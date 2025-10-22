Vì sao cần tra cứu phạt nguội?
Phạt nguội là hình thức xử phạt vi phạm giao thông được ghi nhận qua hệ thống camera giám sát, sau đó cơ quan chức năng sẽ gửi thông báo đến chủ phương tiện. Việc chủ động tra cứu phạt nguội mang lại nhiều lợi ích:
- Tránh rủi ro pháp lý: Người điều khiển biết sớm vi phạm để nộp phạt, tránh bị xử lý khi đi đăng kiểm.
- Tiết kiệm thời gian, chi phí: Không bị gián đoạn công việc hoặc phải quay lại nhiều lần khi đăng kiểm phương tiện.
- Bảo vệ quyền lợi: Kiểm tra chính xác thông tin, tránh trường hợp sai sót hoặc bị lợi dụng.
- Nâng cao ý thức: Giúp người tham gia giao thông rút kinh nghiệm, lái xe an toàn hơn.
Cách tra cứu phạt nguội ô tô/xe máy qua ứng dụng VNeTraffic
* Ưu điểm:
- Là ứng dụng chính thức của Bộ Công An và cung cấp các tiện ích về giao thông như phạt nguội, tình hình giao thông, bản đồ di chuyển an toàn, điểm đen tai nạn
- Ứng dụng hiển thị rõ biển số xe vi phạm, lỗi vi phạm, thời gian, địa điểm, đơn vị xử phạt, trạng thái hồ sơ.
* Nhược điểm:
- Phải tải và cài ứng dụng
- Nếu vi phạm chưa được cập nhật kịp thời trên hệ thống, kết quả tra cứu có thể chậm hơn thực tế.
* Cách làm:
Bước 1: Tải và cài đặt ứng dụng VNeTraffic
Bước 2: Đăng ký/ Đăng nhập ứng dụng
Bước 3: Chọn tính năng Tra cứu vi phạm
Bước 4: Chọn loại phương tiện, nhập biển kiểm soát
Bước 5: Kiểm tra kết quả. Nếu không tìm thấy kết quả tức là xe không bị phạt nguội.
Cách tra cứu phạt nguội ô tô/xe máy qua website cục Cảnh sát giao thông
* Ưu điểm:
- Thông tin chính thống, cập nhật trực tiếp từ Cục CSGT.
- Không cần tải ứng dụng, có thể tra cứu bằng máy tính hoặc điện thoại.
* Nhược điểm:
- Giao diện chưa thân thiện, khó sử dụng với người lớn tuổi.
- Tốc độ tải trang đôi khi chậm.
* Cách làm:
Bước 1: Truy cập website của Cục cảnh sát giao thông tại: https://www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-pham.html
Bước 2: Nhập biển số xe, loại phương tiện và mã bảo mật rồi ấn Tra cứu.
Lưu ý khi tra cứu phạt nguội ô tô/xe máy
- Hiện có nhiều thông tin về các ứng dụng, website tra cứu phạt nguội khác nhưng các ứng dụng, website này đều phải lấy nguồn từ Cục cảnh sát giao thông.
- Việc cài đặt, truy cập các website không chính thống có thể tiềm ẩn các rủi ro rò rỉ thông tin cá nhân, chứa các thông tin sai lệch gây hiểu nhầm, nhiễm mã độc hoặc lừa đảo. Do đó, chỉ nên truy cập các website chính thức của cơ quan nhà nước, kiểm tra kỹ tên miền, không bấm link lạ hoặc cung cấp các thông tin quan trọng như căn cước, mật khẩu, mã OTP.
- So sánh nhiều nguồn: nếu thấy kết quả bất thường có thể kiểm tra song song nhiều cách để xem kết quả có chính xác không.
- Nếu có vi phạm cần nộp phạt tuyệt đối không thanh toán cho cá nhân hoặc số điện thoại lạ, kiểm tra rõ ràng tên đơn vị, mã vụ việc, số tiền, nội dung thanh toán và lưu lại bằng chứng như mã giao dịch, biên lai đề phòng có sự cố phát sinh.