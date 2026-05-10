Liên quan đến thông tin tiếp nhận 18 người được Campuchia trao trả qua cửa khẩu Hoa Lư, cơ quan chức năng TP Đồng Nai cho biết, trong số này có nhiều trường hợp liên quan đến các cơ sở ở khu vực hoạt động lừa đảo trực tuyến tại Campuchia.

Những người bị lực lượng chức năng Campuchia bắt giữ và trao trả về Việt Nam. Ảnh: H.N

Theo đó, trong số này có 2 người vi phạm pháp luật tại Campuchia vừa chấp hành xong án phạt tù, 2 người trốn thoát khỏi cơ sở lừa đảo trực tuyến tại tỉnh Banteay Meanchey. Đáng nói, 14 người còn lại bị lực lượng chức năng Campuchia bắt giữ tại một cơ sở massage nằm trong khu tổ chức hoạt động lừa đảo trực tuyến ở TP Poipet và tỉnh Banteay Meanchey (Campuchia).

Trước khi được trao trả về Việt Nam, những người này bị tạm giữ tại Trung tâm Câu lưu thuộc Tổng cục Di trú, Bộ Nội vụ Campuchia để phục vụ công tác xác minh, xử lý theo quy định.

Các công dân được trao trả có hộ khẩu tại 13 tỉnh, thành phố.

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Đồng Nai làm việc với công dân do phía Campuchia trao trả. Ảnh: H.N

Sau khi tiếp nhận qua cửa khẩu Hoa Lư, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra, xác minh nhân thân, làm việc với từng trường hợp và hoàn tất các thủ tục.

Đồng thời, các đơn vị liên quan đã phối hợp bàn giao công dân cho công an địa phương để đưa về với gia đình, tiếp tục quản lý, theo dõi.

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Đồng Nai cũng khuyến cáo người dân cần cảnh giác với các lời mời gọi “việc nhẹ lương cao” “tìm việc làm trên mạng” để dụ dỗ xuất cảnh trái phép sang Campuchia làm việc trong các cơ sở hoạt động lừa đảo trực tuyến, tiềm ẩn nhiều nguy cơ bị cưỡng bức lao động, giam giữ hoặc vi phạm pháp luật.