MS 2026.156

Nằm trên giường bệnh sau ca phẫu thuật tạo hậu môn nhân tạo, cơ thể ông Nguyễn Văn Yên (SN 1954, trú xóm 5, thôn La Phẩm, xã Cổ Đô, TP Hà Nội) suy kiệt sau hành trình dài chống chọi với bạo bệnh.

Ông Nguyễn Văn Yên bị bệnh ung thư trực tràng giai đoạn nặng

Nỗi đau chồng nỗi đau khi chỉ hơn 20 ngày trước, ông Yên cùng gia đình vừa phải chịu cảnh “người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh”. Con trai ông là anh Nguyễn Văn Tuân (SN 1988) đã qua đời sau thời gian chống chọi bệnh ung thư vòm mũi.

Anh Tuân là công nhân của Công ty Phích nước Rạng Đông. Gia đình cho biết, năm 2022, anh Tuân bất ngờ phát hiện mắc ung thư vòm mũi. Giữa lúc cả gia đình đang dốc sức cứu con, đầu năm 2024, ông Yên liên tục sốt cao, đại tiện ra máu và phải nhập viện nhiều lần. Sau quá trình thăm khám, xét nghiệm, bác sĩ chẩn đoán ông mắc ung thư trực tràng giai đoạn 3.

Những năm qua, gia đình dồn toàn bộ tiền bạc để điều chị cho anh Tuân. Hàng trăm triệu đồng phải vay mượn chưa kịp trả thì nay chính ông Yên cũng mắc ung thư, khiến cả gia đình rơi vào cảnh lao đao.

Sau ca mổ tạo hậu môn nhân tạo, cơ thể ông Yên suy kiệt

Vì bệnh tình của con trai nặng hơn, ông Yên âm thầm chịu đựng, cố gắng điều trị cầm cự để còn phụ giúp các con.

Tuy nhiên, đến năm 2025, bệnh của ông chuyển biến nặng. Ông phải trải qua 2 đợt hóa trị, 33 mũi xạ trị, sau đó là cuộc phẫu thuật cắt bỏ khối u, cắt bỏ trực tràng và nối manh tràng để duy trì sự sống.

Tưởng như đã có thể vượt qua cơn nguy kịch, nhưng đến tháng 7/2025, tế bào ung thư tiếp tục tái phát. Dù kiên trì uống thuốc điều trị, sức khỏe ông vẫn ngày một suy giảm.

Trong khi ông đang nằm điều trị trên giường bệnh thì tháng 5/2026, anh Tuân không thể vượt qua bạo bệnh. Anh ra đi ở tuổi 38, để lại người vợ trẻ cùng 3 con thơ.

Biết tin con qua đời, ông Yên chỉ lặng lẽ nuốt nước mắt vào trong để tiếp tục chiến đấu với bệnh tật. Tháng 6/2026, bác sĩ tiếp tục tiến hành ca phẫu thuật lần thứ 2 để tạo hậu môn nhân tạo cho ông.

Chị Nguyễn Thị Hải Yến (con gái ông Yên) nghẹn ngào kể: “Ngày Tuân mất, bố tôi đang nằm viện chuẩn bị mổ lần hai. Ông không thể về nhìn mặt con trai lần cuối. Người ta đau một, bố mẹ tôi đau mười...”.

Trước đó, năm 2021, bà Trần Thị Vinh (SN 1959, vợ ông) bị tai nạn gãy chân để lại di chứng. Một nửa cơ thể bị teo rút khiến lưng bà Vinh bị còng, đi lại khó khăn, người phụ nữ ấy chỉ biết nhìn chồng mà khóc nghẹn trong bất lực.

Trải qua nhiều đợt điều trị và phẫu thuật, đến nay, chi phí chữa bệnh cho ông Yên đã lên tới 300 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này gia đình đều phải vay mượn.

Sau ca mổ tạo hậu môn nhân tạo, hiện ông Yên trong tình trạng nguy kịch. Cơ thể suy kiệt hoàn toàn khiến ông phải điều trị hồi sức tích cực tại bệnh viện.

Hai vợ chồng ông Yên đều không có lương hưu, cuộc sống phụ thuộc vào ruộng vườn

Trong căn nhà nhỏ ở xã Cổ Đô, bà Vinh lê từng bước chân đến bên bàn thờ con trai, tay run run thắp nén hương cho đứa con bạc mệnh. Ba đứa con của anh Tuân còn quá nhỏ để hiểu hết nỗi đau mất cha.

Gia đình ông Yên thuộc diện hộ cận nghèo của địa phương. Cả hai ông bà đều không có lương hưu, cuộc sống phụ thuộc vào vài sào ruộng khoán. Thế nhưng, bệnh tật liên tiếp ập đến khiến gia đình vốn đã khó khăn càng thêm kiệt quệ vì nợ nần, không còn khả năng xoay xở chi phí điều trị cho ông Yên.

Lúc này, gia đình ông Yên rất cần vòng tay cộng đồng, giúp ông Yên có thêm điều kiện chữa bệnh, giúp gia đình với bớt khó khăn trong giai đoạn ngặt nghèo.

Bạn đọc giúp ông Nguyễn Văn Yên có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.156 (ông Nguyễn Văn Yên) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến chị Nguyễn Thị Hải Yến (con gái ông Yên) theo địa chỉ: Xóm 5, thôn La Phẩm, xã Cổ Đô, Thành phố Hà Nội. Số điện thoại: 0977879552.

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo Thời gian qua, một số hoàn cảnh khó khăn được báo đăng tải kêu gọi giúp đỡ đã bị các đối tượng xấu lợi dụng. Chúng giả danh cá nhân, tổ chức hảo tâm, không chuyển tiền thật mà dùng phần mềm, website tạo biên lai chuyển khoản giả, hiển thị trạng thái "giao dịch thành công" giống hệt thông báo ngân hàng. Sau đó, các đối tượng gửi hình ảnh này cho người nhận để yêu cầu xác nhận hoặc gọi điện đề nghị cung cấp “mã truy cập” với lý do giúp nhận tiền nhanh hơn. Đây là thủ đoạn đã được cơ quan chức năng nhiều lần cảnh báo. Báo VietNamNet khuyến cáo các nhân vật và bạn đọc không xác nhận giao dịch với người lạ, không cung cấp tên đăng nhập, mật khẩu, mã OTP, email cho bất kỳ ai. Đồng thời, không truy cập link lạ, không gọi điện theo số do đối tượng cung cấp, không quét mã QR không rõ nguồn gốc. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần nhanh chóng liên hệ cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xử lý.