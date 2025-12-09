Gia đình đang vô cùng lo lắng tìm kiếm em Nguyễn Phúc Minh (18 tuổi, Hà Nội) đã mất liên lạc từ ngày 18/10. Minh đang trong quá trình điều trị bệnh rối loạn hành vi và cảm xúc.
Cơ quan chức năng đã tiếp nhận đơn trình báo của bà Đỗ Thị Tuyết Anh (SN 1983, ngụ ấp Đông Kim). Người cần tìm là con gái bà Tuyết Anh, tên Lã Ngọc Quỳnh Nhi (SN 2007).
Theo gia đình, Nhi rời nhà từ ngày 5/10 và cắt đứt liên lạc với người thân suốt hơn 2 tháng qua. Về đặc điểm nhận dạng, nữ sinh cao khoảng 1,55m, nặng 50kg, tóc dài, da ngăm đen.
Thời điểm rời đi, Nhi mặc áo trắng, quần jean xanh dương và đi giày sandal. Công an xã Gia Kiệm đề nghị người dân có thông tin liên quan liên hệ ngay qua số điện thoại 0251.863.078 để phối hợp xử lý.
Công an phường Vinh Lộc (tỉnh Nghệ An) vừa phát thông báo tìm nữ sinh Nguyễn Thị Ngọc M. bị mất tích. Gia đình cho biết, khi M. ra Hà Nội, một người đàn ông lạ đã mua vé xe cho em.
Một thiếu nữ 13 tuổi ở TPHCM rời nhà đi chơi từ ngày 18/10. Em từng gọi điện cho mẹ, hẹn sẽ về vào hôm sau, nhưng sau đó mất liên lạc cho đến nay.