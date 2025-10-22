Vì sao cần tra cứu phạt nguội?

Phạt nguội là hình thức xử phạt vi phạm giao thông được ghi nhận qua hệ thống camera giám sát, sau đó cơ quan chức năng sẽ gửi thông báo đến chủ phương tiện. Việc chủ động tra cứu phạt nguội mang lại nhiều lợi ích:

- Tránh rủi ro pháp lý: Người điều khiển biết sớm vi phạm để nộp phạt, tránh bị xử lý khi đi đăng kiểm.

- Tiết kiệm thời gian, chi phí: Không bị gián đoạn công việc hoặc phải quay lại nhiều lần khi đăng kiểm phương tiện.

- Bảo vệ quyền lợi: Kiểm tra chính xác thông tin, tránh trường hợp sai sót hoặc bị lợi dụng.

- Nâng cao ý thức: Giúp người tham gia giao thông rút kinh nghiệm, lái xe an toàn hơn.