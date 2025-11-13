Ngày 13/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Trịnh Thanh Xuân, Giám đốc Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng Tây Đô (gọi tắt là Công ty Tây Đô) để điều tra hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cơ quan điều tra tống đạt các quyết định tố tụng đối với bị can Trịnh Thanh Xuân. Ảnh: Công an TP Cần Thơ

Theo điều tra ban đầu, từ năm 2022-2024, ông Trịnh Thanh Xuân đã chào mời nhiều người mua các lô đất nền tại Dự án Khu nhà vườn Cồn Khương (phường Cái Khế).

Cơ quan điều tra cho biết, ông Xuân đưa ra thông tin rằng Công ty Tây Đô đang hợp tác thi công bờ kè cho Công ty TNHH Nam Long - chủ đầu tư dự án. Sau khi hoàn thành công trình, Công ty Tây Đô sẽ được quy đổi phần giá trị thi công thành các lô nền và bàn giao cho khách hàng vào cuối năm 2023.

Tin lời ông Xuân, nhiều người đã ký hợp đồng đặt cọc, góp vốn và chuyển hơn 10 tỷ đồng cho Công ty Tây Đô thông qua vị giám đốc này, nhưng không nhận được đất như đã cam kết.

Qua xác minh, cơ quan điều tra phát hiện Công ty Tây Đô chưa thực hiện bất kỳ hạng mục nào đã ký kết với Công ty TNHH Nam Long và hai bên đã thanh lý hợp đồng vào tháng 4/2023. Do đó, Công ty Tây Đô không có cơ sở pháp lý nào để được quy đổi nền như cam kết.

Mặc dù biết rõ việc này, ông Xuân vẫn tiếp tục huy động tiền của người dân, thể hiện hành vi gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản. Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ cho biết thêm, đang mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các tổ chức, cá nhân liên quan.

Ngoài ra, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã ban hành quyết định truy tìm đối với ông Lê Hoàng Anh (58 tuổi, ngụ đường Tầm Vu, phường Tân An) - người có liên quan đến vụ án nói trên để phục vụ công tác điều tra.

Công an TP cho biết, đến nay chưa xác định được nơi ở của ông Lê Hoàng Anh và đề nghị người dân khi phát hiện hoặc có thông tin liên quan đến ông này thì báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để xử lý theo quy định pháp luật.