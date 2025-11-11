Ngày 11/11, nữ sinh L.M.H. (SN 2007, hộ khẩu thường trú xã Đồng Tiến, Thanh Hóa; hiện sống tại xã Gia Lâm, Hà Nội) đã dũng cảm ngăn chặn một vụ sàm sỡ ngay tại bến xe Mỹ Đình.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h15 cùng ngày, khi đi tuyến xe buýt số 46 đến bến, nữ sinh H. bất ngờ giữ lại một người đàn ông khi phát hiện người này có hành vi đụng chạm vùng nhạy cảm của mình.

Nhận được tin báo, ông Trần Ngọc Hòa – Giám đốc bến xe Mỹ Đình – cùng các nhân viên nhanh chóng có mặt, lắng nghe trình bày của cô gái và lập tức đưa đối tượng về trạm xử lý, sau đó chuyển cho Công an phường Từ Liêm giải quyết theo thẩm quyền.

Nữ sinh nhanh chóng khống chế đối tượng. Ảnh: N.H.

Một hành khách chứng kiến vụ việc cho biết: “Khi xe chuẩn bị khởi hành, tôi nghe thấy tiếng hét từ xe bên cạnh. Tò mò nhìn ra thì thấy nữ sinh đang giữ một người đàn ông.

Ban đầu hắn định bỏ đi, nhưng cô gái kiên quyết không buông, còn gọi cả lái xe và phụ xe vào hỗ trợ. Hóa ra cô bị hắn quấy rối trên xe".

Hành động dũng cảm của nữ sinh L.M.H. là minh chứng hiếm hoi giữa thực tế các vụ sàm sỡ tại bến xe, bến tàu, nơi nhiều nạn nhân vẫn thường im lặng.

Chiều 11/11, trao đổi với PV VietNamNet, ông Trần Ngọc Hòa – Giám đốc bến xe Mỹ Đình – xác nhận thông tin trên và cho biết đối tượng đã được bàn giao cho cơ quan công an xử lý theo thẩm quyền.