MS 2026.073

6 lần lên bàn mổ, sự sống của cậu bé 11 tuổi mong manh

Nhìn con nằm bất động giữa hàng loạt dây rợ, máy móc trợ thở, chị Bùi Thị Hải Yến (SN 1992) không cầm được nước mắt. Sự sống của con trai chị - bé Hồ Xuân Mạnh - lúc này mong manh như “chỉ mành treo chuông”. Mỗi ngày trôi qua, người mẹ chỉ biết cầu nguyện để con có thể ở lại với mình lâu hơn.

Hai mẹ con chị Yến sống trong căn nhà nhỏ tại thôn Thủy Chung, xã Kim Bảng, tỉnh Nghệ An. Là mẹ đơn thân, chị Yến mưu sinh bằng việc bán quần áo online để tiện chăm con. Với chị, Mạnh là tất cả niềm hy vọng.

Biến cố ập đến vào tháng 9/2025, khi Mạnh bắt đầu nôn vào buổi sáng. Ban đầu, chị Yến nghĩ con bị rối loạn tiêu hóa, nhưng tình trạng này xảy ra ngày một nhiều hơn, xuất hiện dấu hiệu bất thường, chị Yến vội đưa con đến bệnh viện ở Nghệ An thăm khám. Kết quả chụp CT tại bệnh viện cho thấy trong não của Mạnh có một khối u.

Mạnh được nhập viện điều trị, tuy nhiên, tình trạng bệnh vẫn không thuyên giảm nên bác sĩ đã chuyển cậu bé ra Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội). Ngày 3/10/2025, các bác sĩ tiến hành phẫu thuật để cắt bỏ khối u.

Nhưng chỉ khoảng một tháng sau, khối u tái phát, buộc Mạnh phải mổ lần hai. Sau ca phẫu thuật, Mạnh bị nhiễm trùng phải điều trị một thời gian dài.

“Tháng 12/2025, con được chuyển sang Bệnh viện K3 Tân Triều để tiếp tục điều trị. Đến tháng 2/2026, sau ba mũi xạ trị, con rơi vào hôn mê sâu, ngừng thở, phải mổ lần thứ tư để đặt ống dẫn lưu do giãn não thất.

Chỉ hai ngày sau, con mất khả năng tự thở, tiếp tục mổ lần thứ năm để đặt ống nội khí quản. Và đến ngày 12/3/2026, Mạnh lại tiếp tục ca mổ thứ sáu do xẹp nửa phổi”, chị Yến cho biết.

Chị Yến nghẹn ngào: “Có lúc con ngừng thở, người tím tái phải cấp cứu. Nhiều lần tôi nghĩ mình sắp mất con rồi. Tôi chỉ biết đứng ngoài ôm mặt khóc, cầu trời cho con được sống”.

Từ ngày phát bệnh, Mạnh không thể tự đi lại. Cậu bé từng hiếu động, thích đá bóng với bạn bè, giờ chỉ có thể nằm bất động, khi tỉnh thì nhìn ra cửa sổ, khi lại chìm trong hôn mê.

Là mẹ đơn thân, chị Yến một mình gồng gánh cuộc sống. Công việc bán hàng online bấp bênh, có khi không có thu nhập. Từ khi con nhập viện, chị phải gác lại tất cả để túc trực bên giường bệnh.

Chi phí điều trị đã lên tới gần 400 triệu đồng, trong đó 370 triệu đồng là khoản vay ngân hàng bằng cách thế chấp chính căn nhà nhỏ - nơi trú ngụ duy nhất của hai mẹ con. Mỗi lần con lên bàn mổ là một lần chị Yến như chết lặng, vừa sợ mất con, vừa tuyệt vọng vì không còn khả năng xoay xở.

“Chỉ cần con còn sống, tôi sẽ làm tất cả. Con là niềm an ủi duy nhất của tôi trên đời này”, chị nói trong nước mắt.

Phòng Công tác xã hội (Bệnh viện K3 Tân Triều) cho biết: Bệnh nhân Hồ Xuân Mạnh (SN 2015) bị ung thư não, đã trải qua nhiều lần phẫu thuật, chi phí điều trị của bệnh nhân hiện đã lên tới hơn 370 triệu đồng.

Hành trình giành giật sự sống cho Mạnh ngày càng trở nên gian nan khi kinh tế gia đình đã cạn kiệt. Không còn nơi nào để vay mượn, trong khi chi phí điều trị vẫn tiếp tục phát sinh. Lúc này, mẹ con chị Yến rất cần sự hỗ trợ từ cộng đồng.

Bạn đọc giúp em Hồ Xuân Mạnh có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.073 (em Hồ Xuân Mạnh) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến mẹ ruột Xuân Mạnh là chị Bùi Thị Hải Yến, theo địa chỉ: thôn Thủy Chung, xã Kim Bảng, tỉnh Nghệ An. Số điện thoại: 0946 309 587.