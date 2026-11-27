Hơn 20 năm trước, anh Hoàng Sỹ Sơn bất ngờ rời nhà sau khi người yêu bỏ đi. Từ đó, người mẹ già ở Nghệ An rong ruổi khắp nơi tìm con, chỉ mong một lần được gặp lại.

Thấy người lạ tìm đến nhà, bà Đặng Thị Xuân (73 tuổi, trú xóm Tân Lộc, xã Tân Châu, Nghệ An) thấp thỏm hỏi: “Cậu có thông tin gì về con trai tôi không?”.

Nhiều năm qua, bà vẫn mong một ngày có người mang đến tin tức về anh Hoàng Sỹ Sơn (47 tuổi), người con trai rời nhà ngay trước ngày cưới rồi bặt vô âm tín.

Bà Xuân luôn mong chờ tin tức của người con trai thứ 2 Hoàng Sỹ Sơn. Ảnh: Trần Tuyên

Đám cưới dang dở và cuộc chia ly trong đêm

Vợ chồng bà Xuân có 5 người con, gồm 3 trai, 2 gái. Anh Sơn là con thứ hai, sinh ra khỏe mạnh, phát triển bình thường. Do nghỉ học sớm, anh ở nhà phụ giúp bố mẹ chăn nuôi, làm các công việc trong gia đình.

Năm 18 tuổi, anh Sơn bắt đầu xuất hiện những biểu hiện bất thường về sức khỏe, thường la hét, quậy phá. Gia đình đưa anh đến Bệnh viện Tâm thần Nghệ An điều trị. Sau khoảng 3 tháng, bệnh tình có dấu hiệu thuyên giảm, anh được đón về nhà và tiếp tục uống thuốc hàng tháng.

Một thời gian sau, anh Sơn vào Đà Lạt làm thuê tại một cơ sở chăn nuôi lợn. Sau khoảng 3 năm làm việc, anh trở về quê. Ngày về, anh đưa cho bố mẹ 6 triệu đồng, nói đó là số tiền tích cóp được trong thời gian đi làm.

“Tôi mừng lắm vì thấy con chăm chỉ làm ăn, có tiền dành dụm đưa về cho bố mẹ. Sau khi về quê, Sơn nhận làm nghề mây tre đan, cuộc sống cũng dần ổn định”, bà Xuân nhớ lại.

Bà Xuân bần thần khi nhắc đến người con trai rời nhà trước ngày cưới. Ảnh: Trần Tuyên

Cuối năm 2003, anh Sơn quen một cô gái ở xã bên. Hai người tìm hiểu, yêu thương nhau rồi tính chuyện trăm năm. Hai bên gia đình đã đi lại, tổ chức lễ dạm ngõ và thống nhất ngày 16/1/2004 âm lịch sẽ tổ chức đám cưới.

Những ngày cận Tết năm ấy, căn nhà bà Xuân rộn ràng chuẩn bị cho ngày vui của con trai. Bà mua nón, dép, nấu rượu và lo liệu những thứ cần thiết cho lễ cưới. Người mẹ mong chờ ngày con lập gia đình, yên bề cuộc sống sau những năm tháng bệnh tật.

Thế nhưng, hạnh phúc mà bà mong đợi bất ngờ đứt đoạn chỉ vài ngày trước lễ cưới.

Theo lời bà Xuân, ngày 5/1 âm lịch, người yêu anh Sơn bất ngờ rời đi. Sáng sớm hôm sau, khi đạp xe sang nhà người thương và biết tin, anh Sơn cũng bỏ đi.

Cả gia đình tá hỏa tìm kiếm khắp nơi nhưng không có tin tức. Không ai biết anh đã đi đâu. Đám cưới được chuẩn bị từ trước đành gác lại, những món đồ dành cho ngày vui của con trai trở thành ký ức buồn trong lòng người mẹ.

Hơn 1 tháng sau, gia đình nhận được tin từ lực lượng công an ở Đà Lạt. Họ thông báo tìm thấy anh Sơn và đề nghị người thân vào đón về.

Nghe tin con, ông Hoàng Sỹ Thanh (bố anh Sơn) cùng người con rể lập tức bắt xe vào Đà Lạt. Vì lo con trai lại bỏ đi, ông vội đưa anh ra bến xe trong đêm, dự định nghỉ lại đó để chờ chuyến xe sáng hôm sau về quê.

