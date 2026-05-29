MS 2026.139

Cuối tháng 12/2025, bỗng dưng Huy bị sưng vù ở khuỷu tay phải. Sau khi thăm khám, bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Yên Định (Thanh Hóa) tiến hành tiểu phẫu nhằm xử lý máu đông. Thế nhưng chỉ hai ngày sau, khuỷu tay của Huy lại tiếp tục sưng to bất thường.

Gia đình ông Nguyễn Văn Phước sốc nặng khi hay tin cậu con trai mắc ung thư phần mềm đã di căn vào phổi

Lo lắng trước tình trạng của con, ông Nguyễn Văn Phước (bố của Huy) tức tốc đưa Huy lên Bệnh viện Nhi Thanh Hóa. Ban đầu, các bác sĩ nghi ngờ Huy bị vỡ mạch máu, hoại tử nên tiến hành ca mổ gấp. Sau ca mổ, bác sĩ phát hiện tay Huy có khối u ác tính.

Đầu tháng 1/2026, gia đình tiếp tục đưa Huy xuống Bệnh viện K để thăm khám chuyên sâu. Tại đây, Huy được bác sĩ chỉ định thực hiện xét nghiệm nhuộm mô tế bào với chi phí lên tới 11 triệu đồng, chi phí này nằm ngoài danh mục bảo hiểm chi trả.

Khi bác sĩ thông báo kết quả Huy mắc ung thư phần mềm và bệnh đã di căn vào phổi, cả gia đình sốc nặng. Cũng từ đây, Huy bắt đầu hành trình điều trị gian nan.

Hiện Huy đã trải qua 4 đợt truyền hóa chất. Sau mỗi lần truyền thuốc, cơ thể cậu bé lại thêm kiệt quệ. Tuy nhiên, Huy vẫn kiên cường chiến đấu với bệnh tật, cố gắng chịu đựng những cơn đau hành hạ.

Từ ngày Huy vào viện điều trị, mọi chi phí từ viện phí, thuốc men, chi tiêu sinh hoạt và đi lại... vợ chồng ông Phước đều phải tự xoay xở.

Ông Phước vốn bị khuyết tật do teo cơ và viêm khớp gối chân phải từ nhỏ. Vì thế ông không thể lao động nặng, kinh tế gia đình dồn hết lên vai vợ ông, bà Hoàng Thị Phương.

Ông Phước luôn đồng hành cùng con trai những ngày ở viện

Trước đây, khi Huy chưa đổ bệnh, mỗi tháng với đồng lương công nhân ít ỏi khoảng 6 triệu đồng của bà Phương cũng không đủ chi tiêu sinh hoạt cho cả nhà 5 miệng ăn. Vì thế giờ đây, bà Phương buộc phải chạy vạy vay mượn để có tiền cho con trai chữa bệnh.

Theo ông Phước, tính đến nay, chi phí điều trị cho Huy đã vượt quá 100 triệu đồng, bao gồm tiền thuốc men, đi lại, thuê trọ và sinh hoạt trong suốt thời gian Huy chữa bệnh. Toàn bộ số tiền đều phải vay mượn từ anh em, họ hàng và bà con lối xóm thương tình giúp đỡ.

Tuy nhiên, hành trình điều trị của Huy vẫn còn rất dài, vợ chồng ông Phước đã cạn kiệt nguồn lực, không còn cách xoay xở.

Nhìn con trai đau đớn trên giường bệnh, ông Phước nghẹn ngào chia sẻ: “Nhiều lúc thấy con đau quá, tôi chỉ ước có thể chịu thay con. Đằng nào tôi cũng bị tàn tật rồi, có đau thêm chút nữa cũng không sao. Giờ bệnh của con đã di căn vào phổi mà gia đình hết sạch tiền, nếu sắp tới phải mua thêm thuốc men thì tôi không biết xoay xở thế nào nữa”.

Từ ngày con trai mắc bệnh hiểm nghèo, gia đình ông Phước chật vật xoay xở chi phí để chữa bệnh cho con

Những ngày này, vợ chồng ông Phước luôn trong tình trạng thấp thỏm, lo âu. Gia đình ông chỉ biết cầu mong có phép màu giúp cậu con trai dần khỏe mạnh.

Lúc này, mỗi sự chia sẻ của bạn đọc và nhà hảo tâm sẽ giúp Huy có thêm điều kiện chữa bệnh, giúp gia đình nghèo vơi bớt gánh nặng kinh phí.

Bạn đọc giúp em Nguyễn Đức Huy có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.139 (em Nguyễn Đức Huy) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến ông Nguyễn Văn Phước (bố của Huy) theo địa chỉ: Số nhà 176 thôn 1, xã Yên Trường, tỉnh Thanh Hóa. Số điện thoại: 0898252883.

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo Thời gian qua, một số hoàn cảnh khó khăn được báo đăng tải kêu gọi giúp đỡ đã bị các đối tượng xấu lợi dụng. Chúng giả danh cá nhân, tổ chức hảo tâm, không chuyển tiền thật mà dùng phần mềm, website tạo biên lai chuyển khoản giả, hiển thị trạng thái "giao dịch thành công" giống hệt thông báo ngân hàng. Sau đó, các đối tượng gửi hình ảnh này cho người nhận để yêu cầu xác nhận hoặc gọi điện đề nghị cung cấp “mã truy cập” với lý do giúp nhận tiền nhanh hơn. Đây là thủ đoạn đã được cơ quan chức năng nhiều lần cảnh báo. Báo VietNamNet khuyến cáo các nhân vật và bạn đọc không xác nhận giao dịch với người lạ, không cung cấp tên đăng nhập, mật khẩu, mã OTP, email cho bất kỳ ai. Đồng thời, không truy cập link lạ, không gọi điện theo số do đối tượng cung cấp, không quét mã QR không rõ nguồn gốc. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần nhanh chóng liên hệ cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xử lý.