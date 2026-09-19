MS 2026.252

Đứng ngoài phòng bệnh, chị Lê Thị Hiền (trú ở thôn Thượng, xã Phù Khê, tỉnh Bắc Ninh) từng ngày ngóng chờ con trai hồi tỉnh. Sau tai nạn, con trai chị Nguyễn Hồng Quang (SN 2009) bị chấn thương sọ não nặng, phải điều trị tại khoa hồi sức với chi phí thuốc ngoài danh mục bảo hiểm y tế khoảng 5-6 triệu đồng mỗi ngày.

Tình trạng của Quang quá nặng khiến chị Hiền không khỏi lo lắng

Quang bị tai nạn vào đêm 24/8 ở gần nhà, được người dân đưa vào Bệnh viện đa khoa Từ Sơn cấp cứu. Sau đó, Quang được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh 2. Tuy nhiên, nhận thấy tình trạng bệnh nhân quá nặng, các bác sĩ tiếp tục chuyển Quang đến Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) vào rạng sáng 25/8.

Theo phòng Công tác xã hội (Bệnh viện Việt Đức), Quang được chẩn đoán chấn thương sọ não, gây tụ máu dưới màng cứng bán cầu đại não hai bên, xuất huyết dưới nhện, đụng dập tụ máu vùng trán - đỉnh bên trái. Ngoài ra, Quang còn bị chấn thương hàm mặt, gãy xương gò má, vỡ xương thái dương, trán - đỉnh hai bên.

Quang phải điều trị tại khoa hồi sức. Chi phí thuốc ngoài danh mục bảo hiểm y tế khoảng 5-6 triệu đồng/ngày.

“Mỗi lần con tỉnh dậy lại lên cơn co giật, tôi nhìn mà đau lòng quá. Mỗi lần như thế, tôi rất sợ con có mệnh hệ gì thì tôi phải sống sao đây. Mong các cô, các bác cứu mạng cháu”, chị Hiền bật khóc.

Mãi đến ngày 3/9, Quang mới có những tiến triển tích cực hơn, bắt đầu được cai thở máy để mở nội khí quản. Dù vậy, tình trạng của Quang vẫn nặng khiến chị Hiền không khỏi lo lắng.

Tai nạn nghiêm trọng khiến Quang bị đa chấn thương nặng

Gia đình chị Hiền thuộc diện hộ nghèo ở địa phương. Hai vợ chồng ly thân hơn 11 năm trước do phát sinh nhiều mâu thuẫn. Một mình chị đưa 3 con: Nguyễn Hồng Quang, Nguyễn Thị Huyền Trang (SN 2010) và Nguyễn Lê Nhật Long (SN 2012) về ở nhà ngoại sinh sống.

Những năm qua, chị Hiền làm công nhân thời vụ tại một công ty điện tử, ai thuê gì làm nấy. Sức khỏe vốn không tốt khiến công việc của chị càng thêm vất vả. Thu nhập ít ỏi nên chị phải chắt chiu từng đồng để lo cho ba con ăn học, không dành dụm được khoản nào.

Cách đây 8 năm, chị từng gặp tai nạn bị vỡ xương đùi, xẹp cột sống lưng và vỡ xương bánh chè hai bên. Sau phẫu thuật, đến nay chị vẫn chưa thể lấy đinh, nẹp ra khỏi cơ thể vì không có tiền đi bệnh viện.

Vì thế, từ ngày Quang nhập viện, gánh nặng chi phí điều trị đè nặng lên vai người mẹ vốn đã mang thương tật. Chị đã chạy vạy khắp nơi, vay mượn họ hàng, làng xóm mới gom góp được khoảng 40 triệu đồng để lo cho con trong những ngày đầu.

Số tiền ấy nhanh chóng cạn dần khi Quang phải điều trị hồi sức tích cực, trong khi chi phí thuốc ngoài danh mục bảo hiểm của Quang lên tới 5 - 6 triệu đồng/ngày.

Những ngày qua, ngoài mong chờ con đủ sức khỏe để phẫu thuật, chị Hiền còn gọi điện nhờ cậy khắp nơi nhưng chưa xoay xở thêm được. Những khoản vay mượn để lo viện phí đã gần như cạn kiệt, trong khi việc điều trị của Quang được dự kiến còn kéo dài.

Một mình chăm sóc con trong bệnh viện, chị Hiền không biết sẽ xoay xở ra sao để có tiền tiếp tục điều trị cho Quang. Lúc này, mẹ con chị Hiền rất cần bạn đọc chung tay giúp đỡ.

Bạn đọc giúp em Nguyễn Hồng Quang có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 110628136866, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.252 (em Nguyễn Hồng Quang) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến chị Lê Thị Hiền (mẹ của Quang) theo địa chỉ: Thôn Thượng, xã Phù Khê, tỉnh Bắc Ninh. Số điện thoại: 0977972382.

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