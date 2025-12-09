Cơ quan chức năng đã tiếp nhận đơn trình báo của bà Đỗ Thị Tuyết Anh (SN 1983, ngụ ấp Đông Kim). Người cần tìm là con gái bà Tuyết Anh, tên Lã Ngọc Quỳnh Nhi (SN 2007).

Thông báo tìm kiếm nữ sinh 18 tuổi mất liên lạc hơn 2 tháng. Ảnh: G.K

Theo gia đình, Nhi rời nhà từ ngày 5/10 và cắt đứt liên lạc với người thân suốt hơn 2 tháng qua. Về đặc điểm nhận dạng, nữ sinh cao khoảng 1,55m, nặng 50kg, tóc dài, da ngăm đen.

Thời điểm rời đi, Nhi mặc áo trắng, quần jean xanh dương và đi giày sandal. Công an xã Gia Kiệm đề nghị người dân có thông tin liên quan liên hệ ngay qua số điện thoại 0251.863.078 để phối hợp xử lý.