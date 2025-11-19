Tờ New York Post ngày 18/11 cho biết, ông Eric Trump mới đây đã tiết lộ về những lời mà em trai Barron nói với ông Biden tại lễ nhậm chức của Tổng thống Trump hồi tháng 1.

"Barron đã giữ thái độ lịch sự khi gặp ông Biden trong lễ nhậm chức. Sau đó, tôi gọi điện hỏi Barron đã nói gì. Tôi không nhớ cụ thể hoàn toàn, nhưng Barron đã nói những lời như: 'Chúc mừng và chúc may mắn'. Tất cả là những lời lẽ thể hiện sự tôn trọng", ông Eric nhấn mạnh.

Barron Trump bắt tay với cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: Fox News

Theo truyền thông Mỹ, khoảnh khắc người con út cao lớn của Tổng thống Trump bắt tay ông Biden tại lễ nhậm chức đã thu hút sự chú ý lớn của dư luận. Cuộc trao đổi diễn ra chỉ vài phút trước khi ông Trump có bài phát biểu nhậm chức nhiệm kỳ 2, chỉ trích gay gắt các chính sách của chính quyền tiền nhiệm. Việc ông Biden thay đổi biểu cảm sau khi Barron nói gì đó đã làm dấy lên nhiều đồn đoán, cho rằng con trai út của ông Trump đã có phát biểu không hay.

"Barron không phải là người như vậy. Nó vẫn còn trẻ và không thể cư xử tệ mà thoát được. Barron rất thông minh, nhưng đôi lúc hơi ngại ngùng", ông Eric trả lời khi được hỏi liệu Barron có nói lời khiếm nhã với ông Biden hay không.