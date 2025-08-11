Tối 10/8, bầu trời Hà Nội như khoác lên một tấm áo đặc biệt. Sân vận động quốc gia Mỹ Đình rực sáng ánh đèn, như một trái tim khổng lồ đang đập những nhịp mạnh mẽ giữa lòng Thủ đô. Tôi bước vào không gian ấy với tâm trạng háo hức, nhưng không ngờ rằng chỉ vài giờ sau, mình lại ra về với một thứ cảm xúc khác - sâu lắng, tự hào và tràn đầy niềm tin về tương lai đất nước.

Ngay khi những hợp âm đầu tiên vang lên, tôi hiểu rằng đây sẽ không chỉ là một đêm diễn thông thường. Tổ quốc trong tim không đơn thuần là một concert; đó là một hành trình âm nhạc đưa người nghe trở về với những ký ức và những giá trị bất biến của dân tộc. Từ những ca khúc trữ tình sâu lắng như Giai điệu Tổ quốc cho đến những bản hùng ca rộn ràng như Tiến quân ca, Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng từng nốt nhạc như những nhịp tim đồng điệu của hàng vạn con người cùng mang trong mình tình yêu đất nước.

SVĐ Mỹ Đình thu hút 50.000 khán giả phủ kín sân với màu cờ đỏ sao vàng. Ảnh: Thạch Thảo

Ở khoảnh khắc hàng chục nghìn khán giả cùng giơ cao lá cờ đỏ sao vàng, cả sân vận động hòa chung trong tiếng hát “Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi!”, tôi cảm giác mình đang chứng kiến một khoảnh khắc lịch sử thu nhỏ. Những giọt nước mắt rơi không chỉ của riêng tôi, bởi đó không chỉ là âm nhạc, mà là tiếng gọi của Tổ quốc vọng về từ chiều dài lịch sử, nhắc chúng ta nhớ rằng mình thuộc về nơi này và rằng mỗi người đều có trách nhiệm với tương lai của mảnh đất này.

Giữa dòng người chen chúc, tôi thấy một cậu bé khoảng mười tuổi, mặc áo đỏ in hình ngôi sao vàng, tay nắm chặt tay cha, mắt sáng lên khi nhìn sân khấu, môi lẩm nhẩm hát theo. Ở phía khác, một nhóm bạn trẻ khoác vai nhau, vừa hát vừa livestream để gửi hình ảnh này tới bạn bè ở nước ngoài. Cách đó không xa, một cụ già tóc bạc, vẫn kiên nhẫn ngồi từ đầu đến cuối chương trình, không bỏ sót một bài hát nào. Những con người rất khác nhau về tuổi tác, nghề nghiệp, hoàn cảnh… nhưng trong đêm ấy, họ như cùng chung một nhịp tim.

Tôi chợt nhận ra, đây chính là sức mạnh của âm nhạc yêu nước - nó không phân biệt ai, không cần lý lẽ cao siêu, chỉ cần một giai điệu đúng lúc, một ca từ chạm tới trái tim, là đủ để gắn kết hàng triệu con người. Nếu có ai hỏi tôi: Một concert có thể làm được gì cho tương lai đất nước?, câu trả lời của tôi sẽ là: nó khơi dậy cảm xúc - thứ mà mọi hành động lớn lao đều cần đến. Một dân tộc muốn đi xa cần có khát vọng và khát vọng ấy không chỉ đến từ những bản kế hoạch chiến lược, những nghị quyết chính trị mà còn từ những rung động tưởng chừng giản đơn như khi ta hát về Tổ quốc mình.

Trong bối cảnh đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên hội nhập toàn cầu, chuyển đổi số, và phát triển xanh - những đêm nhạc như Tổ quốc trong tim nhắc chúng ta nhớ về cái gốc: lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc. Đó là nền tảng để chúng ta tiếp nhận cái mới mà không đánh mất bản sắc, để sẵn sàng cạnh tranh nhưng vẫn giữ trọn hồn cốt Việt Nam.

