MS 2026.137

Giấc mơ dang dở của nam sinh 15 tuổi

Ở tuổi 15, cậu học sinh lớp 10 Vũ Giang Trường (thôn Trường Xuân, xã Dân Hoà, TP Hà Nội) nuôi ước mơ mai sau trở thành thợ sửa chữa điện lạnh. Ai ngờ, khát vọng của Trường có nguy cơ dập tắt từ cuối năm 2025 khi em nhận kết quả: mắc ung thư xương.

Mắc ung thư xương cụt, Trường đã trải qua quá trình điều trị cùng nhiều lần phẫu thuật khiến cơ thể gầy yếu, da xanh xao

Cuối tháng 6/2025, khi nghe Trường nói ở vùng mông phải của em xuất hiện những cơn đau bất thường, bà Nguyễn Thị Mai (mẹ Trường) đưa con đến Bệnh viện Đa khoa Thanh Oai kiểm tra nhưng không phát hiện điều bất thường.

Đến cuối tháng 11/2025, trong một buổi học ngoại khóa do trường tổ chức, bạn học đùa nghịch và vô tình va vào chân của Trường. Ngay sau đó chân Trường có hiện tượng trắng bệch và máu không lưu thông. Lo lắng có chuyện chẳng lành, gia đình lập tức đưa em đến Bệnh viện Bạch Mai thăm khám.

Tại đây, sau gần hai tuần nằm viện và thực hiện nhiều xét nghiệm, các bác sĩ phát hiện Trường có khối u ở xương cụt. Em được chuyển sang Bệnh viện K (cơ sở Tân Triều) để sinh thiết và làm các xét nghiệm chuyên sâu khác. Kết quả chẩn đoán: Trường mắc ung thư xương cụt.

Từ đầu năm 2026, Trường bắt đầu bước vào điều trị bệnh và đối mặt với 3 đợt phẫu thuật: ca phẫu thuật cắt khối u diễn ra vào đầu tháng 2; tháng 3, bác sĩ tiến hành phẫu thuật lần 2 để xử lý phần hoại tử từ vết mổ; tháng 4 Trường tiếp tục được phẫu thuật hút dịch từ vết mổ.

“Sau mấy ca mổ liền, Trường tiếp tục dùng thuốc hàng tuần để ức chế khối u phát triển. Mỗi tuần chi phí điều trị khoảng 10 triệu đồng.

Dù con được bảo hiểm y tế hỗ trợ 80%, nhưng chi phí cho 3 lần phẫu thuật cùng nhiều loại thuốc đắt đỏ nằm ngoài danh mục bảo hiểm nên gia đình chúng tôi vẫn phải vay mượn thêm gần 200 triệu đồng để trang trải”, bà Mai chia sẻ.

Vợ chồng bà Mai quanh năm lam lũ với ruộng đồng, chưa từng nghĩ có ngày gia đình phải xoay xở một khoản tiền lớn để chữa bệnh cho con trai. Hai anh trai của Trường đều làm công việc bấp bênh, nên cũng không thể phụ giúp chi phí cho em trai chữa bệnh.

Gia đình Trường vay mượn để chữa bệnh với mong muốn giữ được mạng sống cho con trai

"Mong con giữ được mạng sống"

Những ngày này, Trường gần như chỉ nằm một chỗ, cơ thể gầy yếu, da xanh xao. Tuy nhiên, em vẫn kiên cường tập đi, dù mỗi bước chân đều là một cơn đau thắt.

Nghẹn lời nhìn con chống chọi với bệnh tật, bà Mai tâm sự: “Tôi cũng muốn con có cuộc sống bình thường như những bạn bè khác. Khổ nỗi con mắc bệnh hiểm nghèo, giờ chỉ mong con giữ được mạng sống là vợ chồng tôi vui lắm rồi”.

Ông Vũ Văn Thức, Trưởng thôn Trường Xuân (xã Dân Hòa) cho biết: “Gia đình cháu Vũ Giang Trường đều làm nông, kinh tế khó khăn. Hiện cháu Trường mắc bệnh ung thư xương, phải thường xuyên đi bệnh viện điều trị rất tốn kém, gia đình đang rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng”.

Mỗi liệu trình điều trị hiện giờ đối với Trường là thêm một lần hy vọng được sống. Nhưng để tiếp tục hành trình chống chọi với bệnh ung thư, lúc này, Trường rất cần sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng và các nhà hảo tâm.

Bạn đọc giúp em Vũ Giang Trường có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.137 (em Vũ Giang Trường) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến bà Nguyễn Thị Mai (mẹ của em Trường) theo địa chỉ: Xóm Bãi, thôn Trường Xuân, xã Dân Hoà, TP Hà Nội. Số điện thoại: 0368306258.

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo Thời gian qua, một số hoàn cảnh khó khăn được báo đăng tải kêu gọi giúp đỡ đã bị các đối tượng xấu lợi dụng. Chúng giả danh cá nhân, tổ chức hảo tâm, không chuyển tiền thật mà dùng phần mềm, website tạo biên lai chuyển khoản giả, hiển thị trạng thái "giao dịch thành công" giống hệt thông báo ngân hàng. Sau đó, các đối tượng gửi hình ảnh này cho người nhận để yêu cầu xác nhận hoặc gọi điện đề nghị cung cấp “mã truy cập” với lý do giúp nhận tiền nhanh hơn. Đây là thủ đoạn đã được cơ quan chức năng nhiều lần cảnh báo. Báo VietNamNet khuyến cáo các nhân vật và bạn đọc không xác nhận giao dịch với người lạ, không cung cấp tên đăng nhập, mật khẩu, mã OTP, email cho bất kỳ ai. Đồng thời, không truy cập link lạ, không gọi điện theo số do đối tượng cung cấp, không quét mã QR không rõ nguồn gốc. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần nhanh chóng liên hệ cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xử lý.