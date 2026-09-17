MS 2026.250

Hai con lần lượt mắc bệnh về máu

Hơn chục năm qua, chị Hoàng Thị Cúc (SN 1993), trú tại đội 2, thôn Yên Ngoan, xã Tiên Yên, tỉnh Tuyên Quang, thường xuyên vắng nhà để cùng con trai đi điều trị bệnh. Hành trình của mẹ con chị nối dài qua những chuyến xe từ bệnh viện tỉnh đến Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương.

Hơn chục năm qua, mẹ con chị Cúc đã trải qua không biết bao nhiêu chuyến xe từ bệnh viện tỉnh Tuyên Quang về Hà Nội để chữa bệnh cho con trai

Chị Cúc kể, năm 2014, khi đó con trai chị là bé Nông Tuấn Tú mới 7 tháng tuổi. Thấy da con xanh xao, hay sốt cao, biếng ăn, chị đưa con đến Bệnh viện Đa khoa huyện Quang Bình (tỉnh Hà Giang cũ) thăm khám.

Kết quả xét nghiệm cho thấy chỉ số máu của Tú bất thường, các bác sĩ đã chuyển bé xuống Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương. Tại đây, Tú được chẩn đoán mắc bệnh tan máu bẩm sinh.

Trong 2 tháng đầu, bé Tú được truyền máu 2 lần tại viện. Sau đó, chị Cúc xin chuyển con về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang để truyền máu hằng tháng, nhằm giảm bớt chi phí đi lại.

Tuy nhiên, ngoài các đợt truyền máu, bé Tú còn phải sử dụng thêm thuốc thải sắt, thuốc bổ gan và canxi theo chỉ định điều trị. Riêng tiền thuốc mỗi tháng khoảng 1,5 triệu đồng, chưa kể chi phí đi lại, ăn ở mỗi lần hai mẹ con đến bệnh viện.

Đến nay, Tú đã điều trị được 12 năm. Từ cậu bé 7 tháng tuổi ngày nào, hiện giờ Tú là học sinh lớp 7 Trường THCS Tiên Yên, tỉnh Tuyên Quang. Việc học của Tú phụ thuộc nhiều vào tình trạng sức khỏe. Khi khỏe, Tú đến trường; lúc mệt hoặc đến lịch truyền máu, Tú phải nghỉ học.

Cậu bé Nông Tuấn Tú mắc bệnh tan máu bẩm sinh từ lúc mới 7 tháng tuổi

Có những đợt bệnh viện không đủ máu dự trữ, gia đình phải tìm cách xoay xở để có máu truyền cho con.

Ngày 9/12/2025, chị Cúc sinh con gái Nông Quỳnh Anh. Khi bé Quỳnh Anh được 7 tháng tuổi, qua một đợt khám sàng lọc, các bác sĩ đã phát hiện bé mắc bạch cầu cấp dòng tủy, một dạng ung thư máu, đồng thời mắc bệnh tan máu bẩm sinh.

Tháng 7/2026, Quỳnh Anh được đưa đến Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương điều trị. Tuy nhiên, do khoảng cách đi lại xa, chi phí ăn ở tại Hà Nội vượt quá khả năng của gia đình, đến tháng 8/2026, chị Cúc xin đưa con về điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang. Đến nay, chi phí điều trị cho bé đã lên tới hơn 20 triệu đồng.

Gia đình vay nợ để lo viện phí cho các con

Trong thời gian chị Cúc đưa hai con đi viện, anh Nông Văn Duyệt (SN 1989), chồng chị, cùng cô con gái lớn Nông Quỳnh Chi (học lớp 9) xoay xở mọi việc ở nhà. Thu nhập của vợ chồng chủ yếu dựa vào vài sào ruộng. Những lúc nông nhàn, anh Duyệt làm thêm các công việc lao động chân tay, trong đó có dựng rạp đám cưới thuê.

Bé Nông Quỳnh Anh mắc ung thư máu khi chưa tròn 1 tuổi

Để có tiền điều trị cho các con, gia đình đã vay 60 triệu đồng từ ngân hàng, đồng thời vay thêm 80 triệu đồng của anh em, họ hàng nội ngoại. Tổng số nợ hiện tại là 140 triệu đồng.

“Bao nhiêu năm qua, vợ chồng tôi chỉ quần quật đi làm rồi trả nợ, đến nay vẫn chưa trả hết nợ. Các con tôi còn phải điều trị rất dài mà giờ nhà tôi không vay nổi đâu nữa rồi”, chị Cúc buồn bã nói.

Ông Hoàng Văn Tuyền, trưởng thôn Yên Ngoan, xác nhận, gia đình chị Hoàng Thị Cúc thuộc diện khó khăn ở địa phương. Cả hai vợ chồng đều làm nông, thu nhập thấp. Chị Cúc có hai con là Nông Quỳnh Anh và Nông Tuấn Tú đều mắc bệnh hiểm nghèo, thường xuyên phải đến bệnh viện điều trị, khiến gia đình gặp nhiều khó khăn về kinh tế.

Với nguồn thu nhập bấp bênh từ nông nghiệp và việc làm thuê, gia đình chị Cúc khó có khả năng trả nợ. Trong khi đó, cả hai con chị vẫn cần tiếp tục điều trị. Rất mong cộng đồng chung tay giúp đỡ để hai con chị Cúc được tiếp tục chữa bệnh.

Bạn đọc giúp hai cháu Nông Quỳnh Anh và Nông Tuấn Tú có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 110628136866, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.250 (Tuấn Tú và Quỳnh Anh) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến chị Hoàng Thị Cúc (mẹ của Tuấn Tú và Quỳnh Anh) theo địa chỉ: Đội 2, thôn Yên Ngoan, xã Tiên Yên, tỉnh Tuyên Quang. Số điện thoại: 0352454393.

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