Rời sân vận động, tôi tự hỏi: sau những tiếng vỗ tay, những ánh đèn và những giai điệu, chúng ta sẽ làm gì tiếp theo? Niềm tự hào ấy có thể biến thành sức mạnh cụ thể như thế nào trong đời sống? Câu trả lời, tôi nghĩ, nằm ở mỗi người.

Với nghệ sĩ, đó có thể là sáng tạo thêm những tác phẩm lay động lòng người, lan tỏa hình ảnh Việt Nam ra thế giới. Với doanh nhân, đó là làm ra những sản phẩm chất lượng, mang thương hiệu Việt vươn tầm quốc tế. Với nhà khoa học, đó là nghiên cứu ra những công nghệ giúp đất nước phát triển bền vững. Và với những công dân bình thường như tôi, đó có thể là việc nhỏ bé nhưng ý nghĩa giữ gìn môi trường sống, tôn trọng luật pháp, yêu thương và giúp đỡ đồng bào mình.

Các nghệ sĩ tham gia concert ''Tổ quốc trong tim''. Ảnh: Thạch Thảo

Chưa bao giờ tôi thấy đất nước đứng trước nhiều cơ hội như bây giờ. Kinh tế tăng trưởng, vị thế quốc tế được nâng cao, khoa học - công nghệ mở ra những cánh cửa chưa từng có. Nhưng cũng chưa bao giờ chúng ta đối mặt với nhiều thách thức đến thế: biến đổi khí hậu, cạnh tranh toàn cầu, nguy cơ mai một bản sắc. Chính vì thế, điều tôi cảm nhận từ Tổ quốc trong tim không chỉ là niềm tự hào mà còn là lời nhắc: chúng ta phải cùng nhau xây dựng một Việt Nam không chỉ giàu mạnh mà còn hạnh phúc, nhân văn - một đất nước mà mỗi người dân đều cảm thấy an toàn, được tôn trọng và có cơ hội phát triển.

Người ta thường nói, sức mạnh mềm của một quốc gia nằm ở văn hóa và âm nhạc - đặc biệt là âm nhạc yêu nước - chính là một trong những phương tiện mạnh mẽ nhất để nuôi dưỡng sức mạnh đó. Khi một ca khúc như “Việt Nam quê hương tôi” vang lên, không chỉ người Việt ở trong nước mà cả kiều bào ở khắp nơi trên thế giới đều thấy mình thuộc về.

Tôi nhớ lại hình ảnh những buổi biểu diễn nghệ thuật của Việt Nam ở các sự kiện quốc tế khi khán giả nước ngoài đứng dậy vỗ tay, nhiều người đã nói rằng họ không hiểu hết lời ca, nhưng cảm nhận được tình cảm, niềm tự hào và năng lượng từ người Việt Nam. Tổ quốc trong tim cũng vậy - nó không chỉ là một đêm nhạc cho khán giả Hà Nội mà còn là thông điệp gửi đi khắp thế giới: Việt Nam là một dân tộc yêu hòa bình, giàu lòng nhân ái, nhưng luôn kiên cường bảo vệ Tổ quốc.

Bước ra khỏi sân vận động, tôi thấy bầu trời Hà Nội vẫn rực rỡ ánh đèn nhưng trong tôi là một ánh sáng khác - ánh sáng của niềm tin. Tôi tin rằng, nếu chúng ta giữ mãi ngọn lửa yêu nước ấy trong tim thì bất kể con đường phía trước có bao nhiêu thử thách vẫn sẽ cùng nhau đi tới một tương lai xứng đáng. Tương lai ấy, tôi hình dung, là một Việt Nam mà mỗi mùa thu về, Tổ quốc trong tim vẫn vang lên ở khắp mọi miền; nơi mà những đứa trẻ hôm nay sẽ lớn lên trong niềm tự hào và trách nhiệm; nơi mà mọi người dân, dù ở đâu, cũng luôn cảm thấy hạnh phúc khi nói: “Tôi là người Việt Nam”

