cơn nguy kịch, nhưng từ ngày Sính nằm viện, chi phí điều trị đã lên tới gần 19 triệu đồng. Để có số tiền này, gia đình em đã phải vay mượn khắp nơi, gom góp mới được gần 30 triệu đồng. Tuy nhiên, đến nay, trong túi chỉ còn lại 9 triệu đồng ít ỏi.

Trong khi thời gian tới, Sinh vẫn còn một ca phẫu thuật lớn vùng mặt, bác sĩ cho biết chi phí phẫu thuật dự kiến khoảng 20 triệu đồng. Vì số tiền này mà cha mẹ Sính chật vật xoay xở mãi không đủ.

Anh Sùng Mí Gió nghẹn ngào: “Gia đình tôi nghèo quá, giờ không còn tiền để lo cho Sính nữa. Chúng tôi chỉ mong mọi người san sẻ giúp em chút ít để em được phẫu thuật, để tương lai của em không khép lại mãi mãi”.

Những ngày qua, người thân của Sính chạy vạy khắp nơi nhưng bà con trong bản cũng hết cách, chẳng ai giúp được gì thêm.

Phòng Công tác xã hội (Bệnh viện Việt Đức) xác nhận, Sính bị tai nạn đa chấn thương nặng, dù có bảo hiểm y tế hỗ trợ nhưng vẫn cần chi phí lớn cho quá trình điều trị dài ngày.

Tình cảnh của em Sùng Mí Sính lúc này đang rất cần được cộng đồng chung tay giúp đỡ

Hiện giờ, Sính đang rất cần sự chung tay của cộng đồng. Một chút san sẻ của bạn đọc và nhà hảo tâm cũng có thể giúp chàng trai vùng cao em có cơ hội được phẫu thuật, hồi phục, có thể nở lại nụ cười trên gương mặt mình.