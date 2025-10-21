MS 2025.284

Từ ngày nhận tin con trai lớn là Lò Văn Hoàng (SN 2002) được nhận vào làm nhân viên sản xuất cho một công ty ở Hải Phòng, ông Lò Văn Tính phần nào thấy nhẹ nhõm hơn sau chuỗi ngày vất vả. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang. Chỉ hai tháng sau, vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra với chàng trai mới 23 tuổi ấy đã đẩy gia đình vốn nghèo lại rơi vào cảnh cùng cực.

Gia đình Hoàng thuộc hộ nghèo, bố mẹ làm nông, quanh năm lam lũ với ruộng nương, thu nhập thấp, nhiều khi còn thiếu ăn. Vì hoàn cảnh khó khăn, Hoàng phải nghỉ học từ năm lớp 9 để mưu sinh. Cũng bởi cái nghèo đeo bám, người em trai Lò Văn Hiệp (SN 2005) cũng buộc nghỉ học dở dang giữa năm lớp 9.

Nhận thấy việc kiếm sống ở quê quá khó, Hoàng quyết định rời bản đến Hải Phòng, xin vào làm công nhân với hy vọng có chút tiền gửi về giúp bố mẹ. Em làm cả ca tối để tăng thu nhập, chỉ mong cha mẹ đỡ vất vả hơn.

Thế nhưng, vào tối 28/9 vừa qua, trên đường tan ca trở về, do mệt mỏi, Hoàng bị mất lái và ngã xe, được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hải Dương rồi chuyển tuyến lên Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) vì vết thương quá nặng.

Tai nạn nghiêm trọng khiến em Hoàng chấn thương nặng.

Các bác sĩ chẩn đoán Hoàng gãy hở cẳng tay phải, gãy liên lồi cầu cánh tay, gãy kín xương đùi phải và gãy đầu trên xương mác. Em phải phẫu thuật cấp cứu khẩn, nối xương, cố định nhiều vị trí gãy. Sau nhiều ca mổ, sức khỏe Hoàng đã có tiến triển, song chặng đường hồi phục còn rất dài và tốn kém.

Hiện chi phí điều trị của Hoàng đã vượt quá 70 triệu đồng, chưa kể các khoản ăn ở, thuốc men ngoài danh mục bảo hiểm. Với một gia đình nông dân nghèo nơi vùng cao, số tiền ấy là quá lớn. Họ đã phải vay mượn khắp nơi, thậm chí bán cả mảnh đất sau nhà với giá 25 triệu đồng để lo cho con trai. Nhưng số tiền ít ỏi ấy cũng chẳng thấm vào đâu so với các khoản viện phí phát sinh mỗi ngày.

Ông Tính nghẹn ngào chia sẻ: “Con tôi từ nhỏ rất biết nghĩ cho bố mẹ, chỉ vì cái nghèo mà phải xa quê đi làm thuê, giờ gặp nạn thế này, tôi đau lòng lắm. Giờ tôi chỉ mong con tôi sớm bình phục, rồi gia đình tôi lại cơm cháo qua ngày cũng được”.

Theo Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Việt Đức, bệnh nhân Lò Văn Hoàng (23 tuổi) nhập viện trong tình trạng chấn thương nặng, gia đình khó khăn, bố mẹ làm nông, thu nhập thấp. Hiện gia đình đang phải vay mượn để tiếp tục điều trị cho em.

Mặc dù gia đình đã phải bán bớt đất để lo chi phí chữa trị nhưng tình trạng của Hoàng cần phải điều trị lâu dài nên rất tốn kém.

Hoàn cảnh của Hoàng đang rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng. Mỗi tấm lòng sẻ chia, dù nhỏ bé, cũng là nguồn động viên to lớn giúp em có thêm cơ hội được tiếp tục điều trị, sớm trở lại cuộc sống bình thường.