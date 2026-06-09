Ngày 9/6, trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo Công an xã Thuận An (Hà Nội) cho biết vừa phát hiện vụ việc có dấu hiệu làm tiền giả liên quan đến Nguyễn Hữu Hùng (23 tuổi) và Nguyễn Tiến Lợi (21 tuổi), cùng trú tại tỉnh Bắc Ninh.

Các đối tượng cùng tang vật liên quan đến vụ án. Ảnh: CACC

Theo cơ quan công an, trong quá trình khám xét nơi ở của Nguyễn Hữu Hùng, lực lượng chức năng đã thu giữ một máy ép nhiệt, một máy in màu, 20 tờ giấy A4, một dao rọc giấy, một cuộn nilon cùng nhiều vật chứng, phương tiện được xác định là công cụ phục vụ việc làm tiền giả.

Ngay sau đó, điều tra viên Phòng An ninh điều tra Công an TP Hà Nội đã trực tiếp phối hợp, hướng dẫn Công an xã Thuận An hoàn thiện hồ sơ ban đầu, thực hiện các thủ tục trưng cầu giám định và áp dụng các biện pháp tố tụng đối với Nguyễn Hữu Hùng và Nguyễn Tiến Lợi theo quy định của pháp luật.

Sau khi có kết quả giám định, cơ quan chức năng sẽ tiến hành khởi tố vụ án và chuyển vụ việc đến Phòng An ninh điều tra Công an TP Hà Nội để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Công an xã Thuận An cũng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, không tham gia hoặc tiếp tay cho các hành vi vi phạm pháp luật; đồng thời kịp thời thông báo cho cơ quan công an khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn liên quan đến hoạt động sản xuất, tàng trữ hoặc lưu hành tiền giả.