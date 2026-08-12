Ngày 12/8, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Huỳnh Thanh Hiển (SN 2002, ngụ tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

Cơ quan CSĐT tống đạt các quyết định tố tụng đối với Huỳnh Thanh Hiển, chủ cửa hàng Thanh Hiển Luxury. Ảnh: Công an TP Cần Thơ

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế (CSKT) Công an TP Cần Thơ phát hiện một số cơ sở kinh doanh quần áo, giày dép, túi xách và phụ kiện có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng đang được bảo hộ tại Việt Nam.

Tiến hành khám xét theo thủ tục hành chính cửa hàng Thanh Hiển Luxury do Huỳnh Thanh Hiển làm chủ, lực lượng công an phát hiện, tạm giữ 2.949 sản phẩm gồm quần áo, giày dép, mũ, thắt lưng, ba lô, túi xách, ví...

Số hàng hóa trên có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng như Burberry, Louis Vuitton, Gucci, Dior và Hermes. Tổng trị giá hàng hóa được xác định hơn 1,9 tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT tống đạt các quyết định tố tụng đối với Huỳnh Phương Duy và Huỳnh Thanh Dương (shop Thanh Dương Luxury). Ảnh: Công an Cần Thơ

Phòng CSKT Công an TP Cần Thơ cũng tiến hành khám xét theo thủ tục hành chính cửa hàng Thanh Dương Luxury do Huỳnh Phương Duy làm chủ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, tạm giữ 1.716 sản phẩm gồm dép, mũ, túi xách, thắt lưng... có dấu hiệu giả mạo các thương hiệu Louis Vuitton, Versace, Gucci, Hermes, Burberry và Dior.

Ngoài ra, lực lượng công an còn thu giữ nhiều nguyên liệu da, dụng cụ, máy móc và phương tiện. Số tang vật này được xác định có liên quan đến hoạt động sản xuất, gia công các sản phẩm có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam.

Tổng trị giá số hàng hóa tạm giữ được xác định hơn 1,4 tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Huỳnh Phương Duy (SN 1993, ngụ TP Cần Thơ) và Huỳnh Thanh Dương (SN 1997, ngụ tỉnh Vĩnh Long) về cùng hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.