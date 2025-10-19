MS 2025.282

Vụ tai nạn xảy ra vào sáng 2/10. Trên đường đi học, em Bùi Thị Mùa điều khiển xe đạp điện lên dốc thì bất ngờ bị một chiếc ô tô chở hàng tông vào từ phía sau. Tai nạn khiến Mùa bị chấn thương nghiêm trọng ở vùng mặt.

Em được đưa vào Khoa Phẫu thuật hàm mặt, tạo hình và thẩm mỹ (Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội) cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Nhờ sự nỗ lực của các y, bác sĩ, Mùa đã qua cơn nguy hiểm, song khuôn mặt của em bị biến dạng buộc phải phẫu thuật.

Bác sĩ cho biết, chi phí ca phẫu thuật của em dự kiến khoảng 30 triệu đồng. Số tiền này khiến ông Bùi Văn Bắc (bố em Mùa) choáng váng vì quá lớn với gia cảnh nghèo khó như bố con ông.

Tai nạn nghiêm trọng khiến Mùa bị chấn thương nặng vùng mặt

Mùa là con thứ ba trong bốn chị em gái của ông Bắc. Vừa lọt lòng thì Mùa và chị gái sinh đôi mất mẹ. Từ đó, ông Bắc một mình gồng gánh nuôi bốn con nhỏ và mẹ già gần 90 tuổi.

Gia đình ông Bắc thuộc diện hộ nghèo của xã. Sức khỏe yếu, thu nhập chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng nên cuộc sống của gia đình ông rất khó khăn. Để đỡ đần bố, hai con gái lớn xin nghỉ học sớm đi làm công nhân ở khu công nghiệp Ninh Bình với mức lương ít ỏi, chẳng giúp được nhiều cho cha và các em.

Khi Mùa gặp nạn, người gây tai nạn chỉ hỗ trợ em 3 triệu đồng, còn lại gia đình vay mượn thêm được 7 triệu đồng để đóng viện phí. Tuy nhiên, khoản chi phí phẫu thuật 30 triệu đồng khiến ông Bắc không còn cách nào xoay xở.

“Trước còn sức khoẻ thì tôi đi làm được, nhưng cũng chỉ đủ trang trải sinh hoạt trong gia đình. Giờ tôi phải ở nhà trông mẹ già ốm yếu. Ai ngờ cháu Mùa lại gặp nạn nặng thế này. Nếu không có tiền phẫu thuật thì con bé phải sống thế nào khi đối diện với khuôn mặt biến dạng như vậy”, ông Bắc nghẹn ngào.

Theo xác nhận của Phòng Công tác xã hội (Bệnh viện Việt Đức), bệnh nhân Bùi Thị Mùa bị tai nạn giao thông, chấn thương hàm mặt cần phải phẫu thuật kết hợp xương. Gia đình bệnh nhân rất khó khăn, không có tiền cho con phẫu thuật.

Mẹ qua đời, một mình bố gồng gánh nuôi con vất vả. Lúc này gia đình đang rất cần được cộng đồng chung tay giúp đỡ

Giờ đây, điều mong mỏi nhất của người cha nghèo là con gái có thể được phẫu thuật để hồi phục gương mặt và sớm trở lại trường lớp. Nhưng số tiền quá lớn khiến ông bất lực, còn cô bé 16 tuổi vẫn từng ngày chịu đau đớn, nằm chờ ca mổ.