MS 2026.138

Trong một bữa cơm đầu năm 2025, anh Hồ Văn Đen (SN 1986, trú thôn Hạ Sơn, xã Phước Trà, TP Đà Nẵng) bất chợt nhìn thấy vùng cổ của con gái có một khối u bất thường. Linh cảm chẳng lành, người cha vội đưa con đi khám. Từ đó, hành trình chữa ung thư của bé Hồ Thị Kim Anh bắt đầu.

Con trai mắc bệnh tim bẩm sinh, con gái ung thư tuyến giáp di căn

Vợ chồng anh Đen sinh được 2 con. Con trai đầu của anh mắc bệnh tim bẩm sinh, hiện học lớp 7. Kim Anh là học sinh lớp 4, Trường Tiểu học Kpa – Kơlơng. Mới 9 tuổi, bé gái người Xê Đăng này đã phải trải qua phẫu thuật và 3 lần xạ trị vì ung thư tuyến giáp di căn.

Sau lần phát hiện khối u, anh Đen đưa Kim Anh xuống Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng thăm khám. Tại đây, bác sĩ phát hiện bé mắc ung thư tuyến giáp. Sau đó, Kim Anh được chuyển vào Bệnh viện Nhi đồng 1 (TPHCM) để phẫu thuật, rồi tiếp tục điều trị tại Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2 (TPHCM).

Bé Hồ Thị Kim Anh với vết mổ còn hằn rõ trên cổ sau ca phẫu thuật ung thư tuyến giáp

Các bác sĩ cho biết, bệnh của Kim Anh đã ở giai đoạn 3 và đã di căn phổi. Từ ngày phát bệnh đến nay, cô bé đã trải qua 3 lần xạ trị. Sau các đợt điều trị, sức khỏe Kim Anh yếu hơn, cân nặng hiện chỉ còn khoảng 20kg.

Hiện Kim Anh vẫn phải uống thuốc hằng ngày và được hẹn vào TPHCM trong tháng 6 tới để làm xét nghiệm, hoàn tất thủ tục cho đợt điều trị tiếp theo.

Gia đình lo lắng cho biết, con gái họ có thể sẽ phải bước vào đợt xạ trị thứ 4. Những lần điều trị trước đó, gia đình đã phải vay mượn hơn 30 triệu đồng để nộp viện phí và thuốc men cho con, chưa tính chi phí đi lại, ăn ở và sinh hoạt..., trong những ngày ở viện. Đây là khoản tiền quá sức với một gia đình người dân tộc Xơ Đăng nơi miền núi nghèo.

“Con còn nhỏ quá, tôi chỉ mong có tiền để tiếp tục chữa bệnh cho con. Vợ chồng tôi làm nông, không có công việc ổn định. Mấy đợt điều trị trước đã phải vay mượn nhiều nơi. Giờ nghĩ đến lần tái khám tới, tôi thật sự rất lo”, anh Đen nghẹn giọng.

Cha mẹ nghèo mong có tiền để cứu con

Chị Lê Thị Thảo (mẹ bé Kim Anh) cho biết, từ ngày con phát bệnh, cuộc sống gia đình gần như đảo lộn hoàn toàn. Mỗi lần đưa con đi viện là một lần vợ chồng chị phải chạy vạy khắp nơi để vay tiền.

Sau những đợt điều trị, mỗi khi tỉnh táo hơn, Kim Anh lại hỏi mẹ bao giờ được về nhà, bao giờ được đi học lại. Những câu hỏi hồn nhiên của con khiến người mẹ nghèo nhiều lần nghẹn lòng, bởi phía trước vẫn còn những lần tái khám, những kết quả chưa biết ra sao và nỗi lo tiền bạc luôn đè nặng.

“Con nói muốn khỏe để đi học, để được chơi với bạn. Nghe con nói vậy, tôi thương lắm. Dù sức khỏe yếu hơn trước rất nhiều, nhưng con vẫn cố gắng đến lớp khi có thể. Vợ chồng tôi nghèo, chỉ mong có thêm điều kiện chữa bệnh để con không phải bỏ dở việc học”, chị Thảo chia sẻ.

Chị Thảo bên con gái nhỏ, phía trước vẫn là nỗi lo tiền bạc cho những lần điều trị sắp tới

Hiện gia đình chị Thảo sống trong căn nhà cấp 4 đã xuống cấp của bố mẹ anh Đen. Mùa mưa, nhiều chỗ trong nhà bị dột.

Cha mẹ anh Đen đều đã lớn tuổi, sức khỏe yếu. Trong khi đó, chị Thảo cũng không có sức khỏe tốt nên chỉ quanh quẩn lo việc nhà và chăm sóc con cái. Mọi chi phí sinh hoạt, thuốc men, đi lại gần như đều trông vào công việc làm nông bấp bênh của anh Đen.

Những khoản nợ cũ chưa kịp trả, gia đình lại chuẩn bị đối diện lần tái khám và điều trị mới. "Nhưng còn nước còn tát, gia đình tôi sẽ cố gắng cứu con", anh Đen nghẹn ngào nói.

Dù sức khỏe yếu, sau giờ học Kim Anh vẫn phụ cha mẹ làm việc nhà hằng ngày

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Hồ Ngọc Sanh, Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Hạ Sơn (xã Phước Trà) cho biết, gia đình chị Thảo thuộc diện cận nghèo của địa phương.

"Từ khi cháu Kim Anh mắc ung thư, gia đình họ đã vay mượn khắp nơi để đưa con đi chữa bệnh, chi phí rất tốn kém. Địa phương rất mong các nhà hảo tâm giúp đỡ để cháu Kim Anh có thêm điều kiện chữa bệnh trong thời gian tới”, ông Sanh nói.

Bạn đọc giúp bé Hồ Thị Kim Anh có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.138 (bé Hồ Thị Kim Anh) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến chị Lê Thị Thảo (mẹ của bé Kim Anh) theo địa chỉ: thôn Hạ Sơn, xã Phước Trà, TP Đà Nẵng. Số điện thoại: 0333.146.631

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo Thời gian qua, một số hoàn cảnh khó khăn được báo đăng tải kêu gọi giúp đỡ đã bị các đối tượng xấu lợi dụng. Chúng giả danh cá nhân, tổ chức hảo tâm, không chuyển tiền thật mà dùng phần mềm, website tạo biên lai chuyển khoản giả, hiển thị trạng thái "giao dịch thành công" giống hệt thông báo ngân hàng. Sau đó, các đối tượng gửi hình ảnh này cho người nhận để yêu cầu xác nhận hoặc gọi điện đề nghị cung cấp “mã truy cập” với lý do giúp nhận tiền nhanh hơn. Đây là thủ đoạn đã được cơ quan chức năng nhiều lần cảnh báo. Báo VietNamNet khuyến cáo các nhân vật và bạn đọc không xác nhận giao dịch với người lạ, không cung cấp tên đăng nhập, mật khẩu, mã OTP, email cho bất kỳ ai. Đồng thời, không truy cập link lạ, không gọi điện theo số do đối tượng cung cấp, không quét mã QR không rõ nguồn gốc. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần nhanh chóng liên hệ cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xử lý.