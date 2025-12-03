Ngày 3/12, Công an phường Vĩnh Hưng (TP Hà Nội) cho biết đã tiếp nhận trình báo từ gia đình về việc em Nguyễn Phúc Minh (SN 2007) bỏ nhà đi và mất liên lạc nhiều ngày nay.

Theo thông tin từ gia đình, Minh rời nhà từ chiều 18/10/2025. Khi đi, em đội mũ bảo hiểm trắng, mặc áo phông xanh bên trong, áo khoác trắng bên ngoài, quần thể thao màu xanh tím than (có sọc dọc) và đi dép nhựa đen.

Đặc điểm nhận dạng: Minh cao khoảng 1m71, dáng người đậm, có vết sẹo đặc trưng gần yết hầu.

Hình ảnh nam thanh niên. Ảnh: CACC

Đáng lưu ý, gia đình cho biết nam thanh niên này đang phải điều trị bệnh rối loạn hỗn hợp hành vi và cảm xúc. Minh vừa học xong lớp 12, hiện ở nhà phụ giúp bố mẹ và chưa có việc làm ổn định.

Ông Nguyễn Viết Chung (bố của Minh) lo lắng chia sẻ: "Gia đình không hề có mâu thuẫn gì, tôi không hiểu sao con lại bỏ đi biệt tích như vậy. Suốt hơn một tháng qua, cả nhà như ngồi trên đống lửa, chỉ mong con bình an trở về".

Ông Chung tha thiết mong cộng đồng mạng chia sẻ thông tin để gia đình sớm tìm được con.

Cơ quan chức năng phát đi thông báo cho biết, ai nhìn thấy hoặc có thông tin về Nguyễn Phúc Minh, xin vui lòng báo ngay cho gia đình qua số điện thoại: 0987.991.979/0384.495.764 hoặc liên hệ Công an phường Vĩnh Hưng: 0964.689.992.