Ngày 12/5, Công an TPHCM cho biết vừa phối hợp cùng Công an cửa khẩu Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài (Hà Nội) và các cơ quan chức năng hoàn tất thủ tục tiếp nhận 33 công dân Việt Nam bị Mỹ trục xuất.

Đây là một trong nhiều đợt tiếp nhận công dân trong bối cảnh tình hình di cư, lao động bất hợp pháp tại nước ngoài vẫn diễn biến phức tạp.

Công an TPHCM phối hợp cùng các cơ quan chức năng vừa tiếp nhận 33 công dân do phía Mỹ trục xuất. Ảnh: CA

Theo thống kê, chỉ trong 5 tháng đầu năm 2026, TPHCM đã tiếp nhận hàng trăm trường hợp bị trục xuất và trao trả, chủ yếu từ Mỹ và Campuchia.

Được biết, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng này là do nhiều người thiếu hiểu biết pháp luật, bị lôi kéo tham gia các đường dây xuất nhập cảnh trái phép hoặc sử dụng giấy tờ không hợp pháp.

Trong khi đó, nhiều quốc gia đang siết chặt kiểm soát nhập cư và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm lưu trú.

Không chỉ tiếp nhận và bàn giao, Công an TPHCM đã triển khai nhiều biện pháp nhằm giúp những công dân này sớm ổn định cuộc sống.

Công an tiến hành làm việc với từng công dân. Ảnh: CA

Cụ thể, Công an TPHCM phối hợp cùng các cơ quan liên quan có hoạt động hỗ trợ pháp lý hướng dẫn đăng ký cư trú, cấp đổi giấy tờ tùy thân và thực hiện các thủ tục hành chính cần thiết; hỗ trợ y tế và đời sống như chủ động liên hệ thân nhân, phối hợp hỗ trợ y tế và bố trí nơi ở tạm thời cho các trường hợp khó khăn.

Đối với những trường hợp không có nơi cư trú rõ ràng, không có người bảo lãnh, tổ công tác sẽ phối hợp với Sở Y tế và chính quyền địa phương đưa vào các Cơ sở trợ giúp xã hội để chăm sóc, sinh hoạt tạm thời.

Giấy tờ cá nhân của các công dân bị phía Mỹ trục xuất. Ảnh: CA

Hướng dẫn cụ thể để hỗ trợ các công dân tối đa. Ảnh: CA

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TPHCM cũng thông báo, thân nhân của các công dân bị trục xuất (trong trường hợp chưa liên hệ được với người thân) cần khẩn trương liên hệ với Phòng hoặc Công an địa phương nơi có Cơ sở trợ giúp xã hội để được hướng dẫn thủ tục bảo lãnh.