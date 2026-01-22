Tờ Independent ngày 21/1 đưa tin, một phụ nữ tại Anh mới đây đã trình bày trước tòa việc được cứu sống nhờ một cuộc điện thoại khẩn cấp từ con trai út của Tổng thống Mỹ Trump.

Theo báo cáo của tòa án, Barron Trump đã gọi điện khẩn cấp cho cảnh sát Anh sau khi chứng kiến người phụ nữ bị một người đàn ông hành hung khi đang gọi FaceTime.

"Đây là một tình huống khẩn cấp. Tôi vừa trò chuyện với cô ấy nhưng hiện cô ấy đang bị một người đàn ông tấn công. Cô ấy là một người quen của tôi qua mạng xã hội", bản ghi âm cuộc gọi của anh Barron cho biết.

Barron Trump, con trai út Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYT

Ngay sau đó, cảnh sát đã xuất hiện tại địa chỉ được trình báo và bắt giữ nghi phạm Matvei Rumiantsev, bạn trai cũ của nạn nhân. Rumiantsev hiện bị truy tố với các cáo buộc xâm hại, hành hung và làm sai lệch tiến trình tư pháp.

Khi được cảnh sát Anh liên lạc lại sau đó, con trai của Tổng thống Trump đã giải thích rằng việc gọi đến số khẩn cấp là phương án tốt nhất, nếu anh cố gọi FaceTime lại cho cô gái thì tình hình có thể trở nên nghiêm trọng hơn.

"Khi nhận cuộc gọi từ cô ấy, tôi nghĩ mình sẽ nhận được vài câu hỏi thăm. Nhưng thay vào đó là trần nhà và khuôn mặt của một người đàn ông, cùng với đó là tiếng khóc và la hét", anh Barron kể.

"Cuộc gọi của anh ấy đã cứu mạng tôi", người phụ nữ nhấn mạnh trước tòa.