Tuy nhiên, khi người bố và anh rể ngủ thiếp đi, anh Sơn lặng lẽ bỏ trốn, không mang theo quần áo.

Ông Thanh tiếp tục tìm kiếm con suốt 3 ngày nhưng không có kết quả. Khi số tiền mang theo đã cạn, hai người đành trở về quê.

“Con bỏ đi, tôi không đêm nào ngủ yên, chỉ sợ con gặp chuyện gì. Vợ chồng tôi cứ mong ngóng, không biết bao giờ mới được gặp lại con”, bà Xuân nghẹn ngào kể.

Hai năm sau ngày anh Sơn rời nhà, người yêu của anh trở về quê, tìm đến nhà xin lỗi vợ chồng bà Xuân. Người này cho biết vì nghe những lời gièm pha nên đã quyết định bỏ đi.

Người mẹ bạc tóc vẫn rong ruổi tìm con

Thời gian trôi qua, cuộc sống gia đình bà Xuân dần có những đổi thay. Hai người con trai lập gia đình, công tác ngoài tỉnh; hai con gái cũng đã lấy chồng trong tỉnh. Chồng bà sau đó qua đời vì đột quỵ. Căn nhà từng đông đủ các thành viên giờ chỉ còn bà lủi thủi một mình.

Các con đều đã trưởng thành, có cuộc sống riêng, nhưng nỗi nhớ người con trai thứ hai chưa bao giờ nguôi ngoai trong lòng bà.

Nhiều năm qua, mỗi khi nghe ai đó nhắc đến tên Sơn hoặc báo có người giống con đang ở một địa phương nào đó, bà lại thấp thỏm hy vọng. Bà không ngại đường sá xa xôi, tuổi tác hay sức khỏe, chỉ cần có một manh mối dù nhỏ cũng muốn tự mình đi xác minh.

Khoảng 7 năm trước, một người quen báo có thông tin anh Sơn đang ở Đà Lạt. Không chần chừ, bà Xuân thu xếp đồ đạc, bắt xe vào tìm con.

Những ngày tháng 11, thời tiết se lạnh, người mẹ già rong ruổi từ Đà Lạt đến Đắk Lắk để dò hỏi tung tích. Bà tìm đến những nơi được chỉ dẫn, mong gặp được con trai. Thế nhưng, người được báo tin lại không phải anh Sơn.

Hành trình tìm kiếm kéo dài 1 tuần. Khi số tiền mang theo dần cạn, bà đành trở về quê, mang theo nỗi thất vọng và hy vọng mong manh chưa thể thành hiện thực.

Tấm ảnh cũ về anh Sơn là kỷ vật gia đình nâng niu trong suốt nhiều năm xa cách. Ảnh: Trần Tuyên

“Tôi cứ nghĩ lần này sẽ gặp được con nhưng tìm mãi không thấy. Có lúc tôi cũng nghĩ hay là đặt di ảnh Sơn để thắp hương, cầu nguyện cho con nhưng rồi lại không đành lòng. Tôi vẫn muốn tìm, chỉ cần biết con còn sống, ở đâu đó bình an là tôi mừng rồi”, bà Xuân tâm sự.

Ở tuổi 73, điều bà mong mỏi không phải con trai trở về với một cuộc sống đủ đầy hay giải thích vì sao đã bỏ đi suốt ngần ấy năm. Bà chỉ mong biết được con đang ở đâu, sức khỏe thế nào, có ai bên cạnh chăm sóc hay không.

Bà Xuân cho biết, hiện gia đình vẫn lưu giữ những bức ảnh cũ của anh Sơn và mong muốn cộng đồng mạng chia sẻ thông tin để tìm kiếm. Nếu có người từng gặp, quen biết hoặc biết nơi anh đang sinh sống, bà tha thiết mong nhận được tin báo.

Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Tân Châu xác nhận trường hợp anh Sơn rời nhà, mất liên lạc với gia đình đã nhiều năm. Chính quyền địa phương đang hỗ trợ bà Xuân kết nối, chia sẻ thông tin để tìm kiếm người thân.

Độc giả có tin tức về anh Hoàng Sỹ Sơn có thể để lại bình luận phía cuối bài hoặc liên lạc với bà Đặng Thị Xuân (trú xóm Tân Lộc, xã Tân Châu, Nghệ An) qua số điện thoại: 0348.750.086, hoặc gọi về đường dây nóng Báo VietNamNet, số điện thoại 0923.457.788.