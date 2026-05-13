Ngày 13/5, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết lực lượng chức năng vừa tiếp nhận 6 công dân Việt Nam có nơi cư trú tại địa phương bị phía Mỹ trục xuất về nước.



Lực lượng công an làm việc với những người bị Mỹ trục xuất về nước. Ảnh: V.N

Trước đó, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Đồng Nai chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan tiếp nhận 6 trường hợp trên tại sân bay Nội Bài (TP Hà Nội), bảo đảm đúng quy định pháp luật, yêu cầu đối ngoại cũng như quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Sau khi tiếp nhận, lực lượng chức năng tiến hành xác minh nhân thân, thực hiện các biện pháp quản lý, hỗ trợ ban đầu; đồng thời bàn giao các công dân về địa phương, gia đình để ổn định cuộc sống và tái hòa nhập cộng đồng.

Từ vụ việc trên, Công an tỉnh Đồng Nai khuyến cáo người dân khi ra nước ngoài lao động, học tập hoặc cư trú cần nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật nước sở tại, không tham gia các hoạt động vi phạm, đặc biệt là hành vi cư trú và lao động trái phép.

Thực tế cho thấy, nhiều trường hợp do thiếu hiểu biết pháp luật, nhẹ dạ tin theo môi giới hoặc cố tình vi phạm quy định về xuất nhập cảnh đã phải đối mặt với nguy cơ bị xử phạt, bắt giữ, thậm chí bị trục xuất. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến tương lai của bản thân và gia đình mà còn tác động tiêu cực đến hình ảnh công dân Việt Nam ở nước ngoài.

Công an tỉnh Đồng Nai nhấn mạnh, người dân cần chủ động tìm hiểu kỹ các quy định pháp luật, lựa chọn các chương trình lao động, học tập hợp pháp; đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật để bảo đảm an toàn và quyền lợi khi sinh sống, làm việc tại nước ngoài.