Công an TPHCM cho biết, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh vừa phối hợp các đơn vị liên quan tiếp nhận 4 công dân Việt Nam do phía Campuchia trao trả tại Cửa khẩu Tịnh Biên.

Theo cơ quan chức năng, những người này bị xác định vi phạm pháp luật tại Campuchia do liên quan hoạt động lừa đảo trực tuyến, lao động trái phép, nhập cảnh trái phép. Trước khi xuất cảnh, cả 4 đều cư trú tại TPHCM.

Sau khi tiếp nhận, Công an TPHCM đã đưa các trường hợp trên về địa phương để làm việc, phân loại xử lý theo quy định.

Trong số này, Trịnh Quang Khải (SN 1994) là đối tượng bị truy nã về tội “Cố ý gây thương tích”.

Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã tiếp nhận, di lý Khải về TPHCM để xử lý. Ba trường hợp còn lại được xác định có một người xuất cảnh trái phép, từng bị Đồn Biên phòng Cửa khẩu Tịnh Biên xử phạt vi phạm hành chính.

Công an TPHCM tiếp nhận các đối tượng do phía Campuchia trục xuất.

Trước đó, vào giữa tháng 4, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an TPHCM phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tiếp nhận 13 công dân Việt Nam do phía Campuchia trục xuất tại Cửa khẩu quốc tế Dinh Bà.

Theo xác minh từ phía Campuchia, những người này liên quan hoạt động lừa đảo trực tuyến, lao động trái phép sau khi bị dụ dỗ, lôi kéo qua mạng xã hội. Sau khi tiếp nhận, Công an TPHCM đã tiến hành xác minh nhân thân, sàng lọc và xử lý theo quy định.

Trong số này, 3 công dân được bàn giao cho công an các tỉnh Đắk Lắk, Tây Ninh và An Giang để tiếp tục điều tra, làm rõ do có nơi thường trú và thân nhân tại các địa phương trên.

Cơ quan chức năng tiếp nhận công dân do Campuchia trục xuất tại cửa khẩu Tịnh Biên, An Giang.

Đối với 10 trường hợp còn lại, có 3 người bị Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Dinh Bà xử phạt vi phạm hành chính về hành vi “Qua lại biên giới mà không làm thủ tục xuất nhập cảnh”, với tổng số tiền hơn 18,7 triệu đồng.

Theo Công an TPHCM, trong các đợt tiếp nhận công dân do nước ngoài trao trả, trục xuất, lực lượng chức năng đồng thời tuyên truyền, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức, cảnh báo hậu quả của hành vi xuất cảnh trái phép và tham gia các hoạt động lừa đảo xuyên biên giới.