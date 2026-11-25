Sau hơn 3 thập kỷ bặt vô âm tín, bà H'Chiên Êban (người Ê Đê, trú xã Ea Wer, tỉnh Đắk Lắk) vỡ òa khi nhận ra người em gái thất lạc qua một clip ngắn trên mạng xã hội. Nhờ sự giúp đỡ của một nữ cán bộ xã, họ đã kết nối được với nhau.

XEM VIDEO: Chị Lê Thị Ngọc Anh hướng dẫn qua điện thoại cho bà Hien Êban (em gái bà H'Chiên Êban) làm các thủ tục về nước

Ngày 14/6, anh Nguyễn Văn Hoài (quản trị viên trang Cộng đồng Ea Súp Đắk Lắk) đăng tải hình ảnh và clip do một tài khoản tên "Hai Hoang" ở Trung Quốc gửi về để tìm người thân cho một phụ nữ tên Hien Êban (SN 1974, trú xã Ea Wer).

Nắm được thông tin, Trung tá Đoàn Văn Tương - Phó Trưởng Công an xã Ea Wer và chị Lê Thị Ngọc Anh - Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã trực tiếp tìm đến buôn Tul B để xác minh.

Sau khi xem lại đoạn clip, đối chiếu gương mặt cùng các chi tiết nhân thân mà anh Tương và chị Ngọc Anh đưa ra, bà H'Chiên Êban (SN 1959) cùng em trai là ông Y Sên Êban (SN 1974) xác nhận người phụ nữ trong clip chính là em gái ruột tên Hien Êban (SN 1975) đã thất lạc 35 năm nay.

Bà H'Chiên Êban rất mong em gái trở về sống cùng gia đình tại Việt Nam. Ảnh: Hải Dương

Theo lời kể của bà H'Chiên Êban, khoảng năm 1990 - 1991, em gái của bà là Hien Êban theo một người hàng xóm tên Mí Bun đi làm ăn xa rồi bặt vô âm tín. Suốt hơn 3 thập kỷ không có tin tức, gia đình đinh ninh bà Hien Êban đã qua đời.

Khi nhận ra em gái vẫn đang còn sống và đang ở bên Trung Quốc, gia đình bà H'Chiên Êban rất vui mừng nhưng không có cách nào để liên lạc với bà Hien Êban.

Chị Ngọc Anh đã tìm mọi cách kết nối, đồng thời hướng dẫn gia đình bà H'Chiên Êban cài đặt và sử dụng mạng xã hội để trò chuyện với bà Hien Êban.

Chính quyền địa phương cũng đã có văn bản hướng dẫn gia đình liên hệ với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Quảng Châu (Trung Quốc) để trình báo, làm thủ tục cần thiết để có bà Hien Êban có thể về nước theo nguyện vọng.

Mong em gái về từng ngày

Kể từ khi chị Ngọc Anh đứng ra kết nối, giúp hai chị em có thể trò chuyện với nhau mỗi ngày, nỗi mong ngóng em gái trở về sum họp bên gia đình của bà H'Chiên Êban ngày càng lớn hơn.

Bà H'Chiên Êban cho biết, hơn 5 tháng qua, từ ngày kết nối được điện thoại, bà và em gái trò chuyện với nhau hằng ngày.

Em gái đi làm công ty, hễ có thời gian nghỉ là chủ động gọi về cho bà. Lúc đầu, em gái bà nói tiếng Kinh, nhưng sau một thời gian chuyện trò, bà Hien Êban đã nói lại tiếng Ê Đê một cách thuần thục.

Chị Ngọc Anh và bà H'Chiên Êban. Ảnh: Hải Dương

Bà H'Chiên cũng chia sẻ, tuy gia đình thuộc diện hộ nghèo nhưng bà rất mong em gái về ở chung một nhà, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Thiếu tiền thì đi làm thuê chứ bà không muốn em ở nơi đất khách quê người.

"Gia đình chúng tôi cảm ơn tấm lòng và sự nhiệt tình của chị Ngọc Anh cùng cán bộ xã. Hiện mọi người đang rất mong em Hien Êban sớm trở về đoàn tụ cùng gia đình", bà H'Chiên nói.

Còn chị Lê Thị Ngọc Anh cho biết, bà Hien Êban đã lập gia đình và có 2 người con tại Trung Quốc. Tuy nhiên, do không biết chữ, không có giấy tờ tùy thân, điều kiện kinh tế hạn hẹp, hơn nữa nơi sinh sống lại cách xa Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Quảng Châu (tỉnh Quảng Đông) nên bà chưa thể trở về nước.

Theo chị Ngọc Anh, hiện Văn phòng HĐND và UBND xã Ea Wer đã có văn bản hướng dẫn người thân cùng bà Hien Êban liên hệ với Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Trung Quốc, làm các thủ tục cần thiết để có thể về nước. Sau khi trở về địa phương, bà Hien Êban sẽ được hướng dẫn các thủ tục cấp giấy tờ tùy thân theo quy định.

"Chúng tôi cũng rất mong hai chị em sớm được đoàn tụ nhưng cái khó nhất hiện nay là gia đình bà H'Chiên Êban thuộc diện khó khăn, trong khi bản thân bà Hien Êban lại không biết chữ và không có bất kỳ giấy tờ tùy thân nào...", chị Ngọc Anh thông tin thêm.