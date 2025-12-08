Ngày 8/12, UBND TP Cần Thơ cho biết dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 91 (đoạn từ Km0 - Km7) được HĐND TP Cần Thơ phê duyệt chủ trương đầu tư ngày 8/12/2023, với quy mô chiều dài toàn tuyến khoảng 7,04 km, tổng mức đầu tư hơn 7.240 tỷ đồng.

Đoạn Quốc lộ 91 dài 7km qua trung tâm TP Cần Thơ. Ảnh: Trần Tuyên

Theo UBND TP Cần Thơ, dự án hoàn thành sẽ góp phần bảo đảm kết nối giao thông thuận lợi, an toàn trên toàn tuyến Quốc lộ 91; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và vùng lân cận; chỉnh trang đô thị khu vực trung tâm; chống ngập do triều cường, mưa lớn, đồng thời nâng cao đời sống của người dân khu vực, nhất là các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sinh sống dọc tuyến đường.

UBND TP Cần Thơ cho biết, dự án đi qua địa bàn các phường Cái Khế, Bình Thủy và Thới An Đông, với khoảng 1.083 tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng. Trong số này, 109 trường hợp đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ của dự án Mở rộng Quốc lộ 91 (đoạn Ngã tư Bến Xe – Trà Nóc) trước đây.

“Hiện nay, toàn bộ hệ thống chính trị địa phương đang tập trung, nỗ lực thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án nhằm triển khai theo kịp tiến độ; đồng thời bảo đảm quyền lợi, ổn định đời sống, sản xuất của các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức bị ảnh hưởng”, UBND TP Cần Thơ cho biết.

UBND thành phố cho hay, các phường đã phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất TP kiểm đếm, đo đạc hiện trạng, xác định khối lượng và xem xét tính pháp lý về đất, nhà, công trình, vật kiến trúc của các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức bị ảnh hưởng, để phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và chi trả kịp thời theo đúng quy định của Luật Đất đai 2024 và Nghị định 88/2024/NĐ-CP.

Dự án ảnh hưởng khoảng 1.083 tổ chức, hộ gia đình, cá nhân. Ảnh: Trần Tuyên

UBND TP Cần Thơ khẳng định trong quá trình triển khai dự án, Thành ủy và UBND thành phố luôn quan tâm, thống nhất thực hiện các chính sách hỗ trợ nhằm bảo đảm quyền lợi, ổn định đời sống, sản xuất của người sử dụng đất, nhà, công trình bị thu hồi; bảo đảm sự công bằng, công khai, minh bạch trong tổ chức thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Để bảo đảm tiến độ, thành phố yêu cầu các sở, ngành và đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trước ngày 31/12/2025.

UBND TP Cần Thơ cũng đề nghị các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng bởi dự án thống nhất với chủ trương thu hồi đất, phối hợp tốt với Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong việc kiểm đếm, đo đạc và cho ý kiến đối với phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để dự án được triển khai đúng tiến độ.