Tại cuộc họp báo quý 2 của UBND TP Cần Thơ, trả lời câu hỏi của PV VietNamNet về tình trạng nhiều dự án trên địa bàn chậm tiến độ kéo dài, ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng đất và tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, Sở Tài chính cho biết, tổng nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2026 của thành phố được Thủ tướng Chính phủ giao là 19.266,550 tỷ đồng.

Tuy nhiên, đến ngày 16/6, địa phương mới giải ngân 3.508,438 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 18,21% chưa đạt theo yêu cầu đã đề ra.

Sở Tài chính TP Cần Thơ cho biết, trên địa bàn thành phố vẫn còn một số dự án chậm tiến độ, ảnh hưởng đến giải ngân vốn đầu tư công năm 2026.

Nguyên nhân chủ yếu là vướng mắc ở công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Một số hộ dân bị thu hồi đất còn khiếu nại về giá bồi thường, chính sách tái định cư hoặc đang chờ bàn giao nền tái định cư nên chậm bàn giao mặt bằng.

Bên cạnh đó, tình trạng khan hiếm cát, đá và giá vật liệu xây dựng tăng so với thời điểm mời thầu dẫn đến một số nhà thầu thi công cầm chừng chờ giá vật liệu ổn định, làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án và chậm giải ngân vốn đầu tư công. Thậm chí, một số nhà thầu đã đề nghị chấm dứt hợp đồng, trả dự án do chậm bàn giao mặt bằng, vật tư tăng giá mạnh so với thời điểm đấu thầu.

UBND TP Cần Thơ sẽ xem xét, kiểm điểm trách nhiệm tổ chức, cá nhân có liên quan trong trường hợp dự án tiếp tục chậm tiến độ. Ảnh: H.T

Để khắc phục tình trạng này, UBND TP Cần Thơ đã ban hành kế hoạch và chỉ thị về đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, yêu cầu các chủ đầu tư xây dựng lộ trình giải ngân theo từng tháng, từng quý và chịu trách nhiệm về tiến độ thực hiện.

TP Cần Thơ cũng thành lập 7 tổ công tác do Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND thành phố trực tiếp làm tổ trưởng nhằm thúc đẩy công tác giải phóng mặt bằng và giải ngân nguồn vốn đầu tư công

Đồng thời, Cần Thơ chủ động phối hợp với các địa phương lân cận để bổ sung nguồn vật liệu xây dựng phục vụ các công trình, kịp thời giải quyết các khó khăn vướng mắc trong triển khai thực hiện dự án.

Trong thời gian tới, TP Cần Thơ xác định tập trung tháo gỡ “điểm nghẽn” lớn nhất là công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Tập trung đẩy mạnh thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với phần diện tích có đủ điều kiện và đã được bố trí đầy đủ vốn, không để tình trạng dự án chờ mặt bằng, đặc biệt là các dự án quan trọng quốc gia, cao tốc, đường liên vùng.

Song song đó, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án chiếm tỷ trọng vốn lớn trong kế hoạch vốn năm 2026, giám sát chặt chẽ kế hoạch giải ngân chi tiết từng dự án, đảm bảo đúng lộ trình, tiến độ cam kết với UBND thành phố. Khắc phục triệt để tình trạng “vốn chờ dự án”, tránh để xảy ra tình trạng chậm trễ trong giải ngân, gây lãng phí nguồn lực đầu tư.

TP Cần Thơ khẳng định sẽ tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và thường xuyên kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện các dự án; tập trung chỉ đạo quyết liệt đối với các dự án trọng điểm, các công trình chuyển tiếp, chậm tiến độ kéo dài và còn tồn tại nhiều vướng mắc.

Đối với các dự án chậm tiến độ, đã được cấp thẩm quyền gia hạn thời gian thực hiện, tập trung triển khai thực hiện, hoàn thành dự án trong năm 2026. UBND TP sẽ xem xét, kiểm điểm trách nhiệm tổ chức, cá nhân có liên quan trong trường hợp dự án tiếp tục chậm tiến độ (nếu có) do nguyên nhân chủ quan.

Theo Sở Tài chính, việc triển khai đồng bộ các giải pháp nói trên, TP Cần Thơ đã tháo gỡ được rất nhiều khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện dự án, đặc biệt là công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, tạo sự đồng thuận và ủng hộ rất lớn của người dân.

Trong đó, dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 91 (đoạn Km0 - Km7) đã khởi công, dự kiến hoàn tất bàn giao toàn bộ mặt bằng trong tháng 6/2026 để hoàn thành vào năm 2027. Dự án Bệnh viện Ung bướu TP Cần Thơ cũng đã được khởi động trở lại và phấn đấu hoàn thành trong năm 2026 theo chỉ đạo của Thủ tướng.