Tổ Quốc trong tim: The Concert Film là bộ phim hòa nhạc do Báo Nhân Dân chỉ đạo thực hiện. Sự kiện ra mắt phim diễn ra tối 16/10 tại Hà Nội có sự tham dự của lãnh đạo các cơ quan Trung ương, đại diện Báo Nhân Dân, đơn vị đồng hành, nghệ sĩ, ê-kíp sản xuất, cùng đông đảo cơ quan báo chí và công chúng yêu nghệ thuật.

Trong phát biểu tại sự kiện, ông Lê Quốc Minh - Tổng Biên tập Báo Nhân Dân nhấn mạnh: “Tổ Quốc trong tim: The Concert Film không chỉ là bộ phim hòa nhạc mà còn là lời tri ân sâu sắc gửi đến Tổ quốc và những giá trị thiêng liêng của dân tộc.

Hình ảnh ấn tượng của "Tổ Quốc trong tim".

Từ đêm concert quốc gia tại Sân vận động Mỹ Đình với hơn 50.000 khán giả hòa giọng tự hào, bộ phim tái hiện năng lượng bùng nổ qua ngôn ngữ điện ảnh hiện đại, âm thanh vòm đa chiều, tôn vinh bản sắc văn hóa Việt Nam và tinh thần đoàn kết. Với giá vé chỉ 65.000 đồng và toàn bộ lợi nhuận hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ, tác phẩm mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc".

Tổ Quốc trong tim: The Concert Film là phiên bản điện ảnh được phát triển từ “concert quốc gia” Tổ quốc trong tim - đêm nghệ thuật chính luận tại Sân vận động Mỹ Đình, nơi hơn 50.000 khán giả đa thế hệ cùng hòa giọng trong niềm tự hào dân tộc. Bộ phim được dàn dựng công phu, tái cấu trúc từ những khoảnh khắc đắt giá nhất của đêm diễn, sử dụng ngôn ngữ điện ảnh hiện đại, công nghệ ghi hình tiên tiến và hệ thống âm thanh vòm chuẩn quốc tế.

Khán giả một lần nữa hoà mình vào không khí tuyệt vời của bộ phim như đang tham gia trực tiếp show diễn.

Khán giả đến rạp sẽ được hòa mình trong một “concert trong rạp phim” qua màn ảnh rộng, tác phẩm giữ được năng lượng bùng nổ của sân khấu trực tiếp, đồng thời phát huy ngôn ngữ cảm xúc của điện ảnh. Những đại cảnh tái hiện Mỹ Đình phủ kín sắc đỏ rực rỡ của niềm tự hào dân tộc được đan xen cùng các góc quay cận, ghi lại ánh mắt, nụ cười và những giây phút xúc động của nghệ sĩ và chính khán giả sẽ tạo nên một không gian nghệ thuật đa tầng, vừa hùng tráng, vừa gần gũi.

Âm thanh được xử lý ở định dạng vòm đa chiều, phần lời bài hát được hiển thị trên khung hình, khuyến khích khán giả cùng hòa giọng ở cả những trường đoạn hùng tráng vang dội, đến những phút lắng sâu đầy suy tư.

Đạo diễn Minh Trí chia sẻ nhiều câu chuyện hậu trường trong quá trình sản xuất "Tổ Quốc trong tim".

Về mặt nghệ thuật, Tổ Quốc trong tim mang tới một bức tranh âm nhạc đa sắc, trải dài từ nhạc cách mạng, nhạc trữ tình đến nhạc trẻ đương đại; được sắp đặt trong bố cục điện ảnh chặt chẽ nhằm tôn vinh bản sắc văn hóa Việt và tinh thần đoàn kết dân tộc. Các yếu tố ánh sáng, màu sắc, và chuyển động máy quay đều được xử lý có chủ đích để nhấn mạnh thông điệp về truyền thống – khát vọng – niềm tin hướng tới tương lai. Mỗi chi tiết đều được xử lý tinh tế như một lời tri ân gửi tới khán giả đã đồng hành cùng chương trình.



Với mức giá phổ thông 65.000 đồng/vé, phim hướng đến mục tiêu giúp mọi người dân đều có cơ hội thưởng thức và cùng lan tỏa tinh thần yêu nước. Khán giả được khuyến khích mặc áo cờ đỏ sao vàng khi đến rạp, cùng nhau phủ đỏ các rạp phim và thể hiện tinh thần cộng cảm, tự hào dân tộc. Đặc biệt, toàn bộ lợi nhuận từ việc bán vé sẽ được BTC chuyển tới Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhằm hỗ trợ đồng bào tại các vùng ảnh hưởng bởi bão lũ.

Ông Lê Quốc Minh - Tổng Biên tập Báo Nhân Dân hy vọng khán giả sẽ mặc áo cờ đỏ sao vàng cùng phủ đỏ các rạp phim khi bộ phim chính thức công chiếu từ 17/10.

Hơn cả một bộ phim, Tổ Quốc trong tim: The Concert Film đánh dấu bước phát triển tiếp theo trong chiến lược truyền thông văn hóa của Báo Nhân Dân – mở rộng hành trình của concert quốc gia Tổ Quốc trong tim từ sân khấu thực tế đến màn ảnh rộng và không gian cộng đồng. Tác phẩm thể hiện tư duy đổi mới, kết hợp hài hòa giữa giá trị văn hóa, trách nhiệm xã hội, công nghệ hiện đại, khẳng định vai trò tiên phong của Báo Nhân Dân trong việc xây dựng hệ sinh thái sản phẩm truyền thông – văn hóa – nghệ thuật bền vững.

Dự án hướng tới mục tiêu kéo dài sức sống của nghệ thuật, nhân rộng giá trị yêu nước và đoàn kết dân tộc theo cách gần gũi, hiện đại, phù hợp với công chúng hôm nay. Với ý nghĩa đó, Tổ Quốc trong tim: The Concert Film được kỳ vọng sẽ trở thành một dấu mốc trong dòng chảy văn hóa Việt Nam hiện đại, góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước bằng ngôn ngữ của âm nhạc, nghệ thuật và điện ảnh.

Ảnh, clip: BTC